https://ukraina.ru/20240315/1053916935.html

Удары по Белгороду и области. Итоги 15 марта на Украине

Удары по Белгороду и области. Итоги 15 марта на Украине - 15.03.2024 Украина.ру

Удары по Белгороду и области. Итоги 15 марта на Украине

Украинские военные нанесли ряд артиллерийских ударов по Белгороду и области, есть погибшие

2024-03-15T18:09

2024-03-15T18:09

2024-03-15T18:09

эксклюзив

хроники

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Днём 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины в Белгороде в результате обстрела."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте. Также по данным медицины катастроф в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза. Бригадами скорой пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. На данный момент в городе различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 14:02.Почти за полтора часа до этого губернатор сообщал о другом погибшем – в Грайвороне."Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников – неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе. Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжёлая утрата для всех жителей Белгородской области", - отметил он.Что касается разрушений, то был прилёт в дорожное полотно в центре города – были посечены соседние здания торговых площадей. Различные повреждения получили семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля.До этого 15 марта в Белгороде и Белгородском районе дважды запускали сирену ракетной опасности. После одной из этих тревог Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских реактивных снарядов, выпущенных по региону."Около 08:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - отмечалось в сообщении в телеграм-канале ведомства.В обстрелах Белгорода и области многие усмотрели месть украинского командования за неудавшийся прорыв ВСУ в этот регион."Захлёбывающиеся в собственной крови ВСУ бьют по Белгороду. Просто, тупо, бесцельно, как сегодня утром по Харьгоре (район Белгорода). В этом месте нет вообще ничего, кроме жилых домов, множества магазинов, МФЦ и гипермаркета "Сити-Молл", - отметил автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Он указал, что жалости к ВСУ в таких условиях "быть не может".На самой Украине же усмотрели в ударах по Белгороду желание сорвать голосование на выборах президента России."Продолжаются удары по Белгороду. Губернатор заявил о 7 сбитых ракетах РСЗО. Фиксируются прилеты по городу. Бои в приграничье продолжаются. Учитывая вбросы ЦИПСО про приостановку голосования в Белгороде, считаем, что именно это было важной целью акции. Правда в РФ можно голосовать онлайн", - писал утром 15 марта популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал – "Женщина с косой" - пояснил самоубийственные атаки ВСУ на регион желанием получить западную помощь."В кулуарах пошли слухи, что Зеленский на ставке объяснил всем, что без показательных и "даже глупых" наступлений, когда профессиональных солдат сливают в лобовой атаке или для "вывешивания флага", не будет поддержки Запада. Война - это такое же "шоу", где важны рейтинги и внимание зрителя. Если это на высоком уровне, то спонсор платит хорошие гонорары и выделяют более высокие бюджеты на продолжения "шоу". В данном случае на войну. Вот почему Зеленский и Сырский отправили ВСУ захватывать русское село", - указывалось в публикации канала.Бывший замглавы администрации Бердянска, российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев обратил внимание на запись украинского журналиста Андрея Цаплиенко о происходившем в Белгородской области."Вот собственно ради чего банды пирожка (начальника ГУР МОУ - Ред.) убиваются сейчас на русской границе. Ради таких вот фейковых вбросов и заявлений, в попытке снизить легитимность выборов президента России, создавая негативный информационный фон. Военного смысла в этом никакого нет, но наркот Зеля мыслит не как военный, а как медийщик, шоумен и игрок на рояле. Он пытается сохранить свою шкуру ещё чуть-чуть дольше, дать картинку для запада и выдавить из них ещё немного ништяков. День простоять да ночь продержаться. Дотянуть до выборов в США и надеяться на чудо, что демы удержат власть, сохранят финансирование Киева. Собственно когда понимаешь эту стратегию, становятся понятными и подобные, казалось бы безумные действия. Ну а так, уничтожение лучших элитных частей ВСУ и ГУР в лобовой бессмысленной атаке, для нас очень хорошая новость. Чем их меньше останется, тем меньше мороки нам в дальнейшем. Тем более это в основном те люди, кто упоролся до конца, так что тут нет даже капли жалости, как например к тем, кого силой запаковали на улице и отправили на фронт. А тут люди осознанно выбрали судьбу", - отметил он.Российский военкор Владимир Романов указал, что отпор, который дали российские военные, заставит украинцев призадуматься."Текущая война в глобальном плане - это определение новых правил. Весь мир заново учится - что можно себе позволить в отношении России. Вчера ими был получен очередной урок - если осуществить вооруженное вторжение на территорию Российской Федерации - ответного удара по организаторам такового вторжения (как любят выражаться немощные старики - "центрам принятия решения") - не будет. А значит подобное теперь будет происходить постоянным образом", - отметил он.Уже вечером 15 марта губернатор Гладков сообщил о новой атаке на Грайворон."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В городе Грайворон, к сожалению, есть одна пострадавшая - у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В городе различные повреждения зафиксированы в 2 частных домах, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 16:25.Повреждения получили домовладения в Дунайке и Козинке, в Глотово и Гора-Подоле произошли возгорания.Позднее, в 17:16 автор телеграм-канала "Старше Эдды" сообщил о новом обстреле Белгорода."Очередной удар РСЗО ВСУ по Белгороду, вроде уже четвёртый за день", - написал он.Спустя 12 минут Минобороны РФ сообщило о пресечённой атаке ВСУ по Белгороду."Около 17:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - указывалось в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.Обстановка в Белгородской области остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240315/1053902178.html

https://ukraina.ru/20240315/1053895141.html

https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники