https://ukraina.ru/20240315/1053897462.html

Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента

Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента - 15.03.2024 Украина.ру

Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 15 марта проголосовали на выборах президента России. Соответствующую видеозапись опубликовали в телеграм-канале оборонного ведомства

2024-03-15T10:08

2024-03-15T10:08

2024-03-15T10:08

выборы

новости

россия

сергей шойгу

валерий герасимов

владимир путин

госдума

минобороны

генштаб

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042711274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_165149b1f4689d2d886fa378bce88439.jpg

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе", - говорится в релизе.На видеозаписи Шойгу и Герасимов получили бюллетени, зашли в кабинки, проголосовали и опустили бюллетени в урну. Вслед за ними бюллетени получили военные. Выборы президента РФ проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетене четыре кандидата. Кроме действующего главы государства Владимира Путина это вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков ("Новые люди"), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

https://ukraina.ru/20240313/1053852093.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

выборы, новости, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, владимир путин, госдума, минобороны, генштаб, голосование, бюллетень