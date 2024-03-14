Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине - 14.03.2024 Украина.ру
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Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине
Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине - 14.03.2024 Украина.ру
Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине
Украинские военные при помощи коллаборантов и международных террористов пытаются штурмовать российскую границу. Белгород подвергают обстрелам
2024-03-14T19:08
2024-03-14T19:08
эксклюзив
хроники
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Об обстановке в Белгороде ближе к вечеру в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Непростой у нас с вами выдался сегодня день, особенно в Грайворонском городском округе и Белгороде. Самое страшное и самое тяжелое, что могло произойти, – погибло два человека, несколько человек получили ранения. Обязательно по итогам дня я расскажу вам, какое количество домов, какое количество автомобилей получили повреждения, сколько разрушений. Обязательно после того, как запишу это видеообращение, поеду в больницы для того, чтобы встретиться с врачами, посмотреть, как идет оказание медицинской помощи и, конечно, встречусь с нашими ранеными", - отметил Гладков.Он пообещал рассказать о состоянии раненых вечером."Главное, что мы сейчас видим, – враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает, – он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся. Мы видим, насколько лживые информационные атаки ведутся, каждый день мы насчитываем несколько десятков, которые обрушиваются на нас, они понятные, простые, незамысловатые. Я считаю, что они проходят практически мимо нас всех, мы справимся с этой проблемой", - заявил губернатор.Он подчеркнул, что сейчас самое главное – вопрос безопасности. Так, в городе закрылись торговые центры. Их работа в последующие дни будет зависеть от оперативной обстановки. Он также обратился к согражданам с просьбой быть осторожными при передвижении гражданским транспортом."Дорогие друзья! В первую очередь, я хотел бы сказать, что сегодня у нас два человека погибли, передвигаясь на своих личных машинах. Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь. Всё, что необходимо, делается нашими Вооруженными силами, Министерством обороны РФ, Федеральной службой безопасности, Погранслужбой, Росгвардией. Конечно, работы еще много, но я уверен, что Победа впереди", - указал Гладков.Уже вечером он детально рассказал о раненых детях, пострадавших от обстрела села Беловское Белгородского района."Оба ребёнка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра – уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам. Поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку", - отметил губернатор.Он поблагодарил весь медицинский персонал за оказанную помощь.За два часа до его дневного сообщения Минобороны РФ в своей ежедневной сводке рассказало в т.ч. и о боях у Белгородской области."Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения", - отмечалось в сводке.Российский военкор Александр Коц сообщил, что в Белгородском приграничье замечены террористы."В приграничье всплыли ичкерийцы. Это смешно, субханалла. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их героев, таких, как Шамиль Басаев. Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми - герой. Кавказ хотят освобождать, ха ха ха. Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются. Молодцы, чо. "Ахмат", ваш выход!" - написал он в своём телеграм-канале.Позднее его коллега – военкор Евгений Поддубный – опубликовал видео с места событий."По состоянию на 16:00 противник в результате попыток атаковать наши позиции потерял еще 5 танков. Это с утра. Уже более 20 машин уничтожено за время, что длятся попытки боевиков киевского режима осуществить боевую информационную провокацию на территории Белгородчины и Курской области. Личный состав противника демонстрирует низкий уровень подготовки. Как бараны жмутся друг к другу - кучкуются. Действуют тактически безграмотно. Вечером покажу интересное видео. Воины нашей группировки прикрытия государственной границы продолжают уничтожать врага. Думаю, что до завершения выборов противник будет продолжать самоубийственные атаки и террористические действия. При этом, уже традиционно своих боевиков командованию режима не жалко", - отметил Поддубный.Спустя некоторое время в своём телеграм-канале Коц рассказал о том, какие именно танки Украина бросила на штурм российской границы."