Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями - 14.03.2024 Украина.ру
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Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями - 14.03.2024 Украина.ру
Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-03-14T07:48
2024-03-14T07:48
пво
беспилотники
дроны
курская область
россия
белгородская область
атака
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", - говорится в материале.Российские регионы в минувший вторник и среду подверглись массированной атаке дронов. Президент РФ Владимир Путин связал активность украинских военных с предстоящими выборами.
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пво, беспилотники, дроны, курская область, россия, белгородская область, атака
ПВО, беспилотники, дроны, Курская область, Россия, Белгородская область, атака

Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями

07:48 14.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", - говорится в материале.
Российские регионы в минувший вторник и среду подверглись массированной атаке дронов. Президент РФ Владимир Путин связал активность украинских военных с предстоящими выборами.
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
11 марта, 12:26
Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФСредства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили 11 марта в Минобороны России
 
ПВОбеспилотникидроныКурская областьРоссияБелгородская областьатака
 
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