https://ukraina.ru/20240316/1053811587.html

Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы

Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы - 16.03.2024 Украина.ру

Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы

Борьба за ресурсы очередной раз привела мир к порогу мировой войны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

2024-03-16T08:15

2024-03-16T08:15

2024-03-16T08:15

новости

владимир мамонтов

сша

европа

третья мировая война

ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/03/1033370371_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_f155d043e037d019f01c2453607e6eab.jpg

По его словам, борьба за ресурсы является двигателем мировой истории. При этом ресурсы могут быть различными: от интеллектуальных, когда перекупают мозги, до физических, когда в древние времена не убивали всех, а отбирали самых крепких, если нужны были воины."Именно это сейчас и происходит. Если мы сейчас находимся на пороге Третьей мировой войны, это означает, что борьба за ресурсы никуда не делась. Она продолжается и, к сожалению, не сильно отличается от войн, которые вели первобытные люди", - сказал Мамонтов.Он отметил, что в качестве "первых залпов" Третьей мировой войны можно отметить взрывы Северных потоков."Ресурсы и их обмен на технологии мы предлагали Европе. Расклад событий вызвал бешеное сопротивление у американцев. Они увидели в этом гигантскую угрозу своей гегемонии. Именно эту угрозу мы и стали претворять в жизнь. Это же не физическая расправа, не угроза стереть США с лица земли. Мы говорили, что нам всем хватит здесь места — и нашей экономике, и вашей. Ребята [американцы] с этим не согласились", - рассказал Мамонтов.По словам эксперта, современная история складывалась из лжи и обмана. Например, США уговорили Горбачева пойти на одностороннее сокращение вооружений и уход в Германии, пообещав нераспространение НАТО, а потом это не выполнили. В итоге мир оказался на пороге Третьей мировой войны.

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир мамонтов, сша, европа, третья мировая война, ресурсы