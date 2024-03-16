"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе - 16.03.2024 Украина.ру
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"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе - 16.03.2024 Украина.ру
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали. Злоумышленник пытался оправдаться, что просто ночью гулял вдоль железнодорожных путей
2024-03-16T12:43
2024-03-16T12:43
новости
фсб
украинец
теракт
задержание
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Следствию известно, что мужчина был завербован украинской военной разведкой и прошел у своих кураторов обучение о том, как пускать железнодорожные составы под откос.При задержании злоумышленник сначала сказал "Гуляю здесь", пытаясь оправдаться, но позже признал, что готовился пустить под откос состав.Днем ранее сотрудники ФСБ задержали другого украинского агента. Он признался, что готовился выполнить задание легиона "Свобода России"", боевики из которого "просили, как они заходили в Белгород, устроить фейерверк". Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, фсб, украинец, теракт, задержание
Новости, ФСБ, украинец, теракт, задержание

"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе

12:43 16.03.2024
 
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ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали. Злоумышленник пытался оправдаться, что просто ночью гулял вдоль железнодорожных путей
Следствию известно, что мужчина был завербован украинской военной разведкой и прошел у своих кураторов обучение о том, как пускать железнодорожные составы под откос.
При задержании злоумышленник сначала сказал "Гуляю здесь", пытаясь оправдаться, но позже признал, что готовился пустить под откос состав.
Днем ранее сотрудники ФСБ задержали другого украинского агента. Он признался, что готовился выполнить задание легиона "Свобода России"", боевики из которого "просили, как они заходили в Белгород, устроить фейерверк". Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
Вчера, 12:14
"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов Украинского агента, который запускал ложные цели, чтобы запутать системы противовоздушной обороны, задержали в Москве, сообщили в ФСБ
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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