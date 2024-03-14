Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Средства противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", - говорится в материале.
Российские регионы в минувший вторник и среду подверглись массированной атаке дронов. Президент РФ Владимир Путин связал активность украинских военных с предстоящими выборами.