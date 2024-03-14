Российские войска бьют по телерадиовышкам в Харьковской области - местные власти

Друг Зеленского и бывший Фриске снова появится на российском телевидении. На этот раз с козлами

Телеведущий Дмитрий Шепелев запускает на телеканале "Россия-1" новую передачу про животных "В кругу друзей". Депутат Госдумы Елена Драпеко возмутилась этим фактом, напомнив, что шоумен выступал против спецоперации и дискредитировал российскую армию, написал сайт News.ru