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Не мешают ни погода, ни диверсии: спецрепортаж о том, как голосует Донецк

Не мешают ни погода, ни диверсии: спецрепортаж о том, как голосует Донецк - 15.03.2024 Украина.ру

Не мешают ни погода, ни диверсии: спецрепортаж о том, как голосует Донецк

С 15 по 17 марта граждане России избирают президента. И, соответственно, будущее своей страны.

2024-03-15T17:47

2024-03-15T17:47

2024-03-15T17:47

видео

донецк

россия

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днр

донецкая народная республика

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будущее

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Журналист Украина.ру Роман Гнатюк отправился в Донецк, чтобы показать нашим зрителям, как проходят выборы в новых регионах.Смотрите наш репортаж из русского города.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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