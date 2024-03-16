Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников

"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками Сейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. У ВСУ нет сил для прорыва на Белгород и Старый Оскол, потому что все резервы брошены под Купянск. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин