Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области - 16.03.2024 Украина.ру
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Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области
Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области - 16.03.2024 Украина.ру
Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области
Студентка-кондитер кинула коктейль Молотова в избирательный участок в Свердловской области, располагавшийся в школе №21 в города Асбест Свердловской области. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT
2024-03-16T13:41
2024-03-16T13:44
новости
россия
асбест
госдума
школа
избирательный участок
поджог
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В публикации говорится, что 18-летняя студентка, которая учится на повара-кондитера в Асбестовском политехникуме, метнула бутылку с зажигательной смесью в сторону входа. Пожар был быстро локализован с помощью огнетушителя, его площадь не превысила одного квадратного метра.Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар". Будущий кондитер отказалась и пошла домой, где ее в итоге и задержали.Накануне, 15 марта, сразу две москвички попытались сорвать ход голосования. Одна - 20-летняя мастер маникюра Алина Н. - залила урну зеленкой. Позже, в беседе со следователями, она пояснила, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".Параллельно 70-летняя москвичка Татьяна П. подожгла кабинку для голосования. Горевшее помещение женщина покидать не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон.Пенсионерку задержали, в кабинете у следователей она рассказала ту же самую историю, что и ее 20-летняя "коллега": развели на деньги, дали "секретное задание".В субботу, 16 марта, еще одна мастер маникюра, на этот раз 27-летняя жительница Моздока, попыталась испортить бюллетени, забрызгав их йодом. История та же, женщина задержана.Всем злоумышленницам грозит до пяти лет тюрьмы.В субботу, 16 марта, депутат ГД РФ от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова заявила, что парламент готовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы до восьми лет лишения свободы.В настоящее время максимальная санкция по 141 статье УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" составляет до пяти лет лишения свободы, а отдельные пункты статьи и вовсе ограничиваются штрафом.В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента России претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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новости, россия, асбест, госдума, школа, избирательный участок, поджог
Новости, Россия, Асбест, Госдума, Школа, избирательный участок, поджог

Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области

13:41 16.03.2024 (обновлено: 13:44 16.03.2024)
 
© Фото : CC0Коктейль Молотова
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : CC0
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Студентка-кондитер кинула коктейль Молотова в избирательный участок в Свердловской области, располагавшийся в школе №21 в города Асбест Свердловской области. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT
В публикации говорится, что 18-летняя студентка, которая учится на повара-кондитера в Асбестовском политехникуме, метнула бутылку с зажигательной смесью в сторону входа. Пожар был быстро локализован с помощью огнетушителя, его площадь не превысила одного квадратного метра.
Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар". Будущий кондитер отказалась и пошла домой, где ее в итоге и задержали.
Накануне, 15 марта, сразу две москвички попытались сорвать ход голосования. Одна - 20-летняя мастер маникюра Алина Н. - залила урну зеленкой. Позже, в беседе со следователями, она пояснила, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".
Параллельно 70-летняя москвичка Татьяна П. подожгла кабинку для голосования. Горевшее помещение женщина покидать не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон.
Пенсионерку задержали, в кабинете у следователей она рассказала ту же самую историю, что и ее 20-летняя "коллега": развели на деньги, дали "секретное задание".
В субботу, 16 марта, еще одна мастер маникюра, на этот раз 27-летняя жительница Моздока, попыталась испортить бюллетени, забрызгав их йодом. История та же, женщина задержана.
Всем злоумышленницам грозит до пяти лет тюрьмы.
В субботу, 16 марта, депутат ГД РФ от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова заявила, что парламент готовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время максимальная санкция по 141 статье УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" составляет до пяти лет лишения свободы, а отдельные пункты статьи и вовсе ограничиваются штрафом.
10:49
Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборыВ ближайшее время Госдума РФ подготовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы. Причем сделано это будет в кратчайшие сроки. Об этом заявила депутат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова
В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента России претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
НовостиРоссияАсбестГосдумаШколаизбирательный участокподжог
 
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