Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян - 12.03.2024 Украина.ру
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Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян
Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян - 12.03.2024 Украина.ру
Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 12.03.2024
2024-03-12T20:22
2024-03-12T20:22
видео
владимир ераносян
польша
россия
крым
кирилл буданов
нато
вооруженные силы украины
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ВСУ о подготовке к операции в Крыму, а также рассказал о том, какие цели стоят за масштабными военными учениями в Польше:00:45 - Как защитить объекты от атак со стороны морских БПЛА?06:54 - Способен ли Киев на серьёзную операцию в Крыму?10:55 - Зачем Франции эскалация конфликта с Россией?16:04 - О масштабных военных учениях в Польше.В интервью упоминаются: *легион "Свобода России" - признан террористической организацией и запрещён в РФ*Кирилл Буданов - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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видео, владимир ераносян, польша, россия, крым, кирилл буданов, нато, вооруженные силы украины, видео
Видео, Владимир Ераносян, Польша, Россия, Крым, Кирилл Буданов, НАТО, Вооруженные силы Украины

Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян

20:22 12.03.2024
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ВСУ о подготовке к операции в Крыму, а также рассказал о том, какие цели стоят за масштабными военными учениями в Польше:

00:45 - Как защитить объекты от атак со стороны морских БПЛА?
06:54 - Способен ли Киев на серьёзную операцию в Крыму?
10:55 - Зачем Франции эскалация конфликта с Россией?
16:04 - О масштабных военных учениях в Польше.

В интервью упоминаются:
*легион "Свобода России" - признан террористической организацией и запрещён в РФ

*Кирилл Буданов - внесён в список
террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ВидеоВладимир ЕраносянПольшаРоссияКрымКирилл БудановНАТОВооруженные силы Украины
 
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20:46Сальдо рассказал, чем ВСУ компенсируют нехватку техники – используют снятую с памятников
20:22Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян
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