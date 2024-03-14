https://ukraina.ru/20240314/1053876768.html

Недовольные украинские военные хотят захватить Раду

Недовольные украинские военные хотят захватить Раду - 14.03.2024 Украина.ру

Недовольные украинские военные хотят захватить Раду

Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную Раду в Киеве. Об этом говорится в переписке на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами, передает 14 марта РИА Новости

2024-03-14T09:00

2024-03-14T09:00

2024-03-14T09:00

захват

верховная рада

новости

всу

киев

россия

украина

владимир зеленский

валерий залужный

александр сырский

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"Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду – ред.)", - сказал один из участников беседы."Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса ",- добавил другой участник чата."Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", - отметил еще один участник переписки."Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону", - пояснил другой.На днях представитель силовых структур РФ рассказал, что российские специалисты получили доступ к телеграм-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.Недовольство в среде украинских силовиков возникло на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных.

https://ukraina.ru/20240303/1053674168.html

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захват, верховная рада, новости, всу, киев, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, рада