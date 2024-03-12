На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года - 12.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240312/1053849021.html
На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года
На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года - 12.03.2024 Украина.ру
На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года
С 1 сентября 2025 года будет прекращено финансирование зарплат учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а в 2026-ом – с числом учащихся не превышающим 60-ти детей. Таким образом, малые школы Украины будут лишены средств, сообщает "Зеркало недели"
2024-03-12T22:20
2024-03-12T22:20
новости
украина
школа
образование
дети
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053848901_0:58:1440:868_1920x0_80_0_0_2e6c563108d8ab99e21fe4873d45d0f2.jpg
Издание ссылается на постановление правительства, которое изменило систему финансирования школьных заведений, а именно классов средней и старшей школы. Уточняется, что решение не касается начальных школ и будет действовать только относительно получения образования учениками 5-11 классов. В министерстве образования Украины также считают, что соответствующее решение улучшит качество обучения в стране. Такие меры на Украине принимают не впервые. В 2016 году, например, было прекращено финансирование школ, в которых учатся менее 25 детей. Напомним, в 2023 году на финансирование образования выделили 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в 2022-ом. Субвенция на зарплаты школьных учителей была уменьшена на 19%. В прошлом году также сообщалось, что в госбюджете не хватает около 219 миллионов долларов на зарплаты учителям.
https://ukraina.ru/20230122/1042836706.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053848901_45:0:1320:956_1920x0_80_0_0_4af61b77a3ba04f22006ed93b7f0453a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, школа, образование, дети, финансирование
Новости, Украина, Школа, образование, дети, финансирование

На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года

22:20 12.03.2024
 
школа
 школа
Читать в
С 1 сентября 2025 года будет прекращено финансирование зарплат учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а в 2026-ом – с числом учащихся не превышающим 60-ти детей. Таким образом, малые школы Украины будут лишены средств, сообщает "Зеркало недели"
Издание ссылается на постановление правительства, которое изменило систему финансирования школьных заведений, а именно классов средней и старшей школы.
Уточняется, что решение не касается начальных школ и будет действовать только относительно получения образования учениками 5-11 классов.

"Община будет получать средства на обучение всех детей, но не сможет тратить их на маленькие школы. Это означает, что местные органы самоуправления могут решить: либо довозить учащихся этих школ в ближайшую большую школу, либо оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов”, – цитирует СМИ спикера украинского ведомства.

В министерстве образования Украины также считают, что соответствующее решение улучшит качество обучения в стране.
Такие меры на Украине принимают не впервые. В 2016 году, например, было прекращено финансирование школ, в которых учатся менее 25 детей.
Напомним, в 2023 году на финансирование образования выделили 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в 2022-ом. Субвенция на зарплаты школьных учителей была уменьшена на 19%. В прошлом году также сообщалось, что в госбюджете не хватает около 219 миллионов долларов на зарплаты учителям.
Начало учебного года в школах Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января 2023, 04:47
Прощайте, школы! Украинские учителя готовятся к увольнениямПосле нового года стали поступать сообщение о предстоящим увольнении учителей, которые работают в украинских школах.
 
НовостиУкраинаШколаобразованиедетифинансирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:20На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года
21:45Переговоры по урегулированию ситуации на Украине невозможны без РФ – Эрдоган
21:27США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины
21:08ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС
20:46Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников
20:22Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян
20:19В минобороны РФ назвали потери противника при попытке прорыва госграницы России
19:59Украина снова получит от США дальнобойные ракеты ATACMS – Politico
19:41Сколько осталось Украине до переговоров на условиях Москвы посчитали в ЦРУ
19:18ЕС на полгода продлил персональные санкции против России
18:59Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн
18:48Шоумен для специальных заданий. Борис Джонсон и теневая политика Британии
18:40В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине
18:32Украинский просчёт Макрона: как президент Франции нажил себе врагов и остался один
18:19Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters
18:03В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления
17:42Пожизненное заключение в тюрьме грозит 15-ти украинцам за информационный контент
17:14Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена
16:54Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском
16:51Российские военные перепрошили украинский дрон, наводивший беспилотники
Лента новостейМолния