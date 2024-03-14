Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу - 14.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240314/1053881543.html
Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу
Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу - 14.03.2024 Украина.ру
Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу
ФСБ РФ 14 марта сообщила о задержании в Санкт-Петербурге сторонников группировки "Русский добровольческий корпус"* (РДК), которая воюет на стороне Украины. Есть основания предполагать, что неонацистское подполье в Северной столице сегодня снова поднимает голову и может стать вербовочной базой для украинских спецслужб
2024-03-14T13:01
2024-03-14T13:01
эксклюзив
русский добровольческий корпус
"азов"
неонацисты
украина
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053834088_0:63:1301:794_1920x0_80_0_0_068e945895944b5adaa8ff317488f960.jpg
Сорванные терактыКак сообщает ФСБ, в хорошо законспирированную ячейку РДК в Петербурге входили четыре человека. Все они являются приверженцами ультраправой идеологии.Помимо этого, националисты занимались сбором данных об объектах жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В дальнейшем они планировали осуществить теракты в этом регионе.Все террористы задержаны, возбуждены уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации".РДК под прикрытием военной разведки"Русский добровольческий корпус" заявил о себе в начале марта 2023 года, когда несколько десятков боевиков попытались совершить прорыв через границу в Брянской области. Террористам удалось зайти в один из небольших населенных пунктов, сделать там фото и видео, после чего они попытались уйти. По ним были нанесены удары, диверсанты понесли потери.Формально РДК входит в состав так называемого иностранного легиона ВСУ и участвует в боевых действиях на стороне украинской армии. Неофициально считается, что эту организацию курирует Главное управление разведки при Минобороны Украины.Данная группировка не скрывает, что ее идеология базируется на ультраправых идеях, а многие ее члены являются выходцами из неонацистской среды.Лидером и главным медийным спикером РДК является Денис Капустин – бывший скинхед из московского района Перово, который в прошлом основал бренд одежды White Rex, а вместе с ним одноименную лигу по боям без правил для праворадикалов.Несколько лет назад он перебрался на Украину, где вступил в контакты с местными неонацистами и их кураторами из спецслужб.В РДК заявляют, что в их рядах несколько сотен человек, однако цифра эта явно завышена. Ее костяк – российские и украинские неонацисты, часть из которых еще в 2014-2015 гг. воевала в составе "Азова"*.Об участии этой группировки в боевых действиях известно исключительно из ультраправых пабликов в интернете, в основном Украина использует ее для информационных и диверсионных атак."Белая масть"Специфика мирового неонацистского движения заключается в отсутствии единого руководящего центра, многие группы действуют автономно, однако имеют широкую систему связей между собой.Эта особенность видна и на примере российских и украинских группировок расистского толка, многие сбежавшие от правосудия радикалы из РФ спокойно осели на Украине, влились в ряды местных нацбатов, а затем таких проектов как РДК.Приверженность к террористическим методам заставляет эту организацию искать своих сторонников в России, и следует признать, что определенных, пусть и единичных, успехов на этом поприще они добились.В августе прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге прошли задержания участников группировки "Белая масть", которая вербовала людей, отсидевших в тюрьме. Отмечалось, что они имеют связи с "Азовом", РДК и другими организациями.Активность вербовщиков украинских спецслужб в Петербурге не случайна. Этот город в 1990-2000-е гг. наряду со столицей был одним из главных центров российского ультраправого движения. Именно здесь орудовали такие группировки как "Невоград", "Шульц 88", "Линкольн 88" и другие. На их счету десятки убийств с особой жестокостью и разбойных нападений по мотивам межнациональной и идеологической ненависти.Эти банды были в свое время разгромлены спецслужбами, а их лидеры и участники отправились в тюрьмы, в том числе на пожизненные сроки.Несмотря на это, с течением лет ультраправая идеология снова начала проникать в молодежную среду, во многом через мессенджеры и соцсети.Так, на Украину в 2020 году перебрался петербургский боец ММА Денис Дживовский, известный также по кличке Джедай. Этот спортсмен - финалист Кубка мира и чемпионата России по смешанным единоборствам, бронзовый призер чемпионата России, Кубка России и Кубка Евразии, Олимпиады боевых искусств по ММА, Кубка Евразии по грэпплингу.В прошлом году он засветился на одном из видео РДК, после чего на родине на него завели уголовное дело.Дживовский – не первый выходец из города на Неве, который перешел на сторону Украины. В 2020 году, например, в Виннице при странных обстоятельствах был зарезан боец "Азова" Максим Трикоза. До переезда на Украину он проживал в Санкт-Петербурге и работал программистом в "Газпроме".В этой связи можно вспомнить петербургского неонациста Андрея Разина, в ультраправых кругах известного как Чибис. Год назад он освободился после более чем 20-летнего срока за убийство майора милиции и сразу же организовал вокруг себя группу из молодежи. Телеграм-канал этого объединения быстро набрал почти 5 тыс. подписчиков.Молодые люди под руководством Разина-Чибиса собирали посылки сидящим в тюрьмах неонацистам, проводили тренировки по единоборствам, оскорбляли людей по национальному признаку, позировали с нацисткой символикой.В ноябре лидера группы задержали в Петербурге за повторную демонстрацию татуировки со свастикой, на него завели уголовное дело.По мнению экспертов, движение Чибиса имеет все признаки иностранного финансирования, а фото и видео в соцсетях похожи на отчеты перед кураторами. Известно, что в комментариях сообщества неоднократно появлялись одобряющие записи от граждан Украины.Неудачи ВСУ на фронте подталкивают украинские спецслужбы к наращиванию попыток диверсий и терактов на территории России. Иллюстрацией этого служат задержания членов РДК в Петербурге. В этой связи все доморощенные праворадикалы, по типу группы Чибиса, сегодня нуждаются в особом внимании со стороны правоохранительных органов РФ.*Террористическая организация, запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20240227/1053567125.html
украина
россия
санкт-петербург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053834088_102:0:1195:820_1920x0_80_0_0_193a285594e57f590f70ebadf7792c00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, русский добровольческий корпус, "азов", неонацисты, украина, россия, санкт-петербург
Эксклюзив, Русский добровольческий корпус, "Азов", неонацисты, Украина, Россия, Санкт-Петербург

Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу

13:01 14.03.2024
 
© Наталья Юрченко
© Наталья Юрченко
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
ФСБ РФ 14 марта сообщила о задержании в Санкт-Петербурге сторонников группировки "Русский добровольческий корпус"* (РДК), которая воюет на стороне Украины. Есть основания предполагать, что неонацистское подполье в Северной столице сегодня снова поднимает голову и может стать вербовочной базой для украинских спецслужб
Сорванные теракты
Как сообщает ФСБ, в хорошо законспирированную ячейку РДК в Петербурге входили четыре человека. Все они являются приверженцами ультраправой идеологии.

"В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС России, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", - говорится в материале.

Помимо этого, националисты занимались сбором данных об объектах жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В дальнейшем они планировали осуществить теракты в этом регионе.
Все террористы задержаны, возбуждены уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации".
РДК под прикрытием военной разведки
"Русский добровольческий корпус" заявил о себе в начале марта 2023 года, когда несколько десятков боевиков попытались совершить прорыв через границу в Брянской области. Террористам удалось зайти в один из небольших населенных пунктов, сделать там фото и видео, после чего они попытались уйти. По ним были нанесены удары, диверсанты понесли потери.
Формально РДК входит в состав так называемого иностранного легиона ВСУ и участвует в боевых действиях на стороне украинской армии. Неофициально считается, что эту организацию курирует Главное управление разведки при Минобороны Украины.
Данная группировка не скрывает, что ее идеология базируется на ультраправых идеях, а многие ее члены являются выходцами из неонацистской среды.
Лидером и главным медийным спикером РДК является Денис Капустин – бывший скинхед из московского района Перово, который в прошлом основал бренд одежды White Rex, а вместе с ним одноименную лигу по боям без правил для праворадикалов.
© Фото : соцсети Денис Капустин и Кирилл Канахин
 Денис Капустин и Кирилл Канахин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : соцсети
Денис Капустин и Кирилл Канахин
Несколько лет назад он перебрался на Украину, где вступил в контакты с местными неонацистами и их кураторами из спецслужб.
В РДК заявляют, что в их рядах несколько сотен человек, однако цифра эта явно завышена. Ее костяк – российские и украинские неонацисты, часть из которых еще в 2014-2015 гг. воевала в составе "Азова"*.
Об участии этой группировки в боевых действиях известно исключительно из ультраправых пабликов в интернете, в основном Украина использует ее для информационных и диверсионных атак.
"Белая масть"
Специфика мирового неонацистского движения заключается в отсутствии единого руководящего центра, многие группы действуют автономно, однако имеют широкую систему связей между собой.
Эта особенность видна и на примере российских и украинских группировок расистского толка, многие сбежавшие от правосудия радикалы из РФ спокойно осели на Украине, влились в ряды местных нацбатов, а затем таких проектов как РДК.
Приверженность к террористическим методам заставляет эту организацию искать своих сторонников в России, и следует признать, что определенных, пусть и единичных, успехов на этом поприще они добились.
В августе прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге прошли задержания участников группировки "Белая масть", которая вербовала людей, отсидевших в тюрьме. Отмечалось, что они имеют связи с "Азовом", РДК и другими организациями.
Сибирский батальон
27 февраля, 17:27
Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты Украинские пропагандисты, обслуживающие режим Владимира Зеленского, извлекли из закромов очередной пиар-проект – так называемый Сибирский батальон ВСУ. Все новое, как известно, это хорошо забытое старое: ранее эти же люди уже пытались раскрутить аналогичные пустышки – чеченские, башкирские, тюркские и прочие роты, батальоны и легионы
