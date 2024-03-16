https://ukraina.ru/20240316/1053811587.html
Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы
Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы - 16.03.2024 Украина.ру
Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы
Борьба за ресурсы очередной раз привела мир к порогу мировой войны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2024-03-16T08:15
2024-03-16T08:15
2024-03-16T08:15
новости
владимир мамонтов
сша
европа
третья мировая война
ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/03/1033370371_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_f155d043e037d019f01c2453607e6eab.jpg
По его словам, борьба за ресурсы является двигателем мировой истории. При этом ресурсы могут быть различными: от интеллектуальных, когда перекупают мозги, до физических, когда в древние времена не убивали всех, а отбирали самых крепких, если нужны были воины."Именно это сейчас и происходит. Если мы сейчас находимся на пороге Третьей мировой войны, это означает, что борьба за ресурсы никуда не делась. Она продолжается и, к сожалению, не сильно отличается от войн, которые вели первобытные люди", - сказал Мамонтов.Он отметил, что в качестве "первых залпов" Третьей мировой войны можно отметить взрывы Северных потоков."Ресурсы и их обмен на технологии мы предлагали Европе. Расклад событий вызвал бешеное сопротивление у американцев. Они увидели в этом гигантскую угрозу своей гегемонии. Именно эту угрозу мы и стали претворять в жизнь. Это же не физическая расправа, не угроза стереть США с лица земли. Мы говорили, что нам всем хватит здесь места — и нашей экономике, и вашей. Ребята [американцы] с этим не согласились", - рассказал Мамонтов.По словам эксперта, современная история складывалась из лжи и обмана. Например, США уговорили Горбачева пойти на одностороннее сокращение вооружений и уход в Германии, пообещав нераспространение НАТО, а потом это не выполнили. В итоге мир оказался на пороге Третьей мировой войны.
сша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/03/1033370371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585207972aa28087869a6218ac10d4fd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир мамонтов, сша, европа, третья мировая война, ресурсы
Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы
Борьба за ресурсы очередной раз привела мир к порогу мировой войны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
По его словам, борьба за ресурсы является двигателем мировой истории. При этом ресурсы могут быть различными: от интеллектуальных, когда перекупают мозги, до физических, когда в древние времена не убивали всех, а отбирали самых крепких, если нужны были воины.
"Именно это сейчас и происходит. Если мы сейчас находимся на пороге Третьей мировой войны, это означает, что борьба за ресурсы никуда не делась. Она продолжается и, к сожалению, не сильно отличается от войн, которые вели первобытные люди", - сказал Мамонтов.
Он отметил, что в качестве "первых залпов" Третьей мировой войны можно отметить взрывы Северных потоков.
"Ресурсы и их обмен на технологии мы предлагали Европе. Расклад событий вызвал бешеное сопротивление у американцев. Они увидели в этом гигантскую угрозу своей гегемонии. Именно эту угрозу мы и стали претворять в жизнь. Это же не физическая расправа, не угроза стереть США с лица земли. Мы говорили, что нам всем хватит здесь места — и нашей экономике, и вашей. Ребята [американцы] с этим не согласились", - рассказал Мамонтов.
По словам эксперта, современная история складывалась из лжи и обмана. Например, США уговорили Горбачева пойти на одностороннее сокращение вооружений и уход в Германии, пообещав нераспространение НАТО, а потом это не выполнили. В итоге мир оказался на пороге Третьей мировой войны.