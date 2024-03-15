Глава Киевского метрополитена уволился после разоблачения - 15.03.2024 Украина.ру
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Глава Киевского метрополитена уволился после разоблачения
Глава Киевского метрополитена уволился после разоблачения - 15.03.2024 Украина.ру
Глава Киевского метрополитена уволился после разоблачения
Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации
2024-03-15T15:38
2024-03-15T15:38
новости
киев
виталий кличко
украина
метро
увольнение
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Виктор Брагинский написал заявление на увольнение с должности главы метрополитена. Его обязанности временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.Вечером накануне, 14 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения своих обязанностей, или "не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение".Кличко добавил, что фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранительные органы.Журналисты Bihus.info на своем YouTube-канале опубликовали видео, изобличающее главу Киевского метрополитена. К слову, Брагинский возглавляет предприятие уже 10 лет.В видео журналисты отметили "многочисленные факты коррупции" со стороны Брагинского. В частности, в декларации мамы Брагинского обнаружили 2 миллиона гривен (4,7 млн рублей), которые она почти сразу передарила сыну. В январе 2024 года пенсионерка стала владелицей сразу двух двухкомнатных квартир в одном из жилых комплексов Киева.Помимо мамы экс-главы предприятия, журналисты обнаружили квартиру и строящуюся дачу у его бывшей жены.В начале декабря прошлого года Киевский метрополитен закрыл шесть станций синей ветки метро на ремонт из-за угрозы затопления. При этом, станции метро продолжают выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги.
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новости, киев, виталий кличко, украина, метро, увольнение
Новости, Киев, Виталий Кличко, Украина, метро, увольнение

Глава Киевского метрополитена уволился после разоблачения

15:38 15.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация на Украине в связи с коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации
Виктор Брагинский написал заявление на увольнение с должности главы метрополитена. Его обязанности временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.
Вечером накануне, 14 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения своих обязанностей, или "не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение".
Кличко добавил, что фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранительные органы.
Журналисты Bihus.info на своем YouTube-канале опубликовали видео, изобличающее главу Киевского метрополитена. К слову, Брагинский возглавляет предприятие уже 10 лет.
В видео журналисты отметили "многочисленные факты коррупции" со стороны Брагинского. В частности, в декларации мамы Брагинского обнаружили 2 миллиона гривен (4,7 млн рублей), которые она почти сразу передарила сыну. В январе 2024 года пенсионерка стала владелицей сразу двух двухкомнатных квартир в одном из жилых комплексов Киева.
Помимо мамы экс-главы предприятия, журналисты обнаружили квартиру и строящуюся дачу у его бывшей жены.
В начале декабря прошлого года Киевский метрополитен закрыл шесть станций синей ветки метро на ремонт из-за угрозы затопления. При этом, станции метро продолжают выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги.
Станция метро Львовска брама Киев
28 декабря 2023, 22:51
Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метроДанные экспертизы о состоянии метрополитена столицы Украины поступили давно, с документами были ознакомлены власти Киева, но приняли решение о закрытии станций только теперь. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала "Рада"
 
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