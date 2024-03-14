https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html

Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине

Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине - 14.03.2024 Украина.ру

Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине

Украинские военные при помощи коллаборантов и международных террористов пытаются штурмовать российскую границу. Белгород подвергают обстрелам

2024-03-14T19:08

2024-03-14T19:08

2024-03-14T19:08

эксклюзив

хроники

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Об обстановке в Белгороде ближе к вечеру в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Непростой у нас с вами выдался сегодня день, особенно в Грайворонском городском округе и Белгороде. Самое страшное и самое тяжелое, что могло произойти, – погибло два человека, несколько человек получили ранения. Обязательно по итогам дня я расскажу вам, какое количество домов, какое количество автомобилей получили повреждения, сколько разрушений. Обязательно после того, как запишу это видеообращение, поеду в больницы для того, чтобы встретиться с врачами, посмотреть, как идет оказание медицинской помощи и, конечно, встречусь с нашими ранеными", - отметил Гладков.Он пообещал рассказать о состоянии раненых вечером."Главное, что мы сейчас видим, – враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает, – он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся. Мы видим, насколько лживые информационные атаки ведутся, каждый день мы насчитываем несколько десятков, которые обрушиваются на нас, они понятные, простые, незамысловатые. Я считаю, что они проходят практически мимо нас всех, мы справимся с этой проблемой", - заявил губернатор.Он подчеркнул, что сейчас самое главное – вопрос безопасности. Так, в городе закрылись торговые центры. Их работа в последующие дни будет зависеть от оперативной обстановки. Он также обратился к согражданам с просьбой быть осторожными при передвижении гражданским транспортом."Дорогие друзья! В первую очередь, я хотел бы сказать, что сегодня у нас два человека погибли, передвигаясь на своих личных машинах. Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь. Всё, что необходимо, делается нашими Вооруженными силами, Министерством обороны РФ, Федеральной службой безопасности, Погранслужбой, Росгвардией. Конечно, работы еще много, но я уверен, что Победа впереди", - указал Гладков.Уже вечером он детально рассказал о раненых детях, пострадавших от обстрела села Беловское Белгородского района."Оба ребёнка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра – уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам. Поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку", - отметил губернатор.Он поблагодарил весь медицинский персонал за оказанную помощь.За два часа до его дневного сообщения Минобороны РФ в своей ежедневной сводке рассказало в т.ч. и о боях у Белгородской области."Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения", - отмечалось в сводке.Российский военкор Александр Коц сообщил, что в Белгородском приграничье замечены террористы."В приграничье всплыли ичкерийцы. Это смешно, субханалла. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их героев, таких, как Шамиль Басаев. Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми - герой. Кавказ хотят освобождать, ха ха ха. Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются. Молодцы, чо. "Ахмат", ваш выход!" - написал он в своём телеграм-канале.Позднее его коллега – военкор Евгений Поддубный – опубликовал видео с места событий."По состоянию на 16:00 противник в результате попыток атаковать наши позиции потерял еще 5 танков. Это с утра. Уже более 20 машин уничтожено за время, что длятся попытки боевиков киевского режима осуществить боевую информационную провокацию на территории Белгородчины и Курской области. Личный состав противника демонстрирует низкий уровень подготовки. Как бараны жмутся друг к другу - кучкуются. Действуют тактически безграмотно. Вечером покажу интересное видео. Воины нашей группировки прикрытия государственной границы продолжают уничтожать врага. Думаю, что до завершения выборов противник будет продолжать самоубийственные атаки и террористические действия. При этом, уже традиционно своих боевиков командованию режима не жалко", - отметил Поддубный.Спустя некоторое время в своём телеграм-канале Коц рассказал о том, какие именно танки Украина бросила на штурм российской границы."Киев пожалел западные танки для атак на Белгородскую и Курскую области. Наблюдение: на кадрах объективного контроля из российского приграничья отсутствуют "Абрамсы", "Челленджеры" и "Леопарды". РДК при огневой поддержке ВСУ идет в атаку на Т-64 и Т-72 ранних модификаций. Лишнее подтверждение, что предателей и вырусей гонят на убой. Терять дорогой западный танк у погранперехода - слишком щедрый подарок для нашей оборонки. Вот и дали "легионерам", что не жалко. Итог - сотни тел с желтыми повязками и десятки остовов сожженной техники в приграничье. Такая вот незавидная судьба у предателей. Им нигде не рады и везде желают им смерти", - указал Коц.В свою очередь автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" предупредил жителей Белгорода об опасности."Белгородцы, если увидите похожие предметы, то сразу звоните в МЧС. Это не сработавшие элементы сбитых украинских ракет. Не подходите к ним и тем более не трогайте, это смертельно опасно", - опубликовал он фото таких элементов.Тем временем телеграм-канал "Белорусский силовик" опубликовал подробности по вчерашней атаке в приграничье."Есть подробности вчерашней атаки вырусей из "РДК"* (запрещённая в РФ организация – Ред.) на приграничье Белгородской и Курской областей. Группы противника формировались преимущественно из не граждан Украины. Более того, они включали в себя бОльшую часть сбежавших русских и белорусов (!). Почти большинство среди них остались двухсотыми, есть тяжёлые 300. По данным источника, курировал все группы ГУР Украины, специально комплектуя группы именно из иностранцев. ВСУ была поставлена задача огневого прикрытия и снабжение тяжелой техникой, так как формально "РДК"* (запрещённая в РФ организация – Ред.) и "Полка Калиновского" на бумаге нет, они входят в состав различных украинских в/ч", - указывалось в публикации.Украинские военные и коллаборанты с террористами продолжают безуспешные попытки штурма государственной границы РФ.

https://ukraina.ru/20240314/1053881168.html

https://ukraina.ru/20240314/1053876443.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники