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На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года

На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года - 12.03.2024 Украина.ру

На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года

С 1 сентября 2025 года будет прекращено финансирование зарплат учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а в 2026-ом – с числом учащихся не превышающим 60-ти детей. Таким образом, малые школы Украины будут лишены средств, сообщает "Зеркало недели"

2024-03-12T22:20

2024-03-12T22:20

2024-03-12T22:20

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Издание ссылается на постановление правительства, которое изменило систему финансирования школьных заведений, а именно классов средней и старшей школы. Уточняется, что решение не касается начальных школ и будет действовать только относительно получения образования учениками 5-11 классов. В министерстве образования Украины также считают, что соответствующее решение улучшит качество обучения в стране. Такие меры на Украине принимают не впервые. В 2016 году, например, было прекращено финансирование школ, в которых учатся менее 25 детей. Напомним, в 2023 году на финансирование образования выделили 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в 2022-ом. Субвенция на зарплаты школьных учителей была уменьшена на 19%. В прошлом году также сообщалось, что в госбюджете не хватает около 219 миллионов долларов на зарплаты учителям.

https://ukraina.ru/20230122/1042836706.html

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новости, украина, школа, образование, дети, финансирование