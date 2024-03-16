Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников - 16.03.2024 Украина.ру
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Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников
Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников - 16.03.2024 Украина.ру
Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников
При ракетном ударе по санаторию "Мрия" в Одессе была ликвидирована группа западных наемников. Об этом сообщили в силовых структурах
2024-03-16T12:00
2024-03-16T12:18
новости
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россия
иностранные наемники
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Уточняется, что сто наемников, еще столько же боевиков получили ранения.Параллельно украинские паблики подтверждают удар, нанесенный прошлым вечером ВС РФ по Конотопу Сумской области.В четверг, 14 марта, Минобороны РФ сообщило о том, что за все время СВО российские военные уничтожили на Украине 5 962 иностранных наемника. Из них 1 497 - поляки. Второе место по численности потерь занимают грузины - 561 убитый.Всего, по информации ведомства, на Украину прибыли 13 387 наемников из Румынии, Германии, Франции, Америки, Великобритании и других стран.
https://ukraina.ru/20240313/1053850975.html
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новости, украина, одесса, россия, иностранные наемники
Новости, Украина, Одесса, Россия, иностранные наемники

Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников

12:00 16.03.2024 (обновлено: 12:18 16.03.2024)
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
При ракетном ударе по санаторию "Мрия" в Одессе была ликвидирована группа западных наемников. Об этом сообщили в силовых структурах
Уточняется, что сто наемников, еще столько же боевиков получили ранения.
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 06:30
"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТОМосква сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача Украине ракет "Таурус" делает их соучастником агрессии против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Параллельно украинские паблики подтверждают удар, нанесенный прошлым вечером ВС РФ по Конотопу Сумской области.
"По предварительным данным ракетный удар пришелся по пункту размещения местного отделения ГУР (Главного управления разведки Украины. - Ред.), в котором присутствовали также офицеры НАТО. Именно через эту точку ведомство [Кирилла] Буданова проводило вооруженные части для атаки по российской территории в районе села Теткино", - прокомментировал ситуацию эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
В четверг, 14 марта, Минобороны РФ сообщило о том, что за все время СВО российские военные уничтожили на Украине 5 962 иностранных наемника. Из них 1 497 - поляки. Второе место по численности потерь занимают грузины - 561 убитый.
Всего, по информации ведомства, на Украину прибыли 13 387 наемников из Румынии, Германии, Франции, Америки, Великобритании и других стран.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Вчера, 05:20
"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемникамиСейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. У ВСУ нет сил для прорыва на Белгород и Старый Оскол, потому что все резервы брошены под Купянск. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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