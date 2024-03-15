В блокаде и вопреки Молдавии. Приднестровье выбирает президента России - 15.03.2024 Украина.ру
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В блокаде и вопреки Молдавии. Приднестровье выбирает президента России
В блокаде и вопреки Молдавии. Приднестровье выбирает президента России - 15.03.2024 Украина.ру
В блокаде и вопреки Молдавии. Приднестровье выбирает президента России
Несмотря на упорные возражения Кишинева, выборы президента Российской Федерации все-таки пройдут на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В соответствии с решением посольства России в Молдавии, голосование пройдет 17 марта на шести участках в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе, передают российские СМИ
2024-03-15T19:52
2024-03-15T19:52
эксклюзив
выборы
приднестровье
молдавия
россия
сергей беляков
мид
посольство
голосование
ес
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Об открытии участков проинформированы миротворцы в зоне безопасности приднестровского конфликта, сообщил 14 марта сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков."Мы проинформировали ОКК о том, что на территории Приднестровья 17 марта пройдут выборы Президента РФ. Будут организованы избирательные участки, в том числе и в Зоне безопасности в Рыбнице, Григориополе и Бендерах", - процитировал Sputnik Молдова слова Белякова.Ранее власти Молдавии заявляли, что не допустят открытия избирательных участков в Приднестровье. Глава молдавской дипломатии Михай Попшой в феврале даже пригрозил, что Молдавия разработает "план реагирования", если участки в ПМР все же откроются. Единственное место где по мнению МИД Молдавии может пройти голосование – это посольство России в Кишиневе.После того, как приднестровские СМИ 11 марта сообщили о планах российского посольства открыть участки для голосования на территории Приднестровья, МИД Молдавии вызвал главу российской дипломатической миссии Олега Васнецова, чтобы выразить протест из-за данного решения Москвы.После визита в молдавское внешнеполитическое ведомство Васнецов сообщил, что, несмотря на позицию Кишинева, Центральная избирательная комиссия и МИД РФ совместно с администрацией Приднестровья откроют несколько избирательных участков в ПМР.Учитывая тот факт, что почти половина населения Приднестровья имеет российский паспорт (из 475 тыс человек примерно 220 тыс являются гражданами России), проведение президентских выборов на территории автономии чрезвычайно важно. Тем не менее, количество избирательных участков, которые готовятся к открытию 17 марта, невозможно сравнить с масштабами предыдущих выборных кампаний. На выборах президента в марте 2018 года, например, в Приднестровье были открыты 24 избирательных участка.Выборы – это важноВ этом году голосование на выборах президента Российской Федерации в Приднестровье пройдет на фоне общего ухудшения экономической ситуации в связи с блокадой со стороны Молдавии.С 1 января Молдавия ввела дополнительные пошлины на товары, которые импортирует ПМР, в том числе на те, которые являются необходимыми для простого выживания населения автономии. Кишинев также заблокировал экспорт продукции ряда приднестровских предприятий. Власти в Тирасполе заявляют, что экономика республики из-за блокады уже потеряла порядка 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений.Кроме того, Приднестровье сталкивается с проблемами при снабжении российским газом, так как российское "голубое топливо" тоже приходит в автономию из Молдавии. Все это ставит под вопрос функционирование ряда бюджетообразущих предприятий. Их остановка влечет за собой отток населения, при этом работу в других странах в первую очередь будут искать высококвалифицированные кадры.Кишинев берет пример с Евросоюза, в чей состав отчаянно желает вступить, и пытается санкциями заставить Приднестровье согласиться на "мирную реинтеграцию", а, по сути, на поглощение со стороны Молдавии. Как ранее отметил в интервью Украина.ру экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак, методы, используемые молдавской стороной, не имеют ничего общего ни с переговорами, ни с тем порядком урегулирования, который зафиксирован в международных документах по приднестровскому урегулированию.В условиях растущего давления Приднестровье смотрит в сторону Российской Федерации, рассчитывая прежде всего на дипломатическую и экономическую помощь России. Это естественно, учитывая как роль России в урегулировании приднестровского конфликта, так и количество российских граждан, проживающих в автономии.С другой стороны, для Кишинева в силу ряда внутриполитических причин в настоящее время выгодно нагнетать кризис вокруг Приднестровья. В этом контексте можно рассматривать и упорные попытки молдавских властей запретить проведение выборов президента РФ на территории ПМР. Поэтому важно, что голосование все-таки состоится, несмотря на весьма скромное количество избирательных участков по сравнению с предыдущими годами. А ранее заявленные молдавской стороной "меры реагирования" пусть остаются в рамках дипломатии.
https://ukraina.ru/20240310/1053691079.html
https://ukraina.ru/20240202/1053039382.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, выборы, приднестровье, молдавия, россия, сергей беляков, мид, посольство, голосование, ес
Эксклюзив, выборы, Приднестровье, Молдавия, Россия, Сергей Беляков, МИД, посольство, голосование, ЕС

