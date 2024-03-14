https://ukraina.ru/20240314/1053881543.html

Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу

Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу - 14.03.2024 Украина.ру

Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу

ФСБ РФ 14 марта сообщила о задержании в Санкт-Петербурге сторонников группировки "Русский добровольческий корпус"* (РДК), которая воюет на стороне Украины. Есть основания предполагать, что неонацистское подполье в Северной столице сегодня снова поднимает голову и может стать вербовочной базой для украинских спецслужб

2024-03-14T13:01

2024-03-14T13:01

2024-03-14T13:01

эксклюзив

русский добровольческий корпус

"азов"

неонацисты

украина

россия

санкт-петербург

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Сорванные терактыКак сообщает ФСБ, в хорошо законспирированную ячейку РДК в Петербурге входили четыре человека. Все они являются приверженцами ультраправой идеологии.Помимо этого, националисты занимались сбором данных об объектах жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В дальнейшем они планировали осуществить теракты в этом регионе.Все террористы задержаны, возбуждены уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации".РДК под прикрытием военной разведки"Русский добровольческий корпус" заявил о себе в начале марта 2023 года, когда несколько десятков боевиков попытались совершить прорыв через границу в Брянской области. Террористам удалось зайти в один из небольших населенных пунктов, сделать там фото и видео, после чего они попытались уйти. По ним были нанесены удары, диверсанты понесли потери.Формально РДК входит в состав так называемого иностранного легиона ВСУ и участвует в боевых действиях на стороне украинской армии. Неофициально считается, что эту организацию курирует Главное управление разведки при Минобороны Украины.Данная группировка не скрывает, что ее идеология базируется на ультраправых идеях, а многие ее члены являются выходцами из неонацистской среды.Лидером и главным медийным спикером РДК является Денис Капустин – бывший скинхед из московского района Перово, который в прошлом основал бренд одежды White Rex, а вместе с ним одноименную лигу по боям без правил для праворадикалов.Несколько лет назад он перебрался на Украину, где вступил в контакты с местными неонацистами и их кураторами из спецслужб.В РДК заявляют, что в их рядах несколько сотен человек, однако цифра эта явно завышена. Ее костяк – российские и украинские неонацисты, часть из которых еще в 2014-2015 гг. воевала в составе "Азова"*.Об участии этой группировки в боевых действиях известно исключительно из ультраправых пабликов в интернете, в основном Украина использует ее для информационных и диверсионных атак."Белая масть"Специфика мирового неонацистского движения заключается в отсутствии единого руководящего центра, многие группы действуют автономно, однако имеют широкую систему связей между собой.Эта особенность видна и на примере российских и украинских группировок расистского толка, многие сбежавшие от правосудия радикалы из РФ спокойно осели на Украине, влились в ряды местных нацбатов, а затем таких проектов как РДК.Приверженность к террористическим методам заставляет эту организацию искать своих сторонников в России, и следует признать, что определенных, пусть и единичных, успехов на этом поприще они добились.В августе прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге прошли задержания участников группировки "Белая масть", которая вербовала людей, отсидевших в тюрьме. Отмечалось, что они имеют связи с "Азовом", РДК и другими организациями.Активность вербовщиков украинских спецслужб в Петербурге не случайна. Этот город в 1990-2000-е гг. наряду со столицей был одним из главных центров российского ультраправого движения. Именно здесь орудовали такие группировки как "Невоград", "Шульц 88", "Линкольн 88" и другие. На их счету десятки убийств с особой жестокостью и разбойных нападений по мотивам межнациональной и идеологической ненависти.Эти банды были в свое время разгромлены спецслужбами, а их лидеры и участники отправились в тюрьмы, в том числе на пожизненные сроки.Несмотря на это, с течением лет ультраправая идеология снова начала проникать в молодежную среду, во многом через мессенджеры и соцсети.Так, на Украину в 2020 году перебрался петербургский боец ММА Денис Дживовский, известный также по кличке Джедай. Этот спортсмен - финалист Кубка мира и чемпионата России по смешанным единоборствам, бронзовый призер чемпионата России, Кубка России и Кубка Евразии, Олимпиады боевых искусств по ММА, Кубка Евразии по грэпплингу.В прошлом году он засветился на одном из видео РДК, после чего на родине на него завели уголовное дело.Дживовский – не первый выходец из города на Неве, который перешел на сторону Украины. В 2020 году, например, в Виннице при странных обстоятельствах был зарезан боец "Азова" Максим Трикоза. До переезда на Украину он проживал в Санкт-Петербурге и работал программистом в "Газпроме".В этой связи можно вспомнить петербургского неонациста Андрея Разина, в ультраправых кругах известного как Чибис. Год назад он освободился после более чем 20-летнего срока за убийство майора милиции и сразу же организовал вокруг себя группу из молодежи. Телеграм-канал этого объединения быстро набрал почти 5 тыс. подписчиков.Молодые люди под руководством Разина-Чибиса собирали посылки сидящим в тюрьмах неонацистам, проводили тренировки по единоборствам, оскорбляли людей по национальному признаку, позировали с нацисткой символикой.В ноябре лидера группы задержали в Петербурге за повторную демонстрацию татуировки со свастикой, на него завели уголовное дело.По мнению экспертов, движение Чибиса имеет все признаки иностранного финансирования, а фото и видео в соцсетях похожи на отчеты перед кураторами. Известно, что в комментариях сообщества неоднократно появлялись одобряющие записи от граждан Украины.Неудачи ВСУ на фронте подталкивают украинские спецслужбы к наращиванию попыток диверсий и терактов на территории России. Иллюстрацией этого служат задержания членов РДК в Петербурге. В этой связи все доморощенные праворадикалы, по типу группы Чибиса, сегодня нуждаются в особом внимании со стороны правоохранительных органов РФ.*Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240227/1053567125.html

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эксклюзив, русский добровольческий корпус, "азов", неонацисты, украина, россия, санкт-петербург