ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС - 12.03.2024 Украина.ру
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ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС
ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС - 12.03.2024 Украина.ру
ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС
Во вторник, 12 марта, Еврокомиссия (ЕК) утвердила переговорную рамку – документ, который определяет принципы и подходы к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2024-03-12T21:08
2024-03-12T21:08
новости
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По словам премьера, теперь Киев стал ещё ближе к старту переговоров о членстве в ЕС, куда Украина так отчаянно стремится попасть. Как сообщал ранее председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки&nbsp;Егор Чернев, после принятия переговорную рамку отправят на утверждение странам-членам, а дальше уже начнётся обсуждение условий будущего сосуществования. Напомним, в конце 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита одобрили решение о начале переговоров с Украиной относительно членства в блоке. Сегодня они пока не стартовали. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не была против вступления Украины с ЕС – это не военный союз.
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новости, украина, денис шмыгаль, ес, еврокомиссия, россия
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, ЕС, Еврокомиссия, Россия

ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС

21:08 12.03.2024
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Во вторник, 12 марта, Еврокомиссия (ЕК) утвердила переговорную рамку – документ, который определяет принципы и подходы к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз! Соответствующие предложения представлены Совету ЕС", – написал он в своём телеграм-канале.
По словам премьера, теперь Киев стал ещё ближе к старту переговоров о членстве в ЕС, куда Украина так отчаянно стремится попасть.
Как сообщал ранее председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, после принятия переговорную рамку отправят на утверждение странам-членам, а дальше уже начнётся обсуждение условий будущего сосуществования.
Напомним, в конце 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита одобрили решение о начале переговоров с Украиной относительно членства в блоке. Сегодня они пока не стартовали. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не была против вступления Украины с ЕС – это не военный союз.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 12:29Хроника энергетической войны
Евросоюзу нужны украинские газовые хранилища, в мире растёт спрос на нефть. Хроника энергетической войныВ ходе переговоров и вступлении Украины в ЕС речь может пойти о передаче украинских хранилищ газа в управление консорциуму европейских трейдеров, а в дальнейшем – об их продаже "европейским союзникам"
 
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