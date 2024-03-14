Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти
© pixabay.comтелевизор
© pixabay.com
Телевизионная и радио инфраструктура была повреждена в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом. Об этом 14 марта сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
"Нанесли (ночью. - Ред.) целенаправленные массированные удары… по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с теле- и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили", - написал Синегубов.
Около 12:30 в регионе зазвучал сигнал воздушной тревоги. СМИ писали о взрыве в Харькове "возможно, за чертой города".
Ранее в четверг в Сумской областной военной администрации информировали, что в регионе в результате обстрелов были выведены из строя передатчики телерадиовещания. Часть населенных пунктов не может принимать украинские теле- и радиосигналы, возможны перебои в работе мобильной связи.
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