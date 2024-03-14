https://ukraina.ru/20240314/1053884438.html

Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВО

Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВО - 14.03.2024 Украина.ру

Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВО

На Западе никогда не было разговоров о победе Украины, но цели США и Европы в отношении России предельно ясны. О возможных сценариях развития украинского конфликта в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

2024-03-14T14:43

2024-03-14T14:43

2024-03-14T14:43

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нато

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— Сергей Михайлович, что будет с Украиной и Зеленским в случае, если Россия победит?— Прежде всего, надо понимать, что мы вкладываем в словосочетание "Россия победит". Сейчас победа для нас — это выполнение задач специальной военной операции (СВО), о чем говорил наш президент. Цели изначально были декларированы.Для политической жизни киевского режима все радикально изменится. Безусловно, человек, который сделал ставку на русофобию, уйдет с политической сцены.Западные эксперты, а также их европейские коллеги, которые выступают на разных международных площадках, справедливо признают, что в случае поражения киевского режима серьезно изменится политический ландшафт в Европе.Соответственно, архитектура европейской безопасности будет выстраиваться на иных принципах, в том числе, с безусловным участием России и с необходимостью соблюдения наших национальных интересов.— Как на это отреагирует Запад?— Запад в этой ситуации будет торговаться до последнего. Им бы хотелось оставить под контролем какую-то часть Украины, в том числе, чтобы продолжать политику сдерживания России. Просто так это не уйдет. Это долгосрочный проект — может быть даже цивилизационный.Насколько они готовы жертвовать территориями? Думаю, достаточно серьёзно.Максимум, они хотели бы оставить Украину как страну, которая имеет прямой выход к морю. То есть иметь Одессу и другие города под своим контролем. По крайней мере об этом говорят американские эксперты.На самом деле, особых иллюзий на Европе не питают и понимают, что вечно поддерживать Украину сил нет. От американцев в основном зависит военная и военно-техническая помощь. Но желания у США помогать Украине все меньше и меньше.Учитывая предстоящие выборы [в США], ситуация может кардинально измениться.— Допустим, реализуется сценарий некой сделки, когда Россия и Украина подпишут соглашение о прекращении огня и/или мирный договор. Реален ли такой сценарий? Как может выглядеть такой вариант?— Это можно предположить как гипотетический сценарий. На Западе об этом также говорят. Сценарий, условно, холодной войны.Получается, что Россия по большей части достигнет поставленных целей СВО. При этом останется достаточно значимая часть украинской территории, которую будет контролировать Запад — в надежде, что так можно сдерживать Россию, подводить ее под западный режим.Как я уже сказал, интерес Запада заключается в прямом выходе к морю. Западники будут проталкивать на переговорах свое желание сохранить украинские территории, имеющие выход к Черному морю. Для них это принципиально важно и как развитие, и как возможность реализовать и совершенствовать инфраструктурные проекты.И самое главное — это так называемые долгосрочные проекты. Например, в перспективе, используя Украину, сорвать возможное разделение Черного моря, как они считают, между Россией и Турцией. Такие геополитические сценарии сейчас вырисовываются на Западе. Это вписывается в их школу политического реализма.Все другие сценарии, на мой взгляд, нежизнеспособны, поскольку являются вариантами тактического уровня. К примеру, возможность взятия передышки, чтобы Украина могла перегруппировать свои силы, а США и Европа — восполнить возможности для оказания дополнительной помощи ВСУ и перестроить свою оборонку. Это на Западе признают.Если мы говорим о долгосрочных сценариях, то реальных среди них не так и много. Гипотетические сценарии, когда, условно, Россия не добивается своих целей или Украина побеждает, рисуют пропагандистские издания, которые ведут информационно-психологическую войну против нас.Но серьезные аналитические структуры на Западе даже не рассматривают подобные варианты. Об этом свидетельствуют инициативы европейских политиков, в том числе заявления Макрона и Шольца. Они прямо говорят, что на фоне провала наступления украинских сил прошлым летом (на которые была большая ставка на Западе) все остальные сценарии стали жизнеспособны. То есть с Россией европейские политики уже готовы договариваться.Конечно, Запад будет торговаться до последнего, учитывая, что они обладают таким ресурсом, как жизни украинцев. Он будет жертвовать ими до конца.— Каковы могут быть последствия упомянутой Вами передышки, временного перемирия для нас?— Для нас это принципиально ничего не меняет. Передышка, как все мы понимаем, это время для подготовки нового наступления [со стороны Украины и Запада].Мы открыты для переговоров. Об этом наш президент, наша страна открыто заявляет. Однако любые соглашения должны строиться на определенных гарантиях — не только для Киева, о чем сейчас много говорят на Западе, но и для России.Собственно, это то, с чего мы начинали в конце 2021 года, когда предлагали свое видение архитектуры безопасности и с этим выходили на США. Было соответствующее предложение для заключения соглашения с парламентом европейской безопасности, которое строилось с гарантиями в отношении США и НАТО.То же самое должно быть учтено в новых условиях — особенно, когда НАТО продолжает свою политику расширения. Все должно быть увязано.Мы выступаем за системный подход, а не за разделение переговоров по каким-то определённым вопросам, как желают того на Западе.У нас свое видение перемирия. Тем более, ситуация складывается не в пользу Украины на фоне потерь серьезных вооружений, которые на Западе на пересчет. Это вызывает еще большую тревогу западных спонсоров киевского режима.— Если Россия и Украина продолжат сражаться, преследуя одни и те же цели, и ни одной из сторон не удастся нанести решающий удар, на фоне чего они не проявят никакого интереса к переговорам. Что будет в таком случае и как долго может продлиться война?— Сложно гадать. Любые боевые действия рано или поздно заканчивается. Здесь вопрос ресурсов. Без помощи Запада возможности Украины очень ограничены.Мы, опять же, можем сослаться на западных политиков и потенциальных кандидатов в президенты США. Например, на заявления Дональда Трампа и Виктора Орбана. Они четко дали понять, что без внешней поддержки боевые действия на Украине сразу закончатся. Только при помощи Запада Киев может оказывать вооруженное сопротивление и проводить военные акции против РФ.Если мы говорим о том, что и кто может затягивать кризис на Украине, то основной вопрос связан с тем, насколько у европейцев сейчас есть силы и средства. Судя настроениям, которые преобладают в Европе, мы видим, что декларировать они могут одно, но в реальности сил и желания у них все меньше и меньше.Выстраивание всевозможных инициатив по обороне и безопасности в рамках ЕС и НАТО — это их планы, судя по европрогнозам, на постконфликтный период. То есть на период, когда Россия достигнет большинство поставленных целей СВО, а Западу каким-то образом удастся сохранить часть Украины как подконтрольную территорию.Обратите внимание, они изначально весьма осторожно говорили и продолжают заявлять сейчас не о победе Киева или Украины — они акцентируют свое желание не дать возможности России победить. То есть, полностью выполнить наши цели.Такие заявления показательны. На Западе хотят каким-то образом сорвать наши планы — это основная задача. Учитывая, что Запад откровенно устал от помощи Киеву и что у него особо ничего не получается (наступления и прочее) — не исключено, что 2025 год будет рубежным.Думаю, уже в этом году мы поймем, какого уровня переговоры нам предложат. Некоторые предложения стран и европейских политиков мы уже знаем.

https://ukraina.ru/20240313/1053866897.html

https://ukraina.ru/20240314/1053869026.html

https://ukraina.ru/20240313/1053862450.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сво, запад, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, нато, украина.ру, вооруженные силы украины