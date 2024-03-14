https://ukraina.ru/20240314/1053881887.html
Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области
Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области - 14.03.2024 Украина.ру
Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области
Росгвардейцы совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ ведут бой, отражая атаки вражеских диверсантов в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в телеграм-канале службы
2024-03-14T13:47
2024-03-14T13:47
2024-03-14T13:47
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"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. <...> Работайте, братья!", - призвали в посте.Губернатор Курской области Роман Старовойт информировал, что украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский поселок Тёткино. Он напомнил, что поселок подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд.Накануне Минобороны РФ сообщило, что силовики не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник было отбито четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. Противник был отброшен и понес значительные потери.
https://ukraina.ru/20240314/1053881168.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, роман старовойт, фсб, минобороны, росгвардия
Новости, Курская область, Россия, Украина, Роман Старовойт, ФСБ, Минобороны, Росгвардия
Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области
Росгвардейцы совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ ведут бой, отражая атаки вражеских диверсантов в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в телеграм-канале службы