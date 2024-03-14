Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области - 14.03.2024 Украина.ру
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Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области
Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области - 14.03.2024 Украина.ру
Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области
Росгвардейцы совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ ведут бой, отражая атаки вражеских диверсантов в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в телеграм-канале службы
2024-03-14T13:47
2024-03-14T13:47
новости
курская область
россия
украина
роман старовойт
фсб
минобороны
росгвардия
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"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. &lt;...&gt; Работайте, братья!", - призвали в посте.Губернатор Курской области Роман Старовойт информировал, что украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский поселок Тёткино. Он напомнил, что поселок подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд.Накануне Минобороны РФ сообщило, что силовики не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник было отбито четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. Противник был отброшен и понес значительные потери.
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новости, курская область, россия, украина, роман старовойт, фсб, минобороны, росгвардия
Новости, Курская область, Россия, Украина, Роман Старовойт, ФСБ, Минобороны, Росгвардия

Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области

13:47 14.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВручение новых машин подразделениям Росгвардии в Казани
Вручение новых машин подразделениям Росгвардии в Казани - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Росгвардейцы совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ ведут бой, отражая атаки вражеских диверсантов в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в телеграм-канале службы
"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. <...> Работайте, братья!", - призвали в посте.
Губернатор Курской области Роман Старовойт информировал, что украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский поселок Тёткино. Он напомнил, что поселок подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что силовики не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник было отбито четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. Противник был отброшен и понес значительные потери.
13:00
Бои под Сподарюшино и Тёткино, удары по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 мартаВ Белгородской и Курской областях идут бои. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, жесточайшим обстрелам подвергается Белгород
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаРоман СтаровойтФСБМинобороныРосгвардия
 
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