https://ukraina.ru/20240315/1053900890.html
"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов
"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов - 15.03.2024 Украина.ру
"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов
Украинского агента, который запускал ложные цели, чтобы запутать системы противовоздушной обороны, задержали в Москве, сообщили в ФСБ
2024-03-15T12:14
2024-03-15T12:14
2024-03-15T12:14
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Задержанный рассказал, что связался с представителями запрещенного в России "Легиона "Свобода России"". "Просили, как они заходили в Белгород, устроить фейерверк", - пояснил мужчина. В ФСБ сообщили, что сперва задержанный доказывал украинским спецслужбам свою лояльность и занимался агитацией против специальной военной операции.Украинский агент пособничал украинским диверсантам и запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы спутать системы противовоздушной обороны ложными целями. Он также показал схрон с компонентами. Задержанного арестовали по месту его жительства, прямо в кровати. Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена". Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Во вторник, 12 марта, в Минобороны РФ сообщили, что украинские террористические формирования попытались вторгнуться на территорию Россиив трех районах Белгородской области и в Курской области.Атаке предшествовал интенсивный обстрел гражданских объектов в селах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Украинские диверсанты двинулась вперед при поддержке танков и бронированных машин.Российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары.*террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, россия, москва, белгород, фсб, вооруженные силы украины, белгородская область, дрг, диверсанты
Новости, Россия, Москва, Белгород, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, ДРГ, диверсанты
"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов
Украинского агента, который запускал ложные цели, чтобы запутать системы противовоздушной обороны, задержали в Москве, сообщили в ФСБ
Задержанный рассказал, что связался с представителями запрещенного в России "Легиона "Свобода России"". "Просили, как они заходили в Белгород, устроить фейерверк", - пояснил мужчина.
В ФСБ сообщили, что сперва задержанный доказывал украинским спецслужбам свою лояльность и занимался агитацией против специальной военной операции.
Украинский агент пособничал украинским диверсантам и запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы спутать системы противовоздушной обороны ложными целями. Он также показал схрон с компонентами.
Задержанного арестовали по месту его жительства, прямо в кровати. Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена". Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Во вторник, 12 марта, в Минобороны РФ сообщили, что украинские террористические формирования попытались вторгнуться на территорию Россиив трех районах Белгородской области и в Курской области.
Атаке предшествовал интенсивный обстрел гражданских объектов в селах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Украинские диверсанты двинулась вперед при поддержке танков и бронированных машин.
Российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары.
*террористическая организация, запрещена в РФ