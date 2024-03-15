https://ukraina.ru/20240315/1053902178.html

Выборы в новых регионах, бои на границе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 марта

Выборы в новых регионах, бои на границе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 марта - 15.03.2024 Украина.ру

Выборы в новых регионах, бои на границе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 марта

В новых регионах впервые проходят выборы президента России. ВСУ штурмуют российскую границу. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-15T13:00

2024-03-15T13:00

2024-03-15T13:57

хроники

эксклюзив

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале сообщил об историческом моменте в регионе."Дорогие друзья, настал исторический момент — в Херсонской области открылись избирательные участки на выборах Президента Российской Федерации. Проголосовал в числе первых пришедших избирателей, осознавая важность происходящего. Сегодня для нашего региона многое впервые — первые выборы президента России. У избирателей есть время на принятие решения — впервые в практике российского избирательного процесса президентские выборы продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. Главное — проявить гражданскую ответственность и реализовать своё конституционное право. От нашего решения, уважаемые земляки, зависит будущее России и судьба Херсонщины", - призвал Сальдо.Его коллега, губернатор Запорожской Евгений Балицкий, рассказал о начале работы в регионе ситуационного штаба в рамках избирательной кампании по президентским выборам."Сегодня на базе штаба общественной поддержки Запорожской области начал свою работу ситуационный центр в рамках избирательной кампании по президентским выборам. На его площадке соберутся активисты, общественники, наблюдатели, журналисты, которые смогут следить за ходом голосования в Запорожской области на важнейших выборах для нашего государства. Сегодня, 15 марта, идет голосование в городах, а уже 17 марта, в воскресенье, откроются избирательные участки", - отметил Балицкий.Он призвал принять участие в выборах."Дорогие земляки, дорогие жители Запорожской области, мы с вами принимаем участие в важнейших для нашей родины выборах. Несмотря ни на какие сложности, мы выскажем свою позицию, отдадим свой голос за наше будущее – сильное, стабильное и безопасное", - отметил Балицкий.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о том, что уже проголосовал."Друзья, проголосовал на выборах президента России! На избирательном участке встретил немало желающих голосовать! И это понятно: жители Республики впервые участвуют в выборах лидера нашего государства. Мы все ждали этого дня, и сегодня, а также 16 и 17 марта можно прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Дорогие мои земляки, обязательно проголосуйте за сильную Россию, за справедливость, за уверенность в завтрашнем дне!" - призвал он дончан.Его поддержал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации на одном из избирательных участков, которые сегодня открылись во всех муниципалитетах республики. Отдал свой голос за достойного кандидата, за настоящего патриота нашей большой Родины. Поздравляю всех жителей Луганской Народной Республики с этим очень важным событием – впервые в нашей истории мы участвуем в выборах лидера государства. Вместе со всей Россией мы выбираем будущее страны. Призываю каждого жителя региона прийти на избирательный участок и проголосовать за ее развитие, силу и независимость!" - отметил Пасечник.В России продолжается голосование. Как сообщил Центризбирком, явка на выборах президента РФ к 12:05 первого дня голосования составила 5,66%.Обстановка в приграничьеМинобороны России в утренней сводке рассказало о сорванной попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область."14 марта Вооружёнными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка. Около 16:30 в целях достижения внезапности, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолётах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у Государственной границы Российской Федерации, где зашла в несколько домов на его окраине. При попытке продвижения вглубь населенного пункта, украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России", - указывалось в сводке.Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб украинским военным было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности."Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены", - сообщило оборонное ведомство.Одновременно с этим, огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа украинских военных, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.В Минобороны подчеркнул, что в настоящее время контроль над Козинкой полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы."В целом за прошедшие трое суток с 12-го по 14-е марта войсками Группировки Вооружённых Сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины", - указывалось в сообщении.Автор телеграм-канала "Старше Эдды" утром 15 марта рассказал о том, как в Козинке сражались российские спецназовцы"Эта ночь, вновь стала бенефисом Второй Гвардейской Отдельной Бригады Спецназа. <...> Противник высадился, но на его пути оказалась группа СпН Второй бригады. Псковичи завязали бой с хохлом, причём находясь в численном меньшинстве, групник был ранен, но продолжал руководить боем. До ночи продолжалась перестрелка, украинцы заняли несколько зданий и готовились пробивать проход своей бронегруппе. Но ночью "Двушка", а ночь, это время спецназа, просто вырезала этот десант, всего около 50 человек. Хочется, чтобы, когда все начнут рассказывать про свои подвиги, не забыли про "Двойку", которая вновь, как и в июне 2023 в Новой Таволжанке, в бою на кинжальной дистанции разгромила врага", - отметил он.Украинские военные не оставляют попыток штурмовать российскую границу.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 5 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили один обстрел, на горловском направлении – четыре обстрела, выпустив в общей сложности 16 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ясиватскому району Донецка 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому и Кировскому районам Донецка – в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки – 6 снарядов калибром 155 ммм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 15 марта по состоянию на 10:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) – по ул. Ольховской, 25 погибли трое детей: девочки 2021, 2007 годов рождения, мальчик 2014 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.Ранее о погибших от обстрела ВСУ Петровского района Донецка писал в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.Главред ИА Regnum, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова у себя в телеграм-канале опубликовала фото с места событий."Это трое детей, погибших сегодня в Донецке. Лежат возле своего разбитого дома. Две сестры и брат. Мать воспитывала их одна. После того, как Украина убила её мужа", - подписала она фотографию.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 7; Днепряны — 4; Песчановка — 5; Голая Пристань — 4; Новая Каховка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Корсунка, Великая Лепетиха, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 15 Минобороны РФ в своём телеграм-канале сообщило о ряде отражённых украинских атак на регионы России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей", - отмечалось в одном из сообщений в 07:16.Спустя час и 20 минут министерство обороны сообщило об отражении атаки на Белгород."Около 08:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - указывалось в сообщении в 08:36.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки."По предварительным данным, в Белгороде пострадали 2 человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему. В городе Белгороде различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены 2 окна. Информация о количестве поврежденных машин уточняется. В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, 5 частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено 8 машин. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется", - отметил он.В 11:26 Гладков сообщил о ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - предупредил он горожан.В 12:03 сигнал ракетной опасности отменили.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240315/1053895141.html

https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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