Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек - 15.03.2024 Украина.ру
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Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек
Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек - 15.03.2024 Украина.ру
Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 13:00 по московскому времени уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом 15 марта сообщило Минобороны России
2024-03-15T14:51
2024-03-15T14:51
новости
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
пво
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Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что было "сбито 10 воздушных целей на подлете к городу".Он добавил, что еще двое граждан пострадали в результате обстрела."По данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза". - уточнил он.Пострадавшие доставлены в больницу, добавил Гладков.Различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия.⠀В Белгородском районе повреждения выявлены в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях. Также в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 гектар. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий.В Белгороде и Белгородском районе три раза с начала суток объявляли ракетную опасность. Гладков предупреждал жителей не подходить к окнам квартир, укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Людей на улице он призывал спускаться в укрытия.
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новости, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, пво
Новости, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, ПВО

Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек

14:51 15.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 13:00 по московскому времени уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом 15 марта сообщило Минобороны России
Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что было "сбито 10 воздушных целей на подлете к городу".

"Один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", - написал Гладков.

Он добавил, что еще двое граждан пострадали в результате обстрела.
"По данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза". - уточнил он.
Пострадавшие доставлены в больницу, добавил Гладков.
Различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия.

В Белгородском районе повреждения выявлены в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях. Также в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 гектар. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий.
В Белгороде и Белгородском районе три раза с начала суток объявляли ракетную опасность. Гладков предупреждал жителей не подходить к окнам квартир, укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Людей на улице он призывал спускаться в укрытия.
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