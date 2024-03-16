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Vampire, "Точка-У" и "Стриж": что известно о ночных атаках ВСУ
Vampire, "Точка-У" и "Стриж": что известно о ночных атаках ВСУ - 16.03.2024 Украина.ру
Vampire, "Точка-У" и "Стриж": что известно о ночных атаках ВСУ
В ночь на 16 марта российская ПВО отразила атаки противника в Белгородской, Брянской и Самарской областями. В последней украинские БПЛА целились в Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)
2024-03-16T10:05
2024-03-16T10:05
2024-03-16T10:27
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Над территорией Белгородской области российская ПВО уничтожила пять беспилотников, восемь снарядов РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У".Два человека погибли, трое пострадали во время обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, заявил губернатор Вячеслав Гладков.В Брянской области уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", запущенный Украиной. губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет."Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Стриж" уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!", - написал он в своем телеграм-канале.В Самарской области вражеские беспилотники пытались атаковать Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В области создали оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. Перед ответственным ведомствам поставлена задача уделить приоритетное внимание охране объектов на территории региона.
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новости, россия, белгородская область, брянская область, александр богомаз, нпз
Новости, Россия, Белгородская область, Брянская область, Александр Богомаз, НПЗ
Vampire, "Точка-У" и "Стриж": что известно о ночных атаках ВСУ
10:05 16.03.2024 (обновлено: 10:27 16.03.2024)
В ночь на 16 марта российская ПВО отразила атаки противника в Белгородской, Брянской и Самарской областями. В последней украинские БПЛА целились в Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)
Над территорией Белгородской области российская ПВО уничтожила пять беспилотников, восемь снарядов РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У".
"Шестнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Два человека погибли, трое пострадали во время обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
В Брянской области уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", запущенный Украиной. губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
"Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Стриж" уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!", - написал он в своем телеграм-канале.
В Самарской области вражеские беспилотники пытались атаковать Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ.
"В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена", - сообщил глава региона Дмитрий Азаров, добавив, что в результате украинской атаки никто не пострадал.
В области создали оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. Перед ответственным ведомствам поставлена задача уделить приоритетное внимание охране объектов на территории региона.