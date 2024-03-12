https://ukraina.ru/20240312/1053848128.html

Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников

Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников - 12.03.2024 Украина.ру

Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие из-за нехватки военной техники стали использовать образцы, снятые с памятников, но и они не выдерживают ударов ВС России

2024-03-12T20:46

2024-03-12T20:46

2024-03-12T20:46

новости

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

сво

всу

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Он отметил, что Вооружённые силы Украины имеют "некоторое численное превосходство только в FPV-дронах". Вместе с тем, российская артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику ВСУ. Помогает в этом и авиация, которая применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и лёгкие многоцелевые ракеты. По словам Сальдо, общие потери украинской армии только за сутки в Херсонской области составили 76 военнослужащих. Не досчитались в ВСУ одного танка, одной боевой бронированной машины, шести орудий и миномётов, а 33 БПЛА ВСУ так и не достигли своих целей — сбиты и подавлены ВС РФ.

https://ukraina.ru/20231223/1052350856.html

херсонская область

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новости, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сво, всу