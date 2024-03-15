https://ukraina.ru/20240315/1053906926.html
Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек
Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек - 15.03.2024 Украина.ру
Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 13:00 по московскому времени уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом 15 марта сообщило Минобороны России
2024-03-15T14:51
2024-03-15T14:51
2024-03-15T14:51
новости
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что было "сбито 10 воздушных целей на подлете к городу".Он добавил, что еще двое граждан пострадали в результате обстрела."По данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза". - уточнил он.Пострадавшие доставлены в больницу, добавил Гладков.Различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия.⠀В Белгородском районе повреждения выявлены в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях. Также в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 гектар. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий.В Белгороде и Белгородском районе три раза с начала суток объявляли ракетную опасность. Гладков предупреждал жителей не подходить к окнам квартир, укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Людей на улице он призывал спускаться в укрытия.
https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html
белгород
белгородская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, пво
Новости, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, ПВО
Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 13:00 по московскому времени уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом 15 марта сообщило Минобороны России
Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что было "сбито 10 воздушных целей на подлете к городу".
"Один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", - написал Гладков.
Он добавил, что еще двое граждан пострадали в результате обстрела.
"По данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза". - уточнил он.
Пострадавшие доставлены в больницу, добавил Гладков.
Различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия.
⠀
В Белгородском районе повреждения выявлены в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях. Также в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 гектар. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий.
В Белгороде и Белгородском районе три раза с начала суток объявляли ракетную опасность. Гладков предупреждал жителей не подходить к окнам квартир, укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Людей на улице он призывал спускаться в укрытия.