Киев пожалел западные танки для атак на Белгородскую и Курскую области. Наблюдение: на кадрах объективного контроля из российского приграничья отсутствуют "Абрамсы", "Челленджеры" и "Леопарды". РДК при огневой поддержке ВСУ идет в атаку на Т-64 и Т-72 ранних модификаций. Лишнее подтверждение, что предателей и вырусей гонят на убой. Терять дорогой западный танк у погранперехода - слишком щедрый подарок для нашей оборонки. Вот и дали "легионерам", что не жалко. Итог - сотни тел с желтыми повязками и десятки остовов сожженной техники в приграничье. Такая вот незавидная судьба у предателей. Им нигде не рады и везде желают им смерти", - указал Коц.В свою очередь автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" предупредил жителей Белгорода об опасности."Белгородцы, если увидите похожие предметы, то сразу звоните в МЧС. Это не сработавшие элементы сбитых украинских ракет. Не подходите к ним и тем более не трогайте, это смертельно опасно", - опубликовал он фото таких элементов.Тем временем телеграм-канал "Белорусский силовик" опубликовал подробности по вчерашней атаке в приграничье."Есть подробности вчерашней атаки вырусей из "РДК"* (запрещённая в РФ организация – Ред.) на приграничье Белгородской и Курской областей. Группы противника формировались преимущественно из не граждан Украины. Более того, они включали в себя бОльшую часть сбежавших русских и белорусов (!). Почти большинство среди них остались двухсотыми, есть тяжёлые 300. По данным источника, курировал все группы ГУР Украины, специально комплектуя группы именно из иностранцев. ВСУ была поставлена задача огневого прикрытия и снабжение тяжелой техникой, так как формально "РДК"* (запрещённая в РФ организация – Ред.) и "Полка Калиновского" на бумаге нет, они входят в состав различных украинских в/ч", - указывалось в публикации.Украинские военные и коллаборанты с террористами продолжают безуспешные попытки штурма государственной границы РФ.
https://ukraina.ru/20240314/1053881168.html
https://ukraina.ru/20240314/1053876443.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине

19:08 14.03.2024
 
© Фото : скриншот видео Минобороны РФподбитый украинский танк в приграничье
подбитый украинский танк в приграничье - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : скриншот видео Минобороны РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные при помощи коллаборантов и международных террористов пытаются штурмовать российскую границу. Белгород подвергают обстрелам
Об обстановке в Белгороде ближе к вечеру в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Непростой у нас с вами выдался сегодня день, особенно в Грайворонском городском округе и Белгороде. Самое страшное и самое тяжелое, что могло произойти, – погибло два человека, несколько человек получили ранения. Обязательно по итогам дня я расскажу вам, какое количество домов, какое количество автомобилей получили повреждения, сколько разрушений. Обязательно после того, как запишу это видеообращение, поеду в больницы для того, чтобы встретиться с врачами, посмотреть, как идет оказание медицинской помощи и, конечно, встречусь с нашими ранеными", - отметил Гладков.
Он пообещал рассказать о состоянии раненых вечером.
"Главное, что мы сейчас видим, – враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает, – он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся. Мы видим, насколько лживые информационные атаки ведутся, каждый день мы насчитываем несколько десятков, которые обрушиваются на нас, они понятные, простые, незамысловатые. Я считаю, что они проходят практически мимо нас всех, мы справимся с этой проблемой", - заявил губернатор.
Он подчеркнул, что сейчас самое главное – вопрос безопасности. Так, в городе закрылись торговые центры. Их работа в последующие дни будет зависеть от оперативной обстановки. Он также обратился к согражданам с просьбой быть осторожными при передвижении гражданским транспортом.
"Дорогие друзья! В первую очередь, я хотел бы сказать, что сегодня у нас два человека погибли, передвигаясь на своих личных машинах. Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь. Всё, что необходимо, делается нашими Вооруженными силами, Министерством обороны РФ, Федеральной службой безопасности, Погранслужбой, Росгвардией. Конечно, работы еще много, но я уверен, что Победа впереди", - указал Гладков.
13:00
Бои под Сподарюшино и Тёткино, удары по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 мартаВ Белгородской и Курской областях идут бои. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, жесточайшим обстрелам подвергается Белгород
Уже вечером он детально рассказал о раненых детях, пострадавших от обстрела села Беловское Белгородского района.
"Оба ребёнка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра – уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам. Поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку", - отметил губернатор.
Он поблагодарил весь медицинский персонал за оказанную помощь.
