Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области - 14.03.2024 Украина.ру
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Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области
Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области - 14.03.2024 Украина.ру
Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области
Российские военнослужащие уничтожили технику и личный состав диверсантов, попытавшихся проникнуть в Белгородскую область. Видео 14 марта распространила пресс-служба Минобороны РФ
2024-03-14T15:33
2024-03-14T15:33
новости
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
всу
дрг
диверсанты
минобороны рф
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Минобороны РФ опубликовало видео поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию России в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.В конце видео видны уничтоженные танки и БМП с крестами на бортах.Также пресс-служба российского военного ведомства опубликовала кадры уничтожения личного состава диверсионных групп.Российский военкор Александр Коц утром рассказал о том, что происходило в Сподарюшино. Военкор привел слова непосредственного участника."Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП "Бредли", работают авиация, РСЗО", - пишет он.Диверсанты пытались прорваться с бронированной техникой на населенном пункте Козинки.
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новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, дрг, диверсанты, минобороны рф
Новости, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДРГ, диверсанты, Минобороны РФ

Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

15:33 14.03.2024
 
© Минобороны телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Российские военнослужащие уничтожили технику и личный состав диверсантов, попытавшихся проникнуть в Белгородскую область. Видео 14 марта распространила пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию России в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.
В конце видео видны уничтоженные танки и БМП с крестами на бортах.
Также пресс-служба российского военного ведомства опубликовала кадры уничтожения личного состава диверсионных групп.
Российский военкор Александр Коц утром рассказал о том, что происходило в Сподарюшино. Военкор привел слова непосредственного участника.
"Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП "Бредли", работают авиация, РСЗО", - пишет он.
Диверсанты пытались прорваться с бронированной техникой на населенном пункте Козинки.
13:00
Бои под Сподарюшино и Тёткино, удары по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 мартаВ Белгородской и Курской областях идут бои. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, жесточайшим обстрелам подвергается Белгород
 
НовостиРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВСУДРГдиверсантыМинобороны РФ
 
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