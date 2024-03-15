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Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек

Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек - 15.03.2024 Украина.ру

Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 13:00 по московскому времени уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом 15 марта сообщило Минобороны России

2024-03-15T14:51

2024-03-15T14:51

2024-03-15T14:51

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Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что было "сбито 10 воздушных целей на подлете к городу".Он добавил, что еще двое граждан пострадали в результате обстрела."По данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза". - уточнил он.Пострадавшие доставлены в больницу, добавил Гладков.Различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия.⠀В Белгородском районе повреждения выявлены в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях. Также в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 гектар. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий.В Белгороде и Белгородском районе три раза с начала суток объявляли ракетную опасность. Гладков предупреждал жителей не подходить к окнам квартир, укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Людей на улице он призывал спускаться в укрытия.

https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html

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новости, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, пво