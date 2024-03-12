Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ВСУ о подготовке к операции в Крыму, а также рассказал о том, какие цели стоят за масштабными военными учениями в Польше:
00:45 - Как защитить объекты от атак со стороны морских БПЛА?
06:54 - Способен ли Киев на серьёзную операцию в Крыму?
10:55 - Зачем Франции эскалация конфликта с Россией?
16:04 - О масштабных военных учениях в Польше.
В интервью упоминаются:
*легион "Свобода России" - признан террористической организацией и запрещён в РФ
*Кирилл Буданов - внесён в список
террористов и экстремистов Росфинмониторинга
00:45 - Как защитить объекты от атак со стороны морских БПЛА?
06:54 - Способен ли Киев на серьёзную операцию в Крыму?
10:55 - Зачем Франции эскалация конфликта с Россией?
16:04 - О масштабных военных учениях в Польше.
В интервью упоминаются:
*легион "Свобода России" - признан террористической организацией и запрещён в РФ
*Кирилл Буданов - внесён в список
террористов и экстремистов Росфинмониторинга