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ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС

ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС - 12.03.2024 Украина.ру

ЕК утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС

Во вторник, 12 марта, Еврокомиссия (ЕК) утвердила переговорную рамку – документ, который определяет принципы и подходы к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-03-12T21:08

2024-03-12T21:08

2024-03-12T21:08

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По словам премьера, теперь Киев стал ещё ближе к старту переговоров о членстве в ЕС, куда Украина так отчаянно стремится попасть. Как сообщал ранее председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, после принятия переговорную рамку отправят на утверждение странам-членам, а дальше уже начнётся обсуждение условий будущего сосуществования. Напомним, в конце 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита одобрили решение о начале переговоров с Украиной относительно членства в блоке. Сегодня они пока не стартовали. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не была против вступления Украины с ЕС – это не военный союз.

https://ukraina.ru/20240220/1053414171.html

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