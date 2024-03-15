Передают точные координаты: Алексей Васильев объяснил, как на территории Украины действуют подпольщики
© ССО, pixabayхакер
© ССО, pixabay
Современные средства сделали невозможными существование классических партизан. Современный дрон с тепловизором обнаружит в лесу любые объекты. Поэтому все подрывные действия смещаются в сторону подполья. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
На Украине с партизанщиной было всегда похуже, чем в Белоруссии, потому что в степях очень сложно спрятаться. Поэтому там было развито именно подполье – законспирированное пребывание в населенных пунктах, рассказал обозреватель.
"К тому же современные средства сделали невозможными существование классических партизан. Любой дрон с тепловизором обнаружит в лесу любые тропы и базы. Поэтому все подрывные действия смещаются в сторону подполья", - подчеркнул Васильев.
У подполья тоже есть свои ограничения. Современные средства оперативно-разыскной деятельности (те же видеокамеры) позволяют выявлять машины и людей, которые внезапно появились в населенном пункте, добавил он.
Задача современного подполья не в том, чтобы незаметно пронести взрывчатку на какой-то украинский завод. Им достаточно передать точные координаты современным средствам поражения, чтобы уничтожить этот объект, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
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