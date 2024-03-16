Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников
12:00 16.03.2024 (обновлено: 12:18 16.03.2024)
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
При ракетном ударе по санаторию "Мрия" в Одессе была ликвидирована группа западных наемников. Об этом сообщили в силовых структурах
Уточняется, что сто наемников, еще столько же боевиков получили ранения.
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Параллельно украинские паблики подтверждают удар, нанесенный прошлым вечером ВС РФ по Конотопу Сумской области.
"По предварительным данным ракетный удар пришелся по пункту размещения местного отделения ГУР (Главного управления разведки Украины. - Ред.), в котором присутствовали также офицеры НАТО. Именно через эту точку ведомство [Кирилла] Буданова проводило вооруженные части для атаки по российской территории в районе села Теткино", - прокомментировал ситуацию эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
В четверг, 14 марта, Минобороны РФ сообщило о том, что за все время СВО российские военные уничтожили на Украине 5 962 иностранных наемника. Из них 1 497 - поляки. Второе место по численности потерь занимают грузины - 561 убитый.
Всего, по информации ведомства, на Украину прибыли 13 387 наемников из Румынии, Германии, Франции, Америки, Великобритании и других стран.
Вчера, 05:20"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемникамиСейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. У ВСУ нет сил для прорыва на Белгород и Старый Оскол, потому что все резервы брошены под Купянск. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин