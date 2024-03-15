Работают хорошо: эксперт объяснил, как подпольщики помогают точно бить по складам и скоплениям ВСУ
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭтап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы
По косвенным признакам можно определить, что на территории Украины хорошо работает подполье. Потому что резко выросло поражение объектов в глубине противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Задача современного подполья не в том, чтобы незаметно пронести взрывчатку на какой-то украинский завод. Им достаточно передать точные координаты современным средствам поражения, чтобы уничтожить этот объект, рассказал обозреватель.
"Вам никто не даст подробную информацию о том, как эффективно работает наше подполье. Но по косвенным признакам мы можем определить, что работает оно хорошо. У нас резко выросло поражение объектов в глубине противника", - отметил Васильев.
ВС РФ стали поражать больше объектов на Украине, которые не обнаруживаются обычными техническими средствами (спутниковая или радиоэлектронная разведка): пункты временной дислокации, склады вооружения или места сборки дронов, добавил он.
Кроме того, сторонники России на Украине стали активнее проявлять свою гражданскую позицию. Об этом можно судить по косвенным признакам. Например, с улиц городов исчезла украинская символика, которой люди обвешивали машины или витрины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.