https://ukraina.ru/20240316/1053923320.html

Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций

Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций - 16.03.2024 Украина.ру

Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал министра обороны Рустема Умерова "выгнать" новоназначенного советника Кирилла Тимошенко из-за коррупционных рисков, как утверждает парламентарий, будет сорвано строительство всех фортификаций

2024-03-16T12:16

2024-03-16T12:16

2024-03-16T12:16

новости

украина

петр порошенко

рустем умеров

верховная рада

кирилл тимошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053161653_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_16c00cc340b9b84babc068f501454941.jpg.webp

Порошенко призвал украинские власти объединить усилия и срочно нарастить темпы строительства оборонных сооружений, а также предостерег от коррупционных схем на фортификациях.Как сообщало 8 марта украинское издание NV, Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником Умерова. В частности правоохранительные органы обвиняли Тимошенко в использовали служебных полномочий в личных интересах.По данным из открытых срочников, Тимошенко занимал пост замглавы Офиса Владимира Зеленского с лета 2019 года, уволен в январе прошлого года. До этого он работал продюсером и пиарщиком.С его именем связаны несколько крупных скандалов, среди которых присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения госсредств по программе "Большое строительство", направленной на модернизацию автомобильных дорог и международных пунктов пропуска.Ранее Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными.Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.

https://ukraina.ru/20240316/1053923206.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, петр порошенко, рустем умеров, верховная рада, кирилл тимошенко