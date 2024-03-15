"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ - 15.03.2024 Украина.ру
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"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ
"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ - 15.03.2024 Украина.ру
"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ
Идея позволить собственникам нефтеперерабатывающих предприятий самостоятельно защищать имущество от беспилотников - глупость, заявил член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев для DailyStorm
2024-03-15T13:37
2024-03-15T13:37
новости
госдума
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пво
беспилотники
нефтепродукты
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После ряда атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы несколько военных корреспондентов и журналистов выступили с идеей, чтобы частные компании обзавелись средствами противовоздушной обороны для защиты. Соболев такую идею военкоров не поддержал."Это полная глупость. Все, что связано с Вооруженными силами, — это монополия государства", - заявил он.По словам Соболева, российская система противовоздушной обороны – лучшая в мире, при этом у неё есть два серьезных недостатка.В России есть новые средства противовоздушной обороны, которые незаметны для противника. Они были разработаны давно, но ещё не внедрены, сказал он.В январе над городом Кстово Нижегородской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были выведены из строя два дрона. В этом населенном пункте расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".Во вторник атаке подвергся все тот же город Кстово. По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате прилета начался пожар на одной из установок по переработке нефти на объекте топливно-энергетического комплекса.Также беспилотники атаковали нефтебазу в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил о возгорании одного из резервуаров нефтехранилища площадью 100 кв. м.
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новости, госдума, вс рф, пво, беспилотники, нефтепродукты, россия
Новости, Госдума, ВС РФ, ПВО, беспилотники, нефтепродукты, Россия

"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ

13:37 15.03.2024
 
© Фото : Вениамин Кондратьев / TelegramПожар на Ильском НПЗ
Пожар на Ильском НПЗ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Вениамин Кондратьев / Telegram
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Идея позволить собственникам нефтеперерабатывающих предприятий самостоятельно защищать имущество от беспилотников - глупость, заявил член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев для DailyStorm
После ряда атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы несколько военных корреспондентов и журналистов выступили с идеей, чтобы частные компании обзавелись средствами противовоздушной обороны для защиты. Соболев такую идею военкоров не поддержал.
"Это полная глупость. Все, что связано с Вооруженными силами, — это монополия государства", - заявил он.
По словам Соболева, российская система противовоздушной обороны – лучшая в мире, при этом у неё есть два серьезных недостатка.
В России есть новые средства противовоздушной обороны, которые незаметны для противника. Они были разработаны давно, но ещё не внедрены, сказал он.
В январе над городом Кстово Нижегородской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были выведены из строя два дрона. В этом населенном пункте расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Во вторник атаке подвергся все тот же город Кстово. По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате прилета начался пожар на одной из установок по переработке нефти на объекте топливно-энергетического комплекса.
Также беспилотники атаковали нефтебазу в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил о возгорании одного из резервуаров нефтехранилища площадью 100 кв. м.
РЭБ
13 марта, 17:01
Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дроновУкраина увеличила число атак по территории РФ при помощи беспилотников. Одной из главных целей таких ударов, как показывает статистика, являются предприятия нефтегазового сектора. По мнению экспертов, защита таких объектов от БПЛА требует включения в эту проблему собственников заводов
 
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