Активность вербовщиков украинских спецслужб в Петербурге не случайна. Этот город в 1990-2000-е гг. наряду со столицей был одним из главных центров российского ультраправого движения. Именно здесь орудовали такие группировки как "Невоград", "Шульц 88", "Линкольн 88" и другие. На их счету десятки убийств с особой жестокостью и разбойных нападений по мотивам межнациональной и идеологической ненависти.
Эти банды были в свое время разгромлены спецслужбами, а их лидеры и участники отправились в тюрьмы, в том числе на пожизненные сроки.
Несмотря на это, с течением лет ультраправая идеология снова начала проникать в молодежную среду, во многом через мессенджеры и соцсети.
Так, на Украину в 2020 году перебрался петербургский боец ММА Денис Дживовский, известный также по кличке Джедай. Этот спортсмен - финалист Кубка мира и чемпионата России по смешанным единоборствам, бронзовый призер чемпионата России, Кубка России и Кубка Евразии, Олимпиады боевых искусств по ММА, Кубка Евразии по грэпплингу.
Дживовский
Дживовский
Дживовский
В прошлом году он засветился на одном из видео РДК, после чего на родине на него завели уголовное дело.
Дживовский – не первый выходец из города на Неве, который перешел на сторону Украины. В 2020 году, например, в Виннице при странных обстоятельствах был зарезан боец "Азова" Максим Трикоза. До переезда на Украину он проживал в Санкт-Петербурге и работал программистом в "Газпроме".
Максим Трикоза
Максим Трикоза
Максим Трикоза
В этой связи можно вспомнить петербургского неонациста Андрея Разина, в ультраправых кругах известного как Чибис. Год назад он освободился после более чем 20-летнего срока за убийство майора милиции и сразу же организовал вокруг себя группу из молодежи. Телеграм-канал этого объединения быстро набрал почти 5 тыс. подписчиков.
Молодые люди под руководством Разина-Чибиса собирали посылки сидящим в тюрьмах неонацистам, проводили тренировки по единоборствам, оскорбляли людей по национальному признаку, позировали с нацисткой символикой.
В ноябре лидера группы задержали в Петербурге за повторную демонстрацию татуировки со свастикой, на него завели уголовное дело.
По мнению экспертов, движение Чибиса имеет все признаки иностранного финансирования, а фото и видео в соцсетях похожи на отчеты перед кураторами. Известно, что в комментариях сообщества неоднократно появлялись одобряющие записи от граждан Украины.
Неудачи ВСУ на фронте подталкивают украинские спецслужбы к наращиванию попыток диверсий и терактов на территории России. Иллюстрацией этого служат задержания членов РДК в Петербурге. В этой связи все доморощенные праворадикалы, по типу группы Чибиса, сегодня нуждаются в особом внимании со стороны правоохранительных органов РФ.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
 
ЭксклюзивРусский добровольческий корпус"Азов"неонацистыУкраинаРоссияСанкт-Петербург
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций
13:47Росгвардейцы помогают отражать атаки вражеских ДРГ в Курской области
13:41Преследуя медиков, лечивших раненых в новых регионах РФ, Украина совершает военное преступление
13:01Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицу
13:00Бои под Сподарюшино и Тёткино, удары по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 марта
12:45Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе
12:39Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского
12:21Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ
11:59Метафизика выборов: кого и для чего мы выбираем
11:55Националисты третий день подряд пытаются атаковать курский поселок Тёткино
11:53Немец и его украинская жена инсценировали смерть ради страховых выплат
11:50ЕК пойдет навстречу протестующим фермерам ради беспошлинной торговли с Украиной
10:56В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда
10:06ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель
09:19ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей
09:00Недовольные украинские военные хотят захватить Раду
08:45Обстановка в Белгородской области, зерну закрыли путь в ЕС. Главное на Украине на утро 14 марта
08:38Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль
08:07Главное за ночь 14 марта
08:00Как Гитлер создал "независимую" Словакию
Лента новостейМолния