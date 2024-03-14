https://ukraina.ru/20240314/1053885654.html

У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг

У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг - 14.03.2024 Украина.ру

У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - Столтенберг

У Украины заканчиваются боеприпасы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности организации

2024-03-14T15:13

2024-03-14T15:13

2024-03-14T15:13

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украина

йенс столтенберг

нато

боеприпасы

вооружение

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"Украине нужно больше поддержки прямо сейчас. У украинцев не заканчивается отвага, у них заканчиваются боеприпасы. Вместе у нас есть возможность снабдить Украине то, что ей нужно. Сейчас нам нужно продемонстрировать политическую волю сделать это", - заявил генсек НАТО.Столтенберг призвал всех союзников отправлять вооружение Украине, так как задержка с каждым днем имеет последствия на поле боя.В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюзу не удастся поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Он пояснил, что изначально были мнения о том, что этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в то же время благодаря конфликту на Украине достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году.В 2023 году продажи Rheinmetall выросли на двенадцать процентов. На конец 2023 года портфель заказов достиг рекордного уровня – 38,3 миллиардов евро, в сравнении в 2022 годом – 26,6 млрд евро.

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новости, украина, йенс столтенберг, нато, боеприпасы, вооружение