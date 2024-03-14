https://ukraina.ru/20240314/1053875854.html

Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями - 14.03.2024 Украина.ру

Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-03-14T07:48

2024-03-14T07:48

2024-03-14T07:48

пво

беспилотники

дроны

курская область

россия

белгородская область

атака

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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", - говорится в материале.Российские регионы в минувший вторник и среду подверглись массированной атаке дронов. Президент РФ Владимир Путин связал активность украинских военных с предстоящими выборами.

https://ukraina.ru/20240311/1053812423.html

курская область

россия

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пво, беспилотники, дроны, курская область, россия, белгородская область, атака