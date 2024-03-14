https://ukraina.ru/20240314/1053885963.html

Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области - 14.03.2024 Украина.ру

Опубликованы кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

Российские военнослужащие уничтожили технику и личный состав диверсантов, попытавшихся проникнуть в Белгородскую область. Видео 14 марта распространила пресс-служба Минобороны РФ

2024-03-14T15:33

2024-03-14T15:33

2024-03-14T15:33

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Минобороны РФ опубликовало видео поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию России в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.В конце видео видны уничтоженные танки и БМП с крестами на бортах.Также пресс-служба российского военного ведомства опубликовала кадры уничтожения личного состава диверсионных групп.Российский военкор Александр Коц утром рассказал о том, что происходило в Сподарюшино. Военкор привел слова непосредственного участника."Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП "Бредли", работают авиация, РСЗО", - пишет он.Диверсанты пытались прорваться с бронированной техникой на населенном пункте Козинки.

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новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, дрг, диверсанты, минобороны рф