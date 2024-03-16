https://ukraina.ru/20240316/1053923737.html
"Устроить конкурс": Безуглая придумала, как протолкнуть новый закон о мобилизации
"Устроить конкурс": Безуглая придумала, как протолкнуть новый закон о мобилизации - 16.03.2024 Украина.ру
"Устроить конкурс": Безуглая придумала, как протолкнуть новый закон о мобилизации
Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила решить проблему принятия законопроекта о мобилизации путем замены состава комитета
2024-03-16T12:51
2024-03-16T12:51
2024-03-16T12:51
новости
украина
марьяна безуглая
верховная рада
рада
мобилизация
закон
конкурс
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Она пояснила, что в комитете царит хаос, поскольку проект закона о мобилизации "закидывают правами", большинство из которых всего лишь "популистские заявления" об отпусках, отсрочках и льготах.По ее словам, в документ уже внесено 4195 правок, которые вносят путаницу. Кроме того, как утверждает Безуглая, комитет вместо того, чтобы перейти к проработке конкретных правок, постатейно устраивает очередное "обсуждение законопроекта", которое длится неделями, и в результате которого никакая правка не рассматривается.На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй - принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации.Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета.Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.Документ предусматривает также демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего.Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины.
https://ukraina.ru/20240316/1053923206.html
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новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, рада, мобилизация, закон, конкурс
"Устроить конкурс": Безуглая придумала, как протолкнуть новый закон о мобилизации
Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила решить проблему принятия законопроекта о мобилизации путем замены состава комитета
"Мобилизацию в комитете Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки можно рассматривать почти бесконечно! До завершения полномочий текущей Рады... Думаю, комитет нужно перезапускать: устроить конкурс на председателя и членов комитета. Среди 400 народных депутатов можно найти 20 неравнодушных для интенсивной круглосуточной работы в комитете по войне", - приводит слова Безуглой украинский телеканал ТСН.
Она пояснила, что в комитете царит хаос, поскольку проект закона о мобилизации "закидывают правами", большинство из которых всего лишь "популистские заявления" об отпусках, отсрочках и льготах.
По ее словам, в документ уже внесено 4195 правок, которые вносят путаницу. Кроме того, как утверждает Безуглая, комитет вместо того, чтобы перейти к проработке конкретных правок, постатейно устраивает очередное "обсуждение законопроекта", которое длится неделями, и в результате которого никакая правка не рассматривается.
На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй - принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации.
Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета.
Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает также демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего.
Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины.