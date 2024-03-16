Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ - 16.03.2024 Украина.ру
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Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ
Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ - 16.03.2024 Украина.ру
Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ
Беглая оперная певица Мария Максакова* заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили"
2024-03-16T13:23
2024-03-16T13:23
новости
максакова
террорист
россия
легион
русский добровольческий корпус
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Артистку-предательницу удивило, что белгородцы не покидают свою родину, а вот террористы из украинских формирований, уверена она, рано или поздно "освободят" Россию."Освободят от кого? От таких как Максакова и они сами? Так это хорошо бы", "Ну что сказать... Про нее только непечатные слова", "Это та, у которой мужа-предателя убили в Киеве? Это же о многом говорит", "А чего не на мове?" - отреагировали пользователи сети.Последние несколько дней украинские диверсанты из РДК, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" несколько раз пытались прорваться через российскую границу. Ранее эти формирования были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами.Попасть на территорию России террористам не удалось, их общие потери превысили 1,5 тысяч боевиков. Из них около 500 – безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронемашины.Однако несмотря на это террористы не оставили попыток запугать россиян, живущих в приграничных регионах и утром 15 марта боевики опубликовали новое обращение к жителям Белгородской и Курской областей.Террористы объявили, что мирным жителям 15 марта "нужно оставаться в укрытиях", а с 21:00 15 марта по 7:00 16 марта по московскому времени пообещали организовать для всех желающих "гуманитарный коридор" на Украину.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.Максакова после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову иностранным агентом. Однако певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева.*Иноагент.**Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, максакова, террорист, россия, легион, русский добровольческий корпус
Новости, Максакова, террорист, Россия, легион, Русский добровольческий корпус

Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ

13:23 16.03.2024
 
Мария Максакова
Мария Максакова
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Беглая оперная певица Мария Максакова* заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили"
Артистку-предательницу удивило, что белгородцы не покидают свою родину, а вот террористы из украинских формирований, уверена она, рано или поздно "освободят" Россию.
"Освободят от кого? От таких как Максакова и они сами? Так это хорошо бы", "Ну что сказать... Про нее только непечатные слова", "Это та, у которой мужа-предателя убили в Киеве? Это же о многом говорит", "А чего не на мове?" - отреагировали пользователи сети.
Последние несколько дней украинские диверсанты из РДК, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" несколько раз пытались прорваться через российскую границу. Ранее эти формирования были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами.
Попасть на территорию России террористам не удалось, их общие потери превысили 1,5 тысяч боевиков. Из них около 500 – безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронемашины.
Однако несмотря на это террористы не оставили попыток запугать россиян, живущих в приграничных регионах и утром 15 марта боевики опубликовали новое обращение к жителям Белгородской и Курской областей.
Террористы объявили, что мирным жителям 15 марта "нужно оставаться в укрытиях", а с 21:00 15 марта по 7:00 16 марта по московскому времени пообещали организовать для всех желающих "гуманитарный коридор" на Украину.
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
Максакова после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.
За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову иностранным агентом. Однако певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева.
*Иноагент.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиМаксаковатеррористРоссиялегионРусский добровольческий корпус
 
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13:23Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ
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