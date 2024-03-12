Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников - 12.03.2024 Украина.ру
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Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников
Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников - 12.03.2024 Украина.ру
Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие из-за нехватки военной техники стали использовать образцы, снятые с памятников, но и они не выдерживают ударов ВС России
2024-03-12T20:46
2024-03-12T20:46
новости
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
сво
всу
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Он отметил, что Вооружённые силы Украины имеют "некоторое численное превосходство только в FPV-дронах". Вместе с тем, российская артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику ВСУ. Помогает в этом и авиация, которая применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и лёгкие многоцелевые ракеты. По словам Сальдо, общие потери украинской армии только за сутки в Херсонской области составили 76 военнослужащих. Не досчитались в ВСУ одного танка, одной боевой бронированной машины, шести орудий и миномётов, а 33 БПЛА ВСУ так и не достигли своих целей — сбиты и подавлены ВС РФ.
https://ukraina.ru/20231223/1052350856.html
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новости, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сво, всу
Новости, Херсонская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ

Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников

20:46 12.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие из-за нехватки военной техники стали использовать образцы, снятые с памятников, но и они не выдерживают ударов ВС России
"Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы "Ланцетов". Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55 — из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников", – написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Он отметил, что Вооружённые силы Украины имеют "некоторое численное превосходство только в FPV-дронах".
Вместе с тем, российская артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику ВСУ. Помогает в этом и авиация, которая применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и лёгкие многоцелевые ракеты.
По словам Сальдо, общие потери украинской армии только за сутки в Херсонской области составили 76 военнослужащих. Не досчитались в ВСУ одного танка, одной боевой бронированной машины, шести орудий и миномётов, а 33 БПЛА ВСУ так и не достигли своих целей — сбиты и подавлены ВС РФ.
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря 2023, 03:52
Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington PostБоевики киевского режима жалуются на катастрофическую нехватку боеприпасов и усталость, заявляя, что победить только за счёт мотивации невозможно. Об этом пишет Washington Post
 
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