https://ukraina.ru/20240315/1053898015.html

Не помогли "Абрамсы", не помогут и ATACMS: эксперты о новом пакете помощи США Киеву

Не помогли "Абрамсы", не помогут и ATACMS: эксперты о новом пакете помощи США Киеву - 15.03.2024 Украина.ру

Не помогли "Абрамсы", не помогут и ATACMS: эксперты о новом пакете помощи США Киеву

США ищут разные способы предоставить Украине военную помощь

2024-03-15T12:07

2024-03-15T12:07

2024-03-15T12:58

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Так, подтверждается информация о передаче украинским военным дальнобойных ракет ATACMS, которые должны, во-первых, поднять боевой дух в рядах армии на линии фронта, а во-вторых, подготовить ВСУ к новой наступательной операции. Кроме того, администрация Байдена ищет способы обойти проволочки в Конгрессе по выделению финансовой помощи Киеву, и отщипнуть денег из собственного оборонного бюджета. Следует ли ждать новой волны эскалации на этом фоне и чем на это ответит Россия - рассуждали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПодтвердился прогноз о поставках ATACMS максимальной дальности и в различном снаряжении. Украинская сторона неоднократно просила США поставить ракеты дальностью около 290 км для ударов по Крыму. Но представители администрации Джо Байдена отказывались от этой идеи, настаивая на том, что американские ВС сами нуждаются в них. Теперь же Пентагон готов предоставить подобные ракеты, поскольку для собственных нужд США могут использовать новые высокоточные. Укрорейху и старые сойдут – бесплатная утилизация.Потенциально это может быть около 1,5 тыс. ракет с дальностью полета до 300–310 км. Видимо, дела на фронте у ВСУ совсем плохи. Столь же очевидно, что долгий позиционный тупик на фронте, не говоря уже о заморозке военных действий, Запад обязательно постарается использовать для реализации своих военно-политических целей на Украине — с выдвижением структур НАТО к Днепру и дальше на восток.Такая непримиримая позиция еще раз доказывает неизбежность начала спецоперации, а также подчеркивает необходимость довести ее до победного конца – с выполнением всех сформулированных задач.Политолог Юрий БаранчикДиректор ЦРУ: Помощь США обеспечит Украине ещё одно наступление и "проникающие удары по Крыму".По словам директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, "к концу 2024 года - началу 2025 года Украина вернёт себе наступательную инициативу" при условии одобрения нового пакета помощи конгрессом США. Данная помощь позволит Киеву удержаться в 2024 году и 2025 году, считает Бёрнс. Кроме того, он сказал, что военная помощь США обеспечит Украине возможности для "проникающих ударов по Крыму" и действий против российского Черноморского флота. …Единственная страна НАТО, у которой запасов оружия хватит на две войны, - это США. Франция и Германия передали ВСУ уже более 40% своей артиллерии и почти 60% артиллерийских боеприпасов. Кстати, и Дания готова передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому пока в американском истеблишменте бытует мнение, что воевать с Россией через Украину очень выгодно в финансовом отношении и достаточно безопасно, Вашингтон не откажется от своего украинского проекта. Фраза директора ЦРУ о возможностях для "проникающих ударов по Крыму" говорит о поставке Киеву ракет ATACMS в максимальной дальности – до 310 км. После одобрения конгрессом США пакета помощи Украине, естественно. Речь идет не только о ракетах с кассетной боевой частью (ATACMS M39A1 Block IA), но и с унитарной - для поражения защищённых объектов: мостов, укреплённых командных пунктов.При этом первых у США - около 360 штук. И они могут передать их все, т. к. не планируют сами использовать с кассетной боевой частью. А вот с унитарной боевой частью, по открытым данным, на вооружении находится как минимум 1140. И они пока зарезервированы за Сухопутными войсками США. При этом Lockheed Martin выпускает примерно 500 таких ракет в год. Важная деталь. Началось перевооружение установок M142 HIMARS и М270 MLRS на новые ракеты PrSM с дальностью полёта до 499 км. Поэтому потенциально все ATACMS можно будет передать Украине. Кроме того, будет желание испытать в реальных условиях и PrSM. А это уже удар на 499 км. И управлять этими ударами будут ВС США, как и всеми остальными ударами высокоточным оружием. Будем смотреть правде в лицо. Директор ЦРУ не стесняясь говорит, какие возможности киевскому режиму предоставит следующая поставка вооружений. И, более того, верит в ещё одно контрнаступление Украины при условии оснащения американским оружием. Значит, план Вашингтона по украинской территории пока прежний – выход на границы 1991 года. Возможно, в нём учитывается и факт потенциальной замены украинских войск на границе с Белоруссией на войска отдельных стран НАТО и отправку на фронт высвободившихся сил в количестве 112-114 тыс. человек. С точки зрения ракетных ударов нас ждут непростые времена. И смерть Кощея, конечно же, не в Киеве, а в Вашингтоне. На него и надо воздействовать. И чем скорее, тем лучше.Общественный деятель Дмитрий СпивакО ПРИОРИТЕТАХ. Штаты выделили Украине пакет военной помощи на 300 млн долларов. ATACMS, о которых писали СМИ, в пакете нет. И в то же время Госдеп США, по данным СМИ, одобрил потенциальную продажу Польше ракет разных классов на 3,7 МЛРД ДОЛЛАРОВ! 300 миллионов долларов воюющей Украине и почти 4 миллиарда долларов полякам, которые продолжают измываться над Украиной. Чувствуете разницу? Если это правда, если не воюющим полякам выделят почти 4 млрд долларов, тогда все вопросы о планах США насчет Украины должны отпасть.Политик Олег ЦаревСША передадут Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи. Когда-то Шольц упорствовал и не хотел отправлять на Украину танки Leopard. Тогда Салливан уговорил Шольца отправить танки, с тем, что США тоже отправит свои Abrams Украине. И ведь отправили. Несколько штук. Не хочется, чтобы такой же финт американцы провернули с ракетами Taurus. Общая сумма нынешнего пакета помощи США, в который входят и ATACMS, $ 300 млн. То есть поставка очень ограничена, средства на нее нашлись за счет "непредвиденной экономии средств по контрактам Пентагона". Ранее писали, что нашлось $ 400 млн. Но нет, оказалось — 300. Помимо ATACMS Block 1 дальностью 160 км, в пакет вошли самые насущные расходники Киева: ракеты ПВО, 155-мм снаряды и авиабомбы GLSDB. Теперь, предоставив все это, США могут давить на Германию, чтобы Германия тоже осуществила поставки своих ракет.Единственное, что радует, как не помогли ВСУ Abrams и Leopard, так и не помогут ATACMS и Taurus.Политолог Малек ДудаковБелый дом начал дербанить неприкосновенный запас Пентагона. Конгресс уже семь месяцев блокирует согласование украинских траншей. Поэтому аппаратчики Байдена не вытерпели - и передали Киеву военный транш в 300 миллионов долларов без возможности пополнения. В первый транш за два с половиной месяца - с 30 декабря - войдут ATACMS Block 1 со старыми суббоеприпасами APAM. Они летают на 160 км вместо максимальных 300 км. И также содержат в каждой боеголовке по 950 кассетных бомб. Переход на старые версии вполне понятен. Ведь ракет такого класса у Пентагона остаётся мало. Их всего было произведено 4000 - и многие потратили в Ираке и Афганистане, а также распродали по миру. Поэтому теперь украинцы получат версию похуже и постарше.К ним присовокупят авиабомбы GLSDB. Они менее мощные, но дешевле. В октябре 2023 Киев получил 20 ракет ATACMS. Они никак себя на фронте не проявили. Так что сейчас Пентагон спешно ищет им замену - чтобы и сэкономить, и хоть как-то изменить плачевную ситуацию на поле боя. Передадут и немного 155-мм снарядов. Пентагон не может нарастить их производство с нынешних 28 тысяч в месяц, пока Конгресс не согласовал транши. И сам нынешний транш напоминает откровенный шантаж законодателей. Мол, Байден готов опустошать арсеналы Пентагона. А без новых траншей их не пополнить - и тогда уже сами США будут под угрозой. Хоть за такие действия - поставки Украине в ущерб своей армии - Байдену впору объявлять импичмент.Украинский политик Виктор АндрусивСША дают свежий пакет, возможно с ATACMS. Эта новость оказывает морально-психологическое влияние, поскольку баталии вокруг пакета помощи серьезно деморализовали всех.

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