В блокаде и вопреки Молдавии. Приднестровье выбирает президента России

19:52 15.03.2024
 
© СМОТРИ телегарм-канал скриншот видео
© СМОТРИ телегарм-канал скриншот видео
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Несмотря на упорные возражения Кишинева, выборы президента Российской Федерации все-таки пройдут на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В соответствии с решением посольства России в Молдавии, голосование пройдет 17 марта на шести участках в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе, передают российские СМИ
Об открытии участков проинформированы миротворцы в зоне безопасности приднестровского конфликта, сообщил 14 марта сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков.
"Мы проинформировали ОКК о том, что на территории Приднестровья 17 марта пройдут выборы Президента РФ. Будут организованы избирательные участки, в том числе и в Зоне безопасности в Рыбнице, Григориополе и Бендерах", - процитировал Sputnik Молдова слова Белякова.
Ранее власти Молдавии заявляли, что не допустят открытия избирательных участков в Приднестровье. Глава молдавской дипломатии Михай Попшой в феврале даже пригрозил, что Молдавия разработает "план реагирования", если участки в ПМР все же откроются. Единственное место где по мнению МИД Молдавии может пройти голосование – это посольство России в Кишиневе.
После того, как приднестровские СМИ 11 марта сообщили о планах российского посольства открыть участки для голосования на территории Приднестровья, МИД Молдавии вызвал главу российской дипломатической миссии Олега Васнецова, чтобы выразить протест из-за данного решения Москвы.
После визита в молдавское внешнеполитическое ведомство Васнецов сообщил, что, несмотря на позицию Кишинева, Центральная избирательная комиссия и МИД РФ совместно с администрацией Приднестровья откроют несколько избирательных участков в ПМР.
Учитывая тот факт, что почти половина населения Приднестровья имеет российский паспорт (из 475 тыс человек примерно 220 тыс являются гражданами России), проведение президентских выборов на территории автономии чрезвычайно важно. Тем не менее, количество избирательных участков, которые готовятся к открытию 17 марта, невозможно сравнить с масштабами предыдущих выборных кампаний. На выборах президента в марте 2018 года, например, в Приднестровье были открыты 24 избирательных участка.
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 05:50
Ищенко объяснил, почему Приднестровье пока не может пойти путем Крыма и ДонбассаДля того, чтобы пойти путем Крыма и Донбасса и претендовать на включение в состав РФ, Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) пока не имеет необходимых условий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
Выборы – это важно
В этом году голосование на выборах президента Российской Федерации в Приднестровье пройдет на фоне общего ухудшения экономической ситуации в связи с блокадой со стороны Молдавии.
С 1 января Молдавия ввела дополнительные пошлины на товары, которые импортирует ПМР, в том числе на те, которые являются необходимыми для простого выживания населения автономии. Кишинев также заблокировал экспорт продукции ряда приднестровских предприятий. Власти в Тирасполе заявляют, что экономика республики из-за блокады уже потеряла порядка 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений.
Кроме того, Приднестровье сталкивается с проблемами при снабжении российским газом, так как российское "голубое топливо" тоже приходит в автономию из Молдавии. Все это ставит под вопрос функционирование ряда бюджетообразущих предприятий. Их остановка влечет за собой отток населения, при этом работу в других странах в первую очередь будут искать высококвалифицированные кадры.
Кишинев берет пример с Евросоюза, в чей состав отчаянно желает вступить, и пытается санкциями заставить Приднестровье согласиться на "мирную реинтеграцию", а, по сути, на поглощение со стороны Молдавии. Как ранее отметил в интервью Украина.ру экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак, методы, используемые молдавской стороной, не имеют ничего общего ни с переговорами, ни с тем порядком урегулирования, который зафиксирован в международных документах по приднестровскому урегулированию.
В условиях растущего давления Приднестровье смотрит в сторону Российской Федерации, рассчитывая прежде всего на дипломатическую и экономическую помощь России. Это естественно, учитывая как роль России в урегулировании приднестровского конфликта, так и количество российских граждан, проживающих в автономии.
С другой стороны, для Кишинева в силу ряда внутриполитических причин в настоящее время выгодно нагнетать кризис вокруг Приднестровья. В этом контексте можно рассматривать и упорные попытки молдавских властей запретить проведение выборов президента РФ на территории ПМР. Поэтому важно, что голосование все-таки состоится, несмотря на весьма скромное количество избирательных участков по сравнению с предыдущими годами. А ранее заявленные молдавской стороной "меры реагирования" пусть остаются в рамках дипломатии.
Местные выборы в Молдавии
2 февраля, 04:11
Удушение продолжается. Молдавия запрещает Приднестровью выбирать президента РоссииВласти Молдавии не допустят открытия избирательных участков в Приднестровье в дни выборов президента РФ. Об этом заявил глава молдавского внешнеполитического ведомства Михай Попшой, по словам которого, работа участков на территории ПМР невозможна без согласия официального Кишинёва.
 
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