Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента - 15.03.2024 Украина.ру
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Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента
Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента - 15.03.2024 Украина.ру
Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 15 марта проголосовали на выборах президента России. Соответствующую видеозапись опубликовали в телеграм-канале оборонного ведомства
2024-03-15T10:08
2024-03-15T10:08
выборы
новости
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
владимир путин
госдума
минобороны
генштаб
голосование
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"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе", - говорится в релизе.На видеозаписи Шойгу и Герасимов получили бюллетени, зашли в кабинки, проголосовали и опустили бюллетени в урну. Вслед за ними бюллетени получили военные. Выборы президента РФ проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетене четыре кандидата. Кроме действующего главы государства Владимира Путина это вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков ("Новые люди"), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
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выборы, новости, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, владимир путин, госдума, минобороны, генштаб, голосование, бюллетень
выборы, Новости, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Госдума, Минобороны, Генштаб, голосование, бюллетень

Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента

10:08 15.03.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 15 марта проголосовали на выборах президента России. Соответствующую видеозапись опубликовали в телеграм-канале оборонного ведомства
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе", - говорится в релизе.
На видеозаписи Шойгу и Герасимов получили бюллетени, зашли в кабинки, проголосовали и опустили бюллетени в урну. Вслед за ними бюллетени получили военные.
Выборы президента РФ проходят в стране с 15 по 17 марта.
В бюллетене четыре кандидата. Кроме действующего главы государства Владимира Путина это вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков ("Новые люди"), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
Флаги США и Украины
13 марта, 09:00
Попытки помешать выборам, атака дронов, иссякшая помощь США. Главное на Украине на утро 13 марта
 
выборыНовостиРоссияСергей ШойгуВалерий ГерасимовВладимир ПутинГосдумаМинобороныГенштабголосованиебюллетень
 
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