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Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборы

Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборы - 16.03.2024 Украина.ру

Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборы

В ближайшее время Госдума РФ подготовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы. Причем сделано это будет в кратчайшие сроки. Об этом заявила депутат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова

2024-03-16T10:49

2024-03-16T10:49

2024-03-16T10:49

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В настоящее время максимальная санкция по 141 статье УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" составляет до пяти лет лишения свободы, а отдельные пункты статьи и вовсе ограничиваются штрафом.Внести изменения в это положение дел, отметила Лантратова, депутаты планируют в кратчайшие сроки, чтобы было время на рассмотрение и принятие нового законопроекта до следующих выборов.Однако, отметил первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству Даниил Бессарабов, эта работа все же может занять не так мало времени: законопроект потребуется заключение Верховного суда."Рано говорить о решении комитета... это поправки в УК, а значит по регламенту требуется заключение Верховного суда. Да и позиция правительства", - сказал он.Накануне, 15 марта, сразу две москвички попытались сорвать ход голосования. Одна - 20-летняя мастер маникюра Алина Н. - залила урну зеленкой. Позже, в беседе со следователями, она пояснила, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".Параллельно 70-летняя москвичка Татьяна П. подожгла кабинку для голосования. Горевшее помещение женщина покидать не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон.Пенсионерку задержали, в кабинете у следователей она рассказала ту же самую историю, что и ее 20-летняя "коллега": развели на деньги, дали "секретное задание".Обеим злоумышленницам грозит до пяти лет тюрьмы.В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента России претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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новости, россия, выборы, наказание, госдума