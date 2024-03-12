https://ukraina.ru/20240312/1053849021.html
На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года
На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года - 12.03.2024 Украина.ру
На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года
С 1 сентября 2025 года будет прекращено финансирование зарплат учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а в 2026-ом – с числом учащихся не превышающим 60-ти детей. Таким образом, малые школы Украины будут лишены средств, сообщает "Зеркало недели"
2024-03-12T22:20
2024-03-12T22:20
2024-03-12T22:20
новости
украина
школа
образование
дети
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053848901_0:58:1440:868_1920x0_80_0_0_2e6c563108d8ab99e21fe4873d45d0f2.jpg
Издание ссылается на постановление правительства, которое изменило систему финансирования школьных заведений, а именно классов средней и старшей школы. Уточняется, что решение не касается начальных школ и будет действовать только относительно получения образования учениками 5-11 классов. В министерстве образования Украины также считают, что соответствующее решение улучшит качество обучения в стране. Такие меры на Украине принимают не впервые. В 2016 году, например, было прекращено финансирование школ, в которых учатся менее 25 детей. Напомним, в 2023 году на финансирование образования выделили 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в 2022-ом. Субвенция на зарплаты школьных учителей была уменьшена на 19%. В прошлом году также сообщалось, что в госбюджете не хватает около 219 миллионов долларов на зарплаты учителям.
https://ukraina.ru/20230122/1042836706.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053848901_45:0:1320:956_1920x0_80_0_0_4af61b77a3ba04f22006ed93b7f0453a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, школа, образование, дети, финансирование
Новости, Украина, Школа, образование, дети, финансирование
На Украине не смогут финансировать малые школы с 2025 года
С 1 сентября 2025 года будет прекращено финансирование зарплат учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а в 2026-ом – с числом учащихся не превышающим 60-ти детей. Таким образом, малые школы Украины будут лишены средств, сообщает "Зеркало недели"
Издание ссылается на постановление правительства, которое изменило систему финансирования школьных заведений, а именно классов средней и старшей школы.
Уточняется, что решение не касается начальных школ и будет действовать только относительно получения образования учениками 5-11 классов.
"Община будет получать средства на обучение всех детей, но не сможет тратить их на маленькие школы. Это означает, что местные органы самоуправления могут решить: либо довозить учащихся этих школ в ближайшую большую школу, либо оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов”, – цитирует СМИ спикера украинского ведомства.
В министерстве образования Украины также считают, что соответствующее решение улучшит качество обучения в стране.
Такие меры на Украине принимают не впервые. В 2016 году, например, было прекращено финансирование школ, в которых учатся менее 25 детей.
Напомним, в 2023 году на финансирование образования выделили 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в 2022-ом. Субвенция на зарплаты школьных учителей была уменьшена на 19%. В прошлом году также сообщалось, что в госбюджете не хватает около 219 миллионов долларов на зарплаты учителям.