Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций - 16.03.2024 Украина.ру
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Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций
Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций - 16.03.2024 Украина.ру
Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций
Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал министра обороны Рустема Умерова "выгнать" новоназначенного советника Кирилла Тимошенко из-за коррупционных рисков, как утверждает парламентарий, будет сорвано строительство всех фортификаций
2024-03-16T12:16
2024-03-16T12:16
новости
украина
петр порошенко
рустем умеров
верховная рада
кирилл тимошенко
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Порошенко призвал украинские власти объединить усилия и срочно нарастить темпы строительства оборонных сооружений, а также предостерег от коррупционных схем на фортификациях.Как сообщало 8 марта украинское издание NV, Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником Умерова. В частности правоохранительные органы обвиняли Тимошенко в использовали служебных полномочий в личных интересах.По данным из открытых срочников, Тимошенко занимал пост замглавы Офиса Владимира Зеленского с лета 2019 года, уволен в январе прошлого года. До этого он работал продюсером и пиарщиком.С его именем связаны несколько крупных скандалов, среди которых присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения госсредств по программе "Большое строительство", направленной на модернизацию автомобильных дорог и международных пунктов пропуска.Ранее Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными.Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, петр порошенко, рустем умеров, верховная рада, кирилл тимошенко
Новости, Украина, Петр Порошенко, Рустем Умеров, Верховная Рада, Кирилл Тимошенко

Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций

12:16 16.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
- РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал министра обороны Рустема Умерова "выгнать" новоназначенного советника Кирилла Тимошенко из-за коррупционных рисков, как утверждает парламентарий, будет сорвано строительство всех фортификаций
Порошенко призвал украинские власти объединить усилия и срочно нарастить темпы строительства оборонных сооружений, а также предостерег от коррупционных схем на фортификациях.
"Деньги на строительство фортификационных сооружений начали выделять в январе и феврале в большей степени. Как только пошли финансовые потоки, появляется большое воровство. Я официально хочу обратится к министру обороны - Рустему Умерову, - гоните его (Тимошенко - ред.) из министерства. Это дискредитирует всю систему обороны государства.... Если не можете гнать, передайте все эти финансовые потоки вместе с Кириллом Тимошенко кому угодно", - сказал Порошенко в интервью, видео которого публикует уинский телеканал "Первый" в Telegram-канале.
Как сообщало 8 марта украинское издание NV, Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником Умерова. В частности правоохранительные органы обвиняли Тимошенко в использовали служебных полномочий в личных интересах.
По данным из открытых срочников, Тимошенко занимал пост замглавы Офиса Владимира Зеленского с лета 2019 года, уволен в январе прошлого года. До этого он работал продюсером и пиарщиком.
С его именем связаны несколько крупных скандалов, среди которых присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения госсредств по программе "Большое строительство", направленной на модернизацию автомобильных дорог и международных пунктов пропуска.
Ранее Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными.
Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.
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НовостиУкраинаПетр ПорошенкоРустем УмеровВерховная РадаКирилл Тимошенко
 
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