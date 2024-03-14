Жесткий ответ на русофобский курс. МИД закрыл въезд в Россию сотням американцев - 14.03.2024 Украина.ру
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Жесткий ответ на русофобский курс. МИД закрыл въезд в Россию сотням американцев
Жесткий ответ на русофобский курс. МИД закрыл въезд в Россию сотням американцев - 14.03.2024 Украина.ру
Жесткий ответ на русофобский курс. МИД закрыл въезд в Россию сотням американцев
Министерство иностранных дел России 14 марта опубликовало список из 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США
2024-03-14T14:29
2024-03-14T14:29
сша
россия
джо байден
хантер байден
мид
чвк
джон салливан
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"В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции", - говорится в материале ведомства.Расширение российского "стоп-листа" преследует цель "закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор".В список попали представители органов власти, делового сообщества, медийной и академической сфер, в частности бывший посол США в РФ Джон Салливан, пресс-секретарь госдепартамента Мэтью Миллер, глава аппарата вице-президента Лорейн Волес, руководители нескольких ЧВК и оружейных компаний США, заместитель командующего армией США в Европе и двое спецагентов ФБР, доценты и президенты американских университетов, несколько замминистров, журналистов и другие.В 2022 году МИД РФ запретил почти тысяче американцам въезд в страну на постоянной основе. Тогда в перечень вошел президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гаки, генпрокурор США Меррик Гарланд, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан. Помимо этого в перечень включили членов конгресса, американских министров и представителей военно-промышленного комплекса (ВПК). Москва также запретила въезд в страну гендиректору анимационной студии Dreamworks Animation Джеффри Катценбергу и актеру Моргану Фриману, который "в сентябре 2017 года записал видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе со страной".В МИД РФ однако подчеркивали, что Россия неизменно уважает американский народ и открыта к честному и уважительному диалогу.
https://ukraina.ru/20240312/1053846626.html
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сша, россия, джо байден, хантер байден, мид, чвк, джон салливан
США, Россия, Джо Байден, Хантер Байден, МИД, ЧВК, Джон Салливан

Жесткий ответ на русофобский курс. МИД закрыл въезд в Россию сотням американцев

14:29 14.03.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Министерство иностранных дел России 14 марта опубликовало список из 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США
"В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции", - говорится в материале ведомства.
Расширение российского "стоп-листа" преследует цель "закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор".
В список попали представители органов власти, делового сообщества, медийной и академической сфер, в частности бывший посол США в РФ Джон Салливан, пресс-секретарь госдепартамента Мэтью Миллер, глава аппарата вице-президента Лорейн Волес, руководители нескольких ЧВК и оружейных компаний США, заместитель командующего армией США в Европе и двое спецагентов ФБР, доценты и президенты американских университетов, несколько замминистров, журналистов и другие.
В 2022 году МИД РФ запретил почти тысяче американцам въезд в страну на постоянной основе. Тогда в перечень вошел президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гаки, генпрокурор США Меррик Гарланд, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан. Помимо этого в перечень включили членов конгресса, американских министров и представителей военно-промышленного комплекса (ВПК). Москва также запретила въезд в страну гендиректору анимационной студии Dreamworks Animation Джеффри Катценбергу и актеру Моргану Фриману, который "в сентябре 2017 года записал видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе со страной".
В МИД РФ однако подчеркивали, что Россия неизменно уважает американский народ и открыта к честному и уважительному диалогу.
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СШАРоссияДжо БайденХантер БайденМИДЧВКДжон Салливан
 
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