За два часа до его дневного сообщения Минобороны РФ в своей ежедневной сводке рассказало в т.ч. и о боях у Белгородской области.
"Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения", - отмечалось в сводке.
Российский военкор Александр Коц сообщил, что в Белгородском приграничье замечены террористы.
"В приграничье всплыли ичкерийцы. Это смешно, субханалла. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их героев, таких, как Шамиль Басаев. Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми - герой. Кавказ хотят освобождать, ха ха ха. Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются. Молодцы, чо. "Ахмат", ваш выход!" - написал он в своём телеграм-канале.
бой на границе Харьковской и Белгородской областей - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
08:45
Обстановка в Белгородской области, зерну закрыли путь в ЕС. Главное на Украине на утро 14 мартаНа границе Белгородской области идут бои. Европарламент не согласовал предложение Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции
Позднее его коллега – военкор Евгений Поддубный – опубликовал видео с места событий.
"По состоянию на 16:00 противник в результате попыток атаковать наши позиции потерял еще 5 танков. Это с утра. Уже более 20 машин уничтожено за время, что длятся попытки боевиков киевского режима осуществить боевую информационную провокацию на территории Белгородчины и Курской области. Личный состав противника демонстрирует низкий уровень подготовки. Как бараны жмутся друг к другу - кучкуются. Действуют тактически безграмотно. Вечером покажу интересное видео. Воины нашей группировки прикрытия государственной границы продолжают уничтожать врага. Думаю, что до завершения выборов противник будет продолжать самоубийственные атаки и террористические действия. При этом, уже традиционно своих боевиков командованию режима не жалко", - отметил Поддубный.
Спустя некоторое время в своём телеграм-канале Коц рассказал о том, какие именно танки Украина бросила на штурм российской границы.
"Киев пожалел западные танки для атак на Белгородскую и Курскую области. Наблюдение: на кадрах объективного контроля из российского приграничья отсутствуют "Абрамсы", "Челленджеры" и "Леопарды". РДК при огневой поддержке ВСУ идет в атаку на Т-64 и Т-72 ранних модификаций. Лишнее подтверждение, что предателей и вырусей гонят на убой. Терять дорогой западный танк у погранперехода - слишком щедрый подарок для нашей оборонки. Вот и дали "легионерам", что не жалко. Итог - сотни тел с желтыми повязками и десятки остовов сожженной техники в приграничье. Такая вот незавидная судьба у предателей. Им нигде не рады и везде желают им смерти", - указал Коц.
В свою очередь автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" предупредил жителей Белгорода об опасности.
"Белгородцы, если увидите похожие предметы, то сразу звоните в МЧС. Это не сработавшие элементы сбитых украинских ракет. Не подходите к ним и тем более не трогайте, это смертельно опасно", - опубликовал он фото таких элементов.
Тем временем телеграм-канал "Белорусский силовик" опубликовал подробности по вчерашней атаке в приграничье.
"Есть подробности вчерашней атаки вырусей из "РДК"* (запрещённая в РФ организация – Ред.) на приграничье Белгородской и Курской областей. Группы противника формировались преимущественно из не граждан Украины. Более того, они включали в себя бОльшую часть сбежавших русских и белорусов (!). Почти большинство среди них остались двухсотыми, есть тяжёлые 300. По данным источника, курировал все группы ГУР Украины, специально комплектуя группы именно из иностранцев. ВСУ была поставлена задача огневого прикрытия и снабжение тяжелой техникой, так как формально "РДК"* (запрещённая в РФ организация – Ред.) и "Полка Калиновского" на бумаге нет, они входят в состав различных украинских в/ч", - указывалось в публикации.
Украинские военные и коллаборанты с террористами продолжают безуспешные попытки штурма государственной границы РФ.
 
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Заголовок открываемого материала
19:08Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине
18:45Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?
18:16"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС
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15:59Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман
15:45Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины
15:33Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области
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15:11Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти
14:43Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВО
14:29Жесткий ответ на русофобский курс. МИД закрыл въезд в Россию сотням американцев
14:08На Украине "стингеры" меняют на виски. Как американское оружие оборачивается против самих США
14:03Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций
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