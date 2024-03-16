https://ukraina.ru/20240316/1053923320.html
Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций
Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций - 16.03.2024 Украина.ру
Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций
Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал министра обороны Рустема Умерова "выгнать" новоназначенного советника Кирилла Тимошенко из-за коррупционных рисков, как утверждает парламентарий, будет сорвано строительство всех фортификаций
2024-03-16T12:16
2024-03-16T12:16
2024-03-16T12:16
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Порошенко призвал украинские власти объединить усилия и срочно нарастить темпы строительства оборонных сооружений, а также предостерег от коррупционных схем на фортификациях.Как сообщало 8 марта украинское издание NV, Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником Умерова. В частности правоохранительные органы обвиняли Тимошенко в использовали служебных полномочий в личных интересах.По данным из открытых срочников, Тимошенко занимал пост замглавы Офиса Владимира Зеленского с лета 2019 года, уволен в январе прошлого года. До этого он работал продюсером и пиарщиком.С его именем связаны несколько крупных скандалов, среди которых присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения госсредств по программе "Большое строительство", направленной на модернизацию автомобильных дорог и международных пунктов пропуска.Ранее Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными.Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.
https://ukraina.ru/20240316/1053923206.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, петр порошенко, рустем умеров, верховная рада, кирилл тимошенко
Новости, Украина, Петр Порошенко, Рустем Умеров, Верховная Рада, Кирилл Тимошенко
Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборону Украины ради фортификаций
Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал министра обороны Рустема Умерова "выгнать" новоназначенного советника Кирилла Тимошенко из-за коррупционных рисков, как утверждает парламентарий, будет сорвано строительство всех фортификаций
Порошенко призвал украинские власти объединить усилия и срочно нарастить темпы строительства оборонных сооружений, а также предостерег от коррупционных схем на фортификациях.
"Деньги на строительство фортификационных сооружений начали выделять в январе и феврале в большей степени. Как только пошли финансовые потоки, появляется большое воровство. Я официально хочу обратится к министру обороны - Рустему Умерову, - гоните его (Тимошенко - ред.) из министерства. Это дискредитирует всю систему обороны государства.... Если не можете гнать, передайте все эти финансовые потоки вместе с Кириллом Тимошенко кому угодно", - сказал Порошенко в интервью, видео которого публикует уинский телеканал "Первый" в Telegram-канале.
Как сообщало 8 марта украинское издание NV, Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником Умерова. В частности правоохранительные органы обвиняли Тимошенко в использовали служебных полномочий в личных интересах.
По данным из открытых срочников, Тимошенко занимал пост замглавы Офиса Владимира Зеленского с лета 2019 года, уволен в январе прошлого года. До этого он работал продюсером и пиарщиком.
С его именем связаны несколько крупных скандалов, среди которых присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения госсредств по программе "Большое строительство", направленной на модернизацию автомобильных дорог и международных пунктов пропуска.
Ранее Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными.
Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.