У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг - 14.03.2024 Украина.ру
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У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг
У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг - 14.03.2024 Украина.ру
У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг
У Украины заканчиваются боеприпасы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности организации
2024-03-14T15:13
2024-03-14T15:13
новости
украина
йенс столтенберг
нато
боеприпасы
вооружение
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"Украине нужно больше поддержки прямо сейчас. У украинцев не заканчивается отвага, у них заканчиваются боеприпасы. Вместе у нас есть возможность снабдить Украине то, что ей нужно. Сейчас нам нужно продемонстрировать политическую волю сделать это", - заявил генсек НАТО.Столтенберг призвал всех союзников отправлять вооружение Украине, так как задержка с каждым днем имеет последствия на поле боя.В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюзу не удастся поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Он пояснил, что изначально были мнения о том, что этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в то же время благодаря конфликту на Украине достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году.В 2023 году продажи Rheinmetall выросли на двенадцать процентов. На конец 2023 года портфель заказов достиг рекордного уровня – 38,3 миллиардов евро, в сравнении в 2022 годом – 26,6 млрд евро.
https://ukraina.ru/20240314/1053879870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, йенс столтенберг, нато, боеприпасы, вооружение
Новости, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, боеприпасы, вооружение

У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг

15:13 14.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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У Украины заканчиваются боеприпасы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности организации
"Украине нужно больше поддержки прямо сейчас. У украинцев не заканчивается отвага, у них заканчиваются боеприпасы. Вместе у нас есть возможность снабдить Украине то, что ей нужно. Сейчас нам нужно продемонстрировать политическую волю сделать это", - заявил генсек НАТО.
Столтенберг призвал всех союзников отправлять вооружение Украине, так как задержка с каждым днем имеет последствия на поле боя.
В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюзу не удастся поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Он пояснил, что изначально были мнения о том, что этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в то же время благодаря конфликту на Украине достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году.
В 2023 году продажи Rheinmetall выросли на двенадцать процентов. На конец 2023 года портфель заказов достиг рекордного уровня – 38,3 миллиардов евро, в сравнении в 2022 годом – 26,6 млрд евро.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
12:45
Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисеНемецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году, сообщили 14 марта журналисты Bayerischer Rundfunk
 
НовостиУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОбоеприпасывооружение
 
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