https://ukraina.ru/20240315/1053916412.html
Не мешают ни погода, ни диверсии: спецрепортаж о том, как голосует Донецк
Не мешают ни погода, ни диверсии: спецрепортаж о том, как голосует Донецк - 15.03.2024 Украина.ру
Не мешают ни погода, ни диверсии: спецрепортаж о том, как голосует Донецк
С 15 по 17 марта граждане России избирают президента. И, соответственно, будущее своей страны.
2024-03-15T17:47
2024-03-15T17:47
2024-03-15T17:47
видео
донецк
россия
выборы
президентские выборы
днр
донецкая народная республика
владимир путин
будущее
страна
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Журналист Украина.ру Роман Гнатюк отправился в Донецк, чтобы показать нашим зрителям, как проходят выборы в новых регионах.Смотрите наш репортаж из русского города.
донецк
россия
днр
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Не мешают ни погода, ни диверсии: спецрепортаж о том, как голосует Донецк
С 15 по 17 марта граждане России избирают президента. И, соответственно, будущее своей страны.
Журналист Украина.ру Роман Гнатюк отправился в Донецк, чтобы показать нашим зрителям, как проходят выборы в новых регионах.
Смотрите наш репортаж из русского города.
Смотрите наш репортаж из русского города.