Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие из-за нехватки военной техники стали использовать образцы, снятые с памятников, но и они не выдерживают ударов ВС России
"Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы "Ланцетов". Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55 — из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников", – написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Он отметил, что Вооружённые силы Украины имеют "некоторое численное превосходство только в FPV-дронах".
Вместе с тем, российская артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику ВСУ. Помогает в этом и авиация, которая применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и лёгкие многоцелевые ракеты.
По словам Сальдо, общие потери украинской армии только за сутки в Херсонской области составили 76 военнослужащих. Не досчитались в ВСУ одного танка, одной боевой бронированной машины, шести орудий и миномётов, а 33 БПЛА ВСУ так и не достигли своих целей — сбиты и подавлены ВС РФ.