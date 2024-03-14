Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти - 14.03.2024 Украина.ру
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Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти
Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти - 14.03.2024 Украина.ру
Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти
Телевизионная и радио инфраструктура была повреждена в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом. Об этом 14 марта сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
2024-03-14T15:11
2024-03-14T15:11
телевидение
радио
сигналы
харьков
харьковская область
новости
удары
олег синегубов
россия
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"Нанесли (ночью. - Ред.) целенаправленные массированные удары… по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с теле- и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили", - написал Синегубов.Около 12:30 в регионе зазвучал сигнал воздушной тревоги. СМИ писали о взрыве в Харькове "возможно, за чертой города".Ранее в четверг в Сумской областной военной администрации информировали, что в регионе в результате обстрелов были выведены из строя передатчики телерадиовещания. Часть населенных пунктов не может принимать украинские теле- и радиосигналы, возможны перебои в работе мобильной связи.
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телевидение, радио, сигналы, харьков, харьковская область, новости, удары, олег синегубов, россия
телевидение, радио, сигналы, Харьков, Харьковская область, Новости, удары, Олег Синегубов, Россия

Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти

15:11 14.03.2024
 
© pixabay.comтелевизор
телевизор
© pixabay.com
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Телевизионная и радио инфраструктура была повреждена в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом. Об этом 14 марта сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
"Нанесли (ночью. - Ред.) целенаправленные массированные удары… по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с теле- и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили", - написал Синегубов.
Около 12:30 в регионе зазвучал сигнал воздушной тревоги. СМИ писали о взрыве в Харькове "возможно, за чертой города".
Ранее в четверг в Сумской областной военной администрации информировали, что в регионе в результате обстрелов были выведены из строя передатчики телерадиовещания. Часть населенных пунктов не может принимать украинские теле- и радиосигналы, возможны перебои в работе мобильной связи.
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телевидениерадиосигналыХарьковХарьковская областьНовостиударыОлег СинегубовРоссия
 
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