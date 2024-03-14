https://ukraina.ru/20240314/1053881887.html

Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области

Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области - 14.03.2024 Украина.ру

Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области

Росгвардейцы совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ ведут бой, отражая атаки вражеских диверсантов в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в телеграм-канале службы

2024-03-14T13:47

2024-03-14T13:47

2024-03-14T13:47

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"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. <...> Работайте, братья!", - призвали в посте.Губернатор Курской области Роман Старовойт информировал, что украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский поселок Тёткино. Он напомнил, что поселок подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд.Накануне Минобороны РФ сообщило, что силовики не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник было отбито четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. Противник был отброшен и понес значительные потери.

https://ukraina.ru/20240314/1053881168.html

курская область

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украина

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новости, курская область, россия, украина, роман старовойт, фсб, минобороны, росгвардия