https://ukraina.ru/20240314/1053881970.html

На Украине "стингеры" меняют на виски. Как американское оружие оборачивается против самих США

На Украине "стингеры" меняют на виски. Как американское оружие оборачивается против самих США - 14.03.2024 Украина.ру

На Украине "стингеры" меняют на виски. Как американское оружие оборачивается против самих США

Ответственные лица в США не имеют представления о том, куда попадает сложное и зачастую секретное военное оборудование после отправки на Украину

2024-03-14T14:08

2024-03-14T14:08

2024-03-14T14:08

эксклюзив

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оружие

украина

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пентагон

отчет

контрабанда

дрэймонд грин

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К такому выводу пришли авторы американского издания The American Conservative (ТАС), проанализировав содержание отчета специального генерального инспектора по надзору за американской помощью для Украины.Издание напоминает, что первый квартальный отчет генерального инспектора операции "Атлантическая решимость" о судьбе американской военной помощи на Украине был опубликован без особой огласки в феврале этого года.В публикации подчеркивается, что в министерстве обороны США знают о наличии упущений в системе отслеживания оружия. Часть недостатков в системе отчетности, которая включает далеко не всю технику и вооружения, отправляемые на Украину, удалось ликвидировать, однако Пентагон признается, что в условиях хаоса, характерного для украинского конфликта, проведение полной и актуальной инвентаризации просто невозможно, пишет издание.Тем временем европейское командование США заявляет об отсутствии на Украине каких-либо доказательств несанкционированной передачи предметов военного назначения, напоминает ТАС."Вместе с тем, оно отмечает, что более четверти этих предметов не проходят своевременную проверку. Командование заявляет, что, хотя такая цифра вызывает тревогу, это все равно улучшение по сравнению с тем, что было раньше. Такое заявление вряд ли может успокоить с учетом того, что в феврале 2023 года целых 24% поставленного оружия и боевой техники не было надлежащим образом учтено и проинвентаризировано", - говорится в публикации.Авторы The American Conservative отправку современной военной техники в украинскую "черную дыру" называют опасной игрой."При обучении применению поставленного оружия и техники (военнослужащих ВСУ – Ред.) американские военные оказываются в опасной близости к прямому контакту с российскими войсками. А это может привести к эскалации военных действий с вовлечением в них НАТО и даже к использованию ядерного оружия". – опасаются они.Все нелепость реального положения дел показывает тот факт, что ракеты "Стингер" на месте можно обменять на виски, но это не мешает Конгрессу продолжать швыряться деньгами американских налогоплательщиков, отмечает ТАС. Такое поведение неоправданно в условиях растущей для США угрозы на Ближнем Востоке и в Тихом океане, резюмирует The American Conservative.Куда уходит американское оружие для Украины?О том, что бесконтрольные поставки американского оружия коррумпированной Украине оборачиваются против самых США, неоднократно указывали в американских СМИ. В октябре 2023 года в телеэфире Newsmax экс-судья Верховного суда Нью-Джерси, а ныне популярный американский блогер Эндрю Наполитано рассказал предысторию появления американского оружия у палестинских боевиков ХАМАС.По его словам, когда США приняли решение направить миллиарды долларов на Украину, сенатор Рэнд Пол и конгрессмен Томас Мэсси предложили принять законопроект, который наложил бы ограничения на перепродажу оборудования. Также документ предполагал, что тот самый генеральный инспектор, который должен отслеживать дальнейшую судьбу американского оружия, будет находиться на месте, вернее – на Украине. Это важно для того, чтобы свести к минимуму коррупцию и обеспечить поступление техники военным, сказал Наполитано.Однако генеральные инспекторы, отслеживающие украинское направление, до сих пор не работают на местах и не могут знать, куда направляются вооружения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что часть американского оружия, предназначенного для украинских войск, использовал ХАМАС для нападения на Израиль, отметил Наполитано.Утверждая, что боевики из сектора Газа использовали военную продукцию американского производства, юрист сослался на собственные источники и открытые данные. По его словам, это "вполне заслуживающая доверия информация".О том, что палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины, примерно в это же время заявила конгрессмен США Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсетях.По ее словам, США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любых образцов американских вооружений, которое ХАМАС использует против Израиля.Турецкое издание dikGazete осенью 2023 года опубликовало на своих страницах большую статью, посвященную контрабанде западного оружия, предназначенного для Украины. В публикации утверждается, что, кроме ХАМАС, основными получателями контрабанды являются страны, находящиеся под санкциями. Это Ирак, Северная Корея, Судан, Ливия и Эритрея.Украинцы даже стараются подкупить американцев, лишь бы они не прикрывали разработанные контрабандные схемы, утверждает турецкое СМИ.Любая попытка американцев контролировать передвижение собственного оружия после его попадания на Украину становится почти невыполнимой задачей. Украинская сторона просто заявляет, что часть вооружений была перенаправлена на другой склад, который потом был уничтожен российскими войсками, рассказали авторы статьи.Турецкая газета также отметила, что её сотрудники ранее отследили канал незаконных поставок запчастей для беспилотников "Байрактар ТБ2", которые Турция поставляла Киеву. Этот канал идет с Украины через Молдавию, Румынию, Грузию и Турцию в Ирак, утверждает издание.Западное и не только. Какое оружие обнаруживалось у ХАМАС?Во время нападения 7 октября на ряд израильских населенных пунктов и городов бойцы движения ХАМАС несли в руках в том числе и американские автоматы, которые поставлялись Киеву.По сообщениям израильских СМИ, под Ашкелоном солдаты ЦАХАЛ находили в кузове палестинских пикапов украинские противотанковые гранатометы с маркировкой подразделений ВСУ, гранаты к РПГ-7 и переносные зенитные ракетные комплексы. Все это вооружение и боеприпасы были отмечены номерами украинского подразделения из города Мукачево Закарпатской области.Также на некоторых кадрах их сектора Газа были зафиксированы боевые действия с применением ПЗРК "Игла".

https://ukraina.ru/20231010/1050070756.html

https://ukraina.ru/20231028/1050572532.html

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