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"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ

"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ - 15.03.2024 Украина.ру

"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ

Идея позволить собственникам нефтеперерабатывающих предприятий самостоятельно защищать имущество от беспилотников - глупость, заявил член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев для DailyStorm

2024-03-15T13:37

2024-03-15T13:37

2024-03-15T13:37

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После ряда атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы несколько военных корреспондентов и журналистов выступили с идеей, чтобы частные компании обзавелись средствами противовоздушной обороны для защиты. Соболев такую идею военкоров не поддержал."Это полная глупость. Все, что связано с Вооруженными силами, — это монополия государства", - заявил он.По словам Соболева, российская система противовоздушной обороны – лучшая в мире, при этом у неё есть два серьезных недостатка.В России есть новые средства противовоздушной обороны, которые незаметны для противника. Они были разработаны давно, но ещё не внедрены, сказал он.В январе над городом Кстово Нижегородской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были выведены из строя два дрона. В этом населенном пункте расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".Во вторник атаке подвергся все тот же город Кстово. По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате прилета начался пожар на одной из установок по переработке нефти на объекте топливно-энергетического комплекса.Также беспилотники атаковали нефтебазу в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил о возгорании одного из резервуаров нефтехранилища площадью 100 кв. м.

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новости, госдума, вс рф, пво, беспилотники, нефтепродукты, россия