https://ukraina.ru/20240314/1053881168.html

Бои под Сподарюшино и Тёткино, удары по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 марта

Бои под Сподарюшино и Тёткино, удары по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 марта - 14.03.2024 Украина.ру

Бои под Сподарюшино и Тёткино, удары по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 марта

В Белгородской и Курской областях идут бои. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, жесточайшим обстрелам подвергается Белгород

2024-03-14T13:00

2024-03-14T13:00

2024-03-14T13:01

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0e/1053878835_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_6dd86dbd21476dd2558c4ef8ede26931.jpg

О бое по Сподарюшино сообщил автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды"."В Сподарюшино очень серьёзный бой, летит все, что можно. Хохлы атакуют наш ВОП, погранцы и бойцы МО, пехота, артиллерия, спецназ, отбивают все атаки. Подбили очередной танк хохла в Поповке, это село напротив, в Харьковской области, сейчас хохол пытается его сдернуть и утянуть к себе в тыл. Думаю к вечеру будет снова множество кадров с горящей бронетехникой противника. Накал боев очень серьёзный, хоть и локализовался пока на одном участке, Поповка-Сподарюшино", - отметил автор канала.Ранее российский военкор Александр Коц рассказал о том, что происходило в Сподарюшино."Белгородское приграничье. Прямо сейчас новые атаки. От непосредственного участника: "Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП "Бредли", работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой. Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий "Хунзах", и штормы, и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой", - цитировал Коц бойца.Около полудня стало известно и о боях у Тёткино, что в Курской области."Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать. В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас. Игнорируйте угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространяйте непроверенную информацию! Прошу вас по-прежнему сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - сообщил в 11:43 губернатор региона Роман Старовойт.Позднее Росгвардия сообщила, что в боях принимают участие и росгвардейцы."Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооружённых Сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России. О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Напомним, накануне артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 националистов, пытавшихся пересечь Государственную границу РФ в Белгородской области. Работайте, братья!" - указывалось в сообщении.Украинские формирования, состоящие в том числе и из находящихся на службе Главного управления разведки Минобороны Украины коллаборантов, несколько дней пытаются прорваться в Белгородскую, а также в Курскую области. Идут ожесточённые бои.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 6 ударовНа донецком направлении ВСУ осуществили 1 обстрел, на горловском — 6 обстрелов, выпустив 20 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица, был повреждён один объект гражданской инфраструктуре.Кроме того, по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой были обнаружены и подавлены 52 украинских беспилотника.По данным канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 26 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Голая Пристань — 5; Козачьи Лагеря — 6; Саги — 5; Кардашинка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Днепряны, Песчановка, Горностаевка, Алешки, Солонцы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов утром 14 марта сообщил об атаке ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию."Запорожская АЭС под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища", - написал он в своём телеграм-канале.Позднее он опубликовал фото с места событий.Утром 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале сообщил о работе ПВО над столицей региона и над Белгородским районом."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место. В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также повреждён один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается", - сообщил Гладков в 08:56.Менее, чем через 40 минут он сообщил об обстреле Грайворона."По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилёта снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - указал губернатор.По его словам, различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении. Также были посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Огнём ВСУ были повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.Ещё через 40 с небольшим минут Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка. Пострадавших с результате обстрела не было, в результате попадания снаряда были повреждены трактор и один легковой автомобиль.Практически одновременно губернатор рассказал об атаке села Покровка в Ивнянском районе. Украинский беспилотник врезался в дерево и сдетонировал. В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном домовладении, во втором домовладении была повреждена кровля и выбиты окна, также повреждена хозпостройка.Также губернатор рассказал о последствиях утреннего удара ВСУ по Белгороду."По уточнённой информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали 6 человек: 4 женщины и 2 мужчин. Бригадами скорой все раненые были доставлены в медицинские учреждения города. Сейчас в городской больнице №2 города Белгорода находятся трое пострадавших: у одной женщины осколочное ранение лопатки, у второй женщины закрытый перелом плеча и мужчина с осколочными ранениями поясницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Также в областной клинической больнице находятся 2 пострадавших: у женщины и мужчины множественные осколочные ранения, по оценке медиков, они в тяжёлом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия. Одна женщина с ссадинами была осмотрена медиками, от госпитализации она отказалась. К большому горю, у нас погиб мирный житель - мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего… Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…", - заявил Гладков.Он также рассказал о повреждениях от обстрела, выявленных в 11 частных домовладениях, 2 квартирах 2 многоквартирных домов, в одном здании учреждения здравоохранения и двух объектах инфраструктуры (гостиница и фитнес-зал). Обстрелом ВСУ были повреждены 53 легковых автомобиля.Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения выявлены в поселке Разумное: пострадали одно частное домовладение, 4 легковых автомобиля и теплица на территории сельскохозяйственного предприятия, в селе Нижний Ольшанец есть повреждения в одном частном домовладении. Обошлось без пострадавших.В полдень стало известно о новом обстреле Белгорода."Как минимум 3 человека пострадали во время обстрела Белгорода. Пострадавшие получили осколочные ранения в результате взрывов в районе улиц Разумная и Беловская. Официальной информации пока нет", - сообщил в 12:07 телеграм-канал Baza.Позднее этот же канал сообщил о погибших."Два человека погибли при обстреле Белгорода. По данным "Базы", вторая погибшая — женщина. В момент обстрела она находилась в машине на улице Донецкой. После взрыва снаряда ее машина улетела в кювет. Первым погибшим стал водитель авто на улице Волчанской, в который угодил заряд", - указывалось в публикации.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240314/1053876443.html

https://ukraina.ru/20230313/1044331192.html

https://ukraina.ru/20240313/1053857681.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники