https://ukraina.ru/20240314/1053876768.html
Недовольные украинские военные хотят захватить Раду
Недовольные украинские военные хотят захватить Раду - 14.03.2024 Украина.ру
Недовольные украинские военные хотят захватить Раду
Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную Раду в Киеве. Об этом говорится в переписке на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами, передает 14 марта РИА Новости
2024-03-14T09:00
2024-03-14T09:00
2024-03-14T09:00
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верховная рада
новости
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"Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду – ред.)", - сказал один из участников беседы."Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса ",- добавил другой участник чата."Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", - отметил еще один участник переписки."Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону", - пояснил другой.На днях представитель силовых структур РФ рассказал, что российские специалисты получили доступ к телеграм-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.Недовольство в среде украинских силовиков возникло на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных.
https://ukraina.ru/20240303/1053674168.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
захват, верховная рада, новости, всу, киев, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, рада
захват, Верховная Рада, Новости, ВСУ, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Рада
Недовольные украинские военные хотят захватить Раду
Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную Раду в Киеве. Об этом говорится в переписке на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами, передает 14 марта РИА Новости
"Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду – ред.)", - сказал один из участников беседы.
"Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса ",- добавил другой участник чата.
"Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", - отметил еще один участник переписки.
"Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону", - пояснил другой.
На днях представитель силовых структур РФ рассказал, что российские специалисты получили доступ к телеграм-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
Недовольство в среде украинских силовиков возникло на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных.