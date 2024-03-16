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Что Крым сделал с россиянами 10 лет назад и почему сегодня стоит позавидовать Мариуполю - Гаспарян
Что Крым сделал с россиянами 10 лет назад и почему сегодня стоит позавидовать Мариуполю - Гаспарян - 16.03.2024 Украина.ру
Что Крым сделал с россиянами 10 лет назад и почему сегодня стоит позавидовать Мариуполю - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-03-16T09:43
2024-03-16T09:43
2024-03-16T09:43
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– о том, как проходят выборы президента России в Москве и регионах;– почему украинские ДРГ вдруг начали массово пытаться проникнуть в Россию и как мы их остановили;– о том, зачем ходить на выборы, если Путин всё равно победит;– каких иностранных наблюдателей встретил на выборах Армен Гаспарян?– что было бы, если бы Крым не воссоединился с Россией весной 2014 года?– на что рассчитывал Вашингтон, когда пытался остановить воссоединение Крыма с Россией?* В интервью упоминается признанный в России террористом и экстремистом Алексей Навальный.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, армен гаспарян, крым, мариуполь, видео
Новости, Видео, Армен Гаспарян, Крым, Мариуполь
Что Крым сделал с россиянами 10 лет назад и почему сегодня стоит позавидовать Мариуполю - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
– о том, как проходят выборы президента России в Москве и регионах;
– почему украинские ДРГ вдруг начали массово пытаться проникнуть в Россию и как мы их остановили;
– о том, зачем ходить на выборы, если Путин всё равно победит;
– каких иностранных наблюдателей встретил на выборах Армен Гаспарян?
– что было бы, если бы Крым не воссоединился с Россией весной 2014 года?
– на что рассчитывал Вашингтон, когда пытался остановить воссоединение Крыма с Россией?
* В интервью упоминается признанный в России террористом и экстремистом Алексей Навальный.