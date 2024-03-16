https://ukraina.ru/20240316/1053923624.html
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе - 16.03.2024 Украина.ру
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали. Злоумышленник пытался оправдаться, что просто ночью гулял вдоль железнодорожных путей
2024-03-16T12:43
2024-03-16T12:43
2024-03-16T12:43
новости
фсб
украинец
теракт
задержание
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Следствию известно, что мужчина был завербован украинской военной разведкой и прошел у своих кураторов обучение о том, как пускать железнодорожные составы под откос.При задержании злоумышленник сначала сказал "Гуляю здесь", пытаясь оправдаться, но позже признал, что готовился пустить под откос состав.Днем ранее сотрудники ФСБ задержали другого украинского агента. Он признался, что готовился выполнить задание легиона "Свобода России"", боевики из которого "просили, как они заходили в Белгород, устроить фейерверк". Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240315/1053900890.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, украинец, теракт, задержание
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали. Злоумышленник пытался оправдаться, что просто ночью гулял вдоль железнодорожных путей
Следствию известно, что мужчина был завербован украинской военной разведкой и прошел у своих кураторов обучение о том, как пускать железнодорожные составы под откос.
При задержании злоумышленник сначала сказал "Гуляю здесь", пытаясь оправдаться, но позже признал, что готовился пустить под откос состав.
Днем ранее сотрудники ФСБ задержали другого украинского агента. Он признался, что готовился выполнить задание легиона "Свобода России"", боевики из которого "просили, как они заходили в Белгород, устроить фейерверк". Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.