Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы - 16.03.2024 Украина.ру
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Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы
Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы - 16.03.2024 Украина.ру
Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы
Борьба за ресурсы очередной раз привела мир к порогу мировой войны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2024-03-16T08:15
2024-03-16T08:15
новости
владимир мамонтов
сша
европа
третья мировая война
ресурсы
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По его словам, борьба за ресурсы является двигателем мировой истории. При этом ресурсы могут быть различными: от интеллектуальных, когда перекупают мозги, до физических, когда в древние времена не убивали всех, а отбирали самых крепких, если нужны были воины."Именно это сейчас и происходит. Если мы сейчас находимся на пороге Третьей мировой войны, это означает, что борьба за ресурсы никуда не делась. Она продолжается и, к сожалению, не сильно отличается от войн, которые вели первобытные люди", - сказал Мамонтов.Он отметил, что в качестве "первых залпов" Третьей мировой войны можно отметить взрывы Северных потоков."Ресурсы и их обмен на технологии мы предлагали Европе. Расклад событий вызвал бешеное сопротивление у американцев. Они увидели в этом гигантскую угрозу своей гегемонии. Именно эту угрозу мы и стали претворять в жизнь. Это же не физическая расправа, не угроза стереть США с лица земли. Мы говорили, что нам всем хватит здесь места — и нашей экономике, и вашей. Ребята [американцы] с этим не согласились", - рассказал Мамонтов.По словам эксперта, современная история складывалась из лжи и обмана. Например, США уговорили Горбачева пойти на одностороннее сокращение вооружений и уход в Германии, пообещав нераспространение НАТО, а потом это не выполнили. В итоге мир оказался на пороге Третьей мировой войны.
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новости, владимир мамонтов, сша, европа, третья мировая война, ресурсы
Новости, Владимир Мамонтов, США, Европа, третья мировая война, ресурсы

Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы

08:15 16.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкгенеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
генеральный директор радиостанции Говорит Москва Владимир Мамонтов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Борьба за ресурсы очередной раз привела мир к порогу мировой войны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
По его словам, борьба за ресурсы является двигателем мировой истории. При этом ресурсы могут быть различными: от интеллектуальных, когда перекупают мозги, до физических, когда в древние времена не убивали всех, а отбирали самых крепких, если нужны были воины.
"Именно это сейчас и происходит. Если мы сейчас находимся на пороге Третьей мировой войны, это означает, что борьба за ресурсы никуда не делась. Она продолжается и, к сожалению, не сильно отличается от войн, которые вели первобытные люди", - сказал Мамонтов.
Он отметил, что в качестве "первых залпов" Третьей мировой войны можно отметить взрывы Северных потоков.
"Ресурсы и их обмен на технологии мы предлагали Европе. Расклад событий вызвал бешеное сопротивление у американцев. Они увидели в этом гигантскую угрозу своей гегемонии. Именно эту угрозу мы и стали претворять в жизнь. Это же не физическая расправа, не угроза стереть США с лица земли. Мы говорили, что нам всем хватит здесь места — и нашей экономике, и вашей. Ребята [американцы] с этим не согласились", - рассказал Мамонтов.
По словам эксперта, современная история складывалась из лжи и обмана. Например, США уговорили Горбачева пойти на одностороннее сокращение вооружений и уход в Германии, пообещав нераспространение НАТО, а потом это не выполнили. В итоге мир оказался на пороге Третьей мировой войны.
 
НовостиВладимир МамонтовСШАЕвропатретья мировая войнаресурсы
 
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