https://ukraina.ru/20240315/1053900890.html

"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов

"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов - 15.03.2024 Украина.ру

"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов

Украинского агента, который запускал ложные цели, чтобы запутать системы противовоздушной обороны, задержали в Москве, сообщили в ФСБ

2024-03-15T12:14

2024-03-15T12:14

2024-03-15T12:14

новости

россия

москва

белгород

фсб

вооруженные силы украины

белгородская область

дрг

диверсанты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050846118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56ed87acfbf8f29071806bb56cb8934a.jpg

Задержанный рассказал, что связался с представителями запрещенного в России "Легиона "Свобода России"". "Просили, как они заходили в Белгород, устроить фейерверк", - пояснил мужчина. В ФСБ сообщили, что сперва задержанный доказывал украинским спецслужбам свою лояльность и занимался агитацией против специальной военной операции.Украинский агент пособничал украинским диверсантам и запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы спутать системы противовоздушной обороны ложными целями. Он также показал схрон с компонентами. Задержанного арестовали по месту его жительства, прямо в кровати. Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена". Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Во вторник, 12 марта, в Минобороны РФ сообщили, что украинские террористические формирования попытались вторгнуться на территорию Россиив трех районах Белгородской области и в Курской области.Атаке предшествовал интенсивный обстрел гражданских объектов в селах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Украинские диверсанты двинулась вперед при поддержке танков и бронированных машин.Российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары.*террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240313/1053863436.html

россия

москва

белгород

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, белгород, фсб, вооруженные силы украины, белгородская область, дрг, диверсанты