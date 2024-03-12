https://ukraina.ru/20240312/1053847301.html

Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян

Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян - 12.03.2024 Украина.ру

Впервые за почти 40 лет! К чему готовится Польша и при чём здесь Германия и НАТО - Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 12.03.2024

2024-03-12T20:22

2024-03-12T20:22

2024-03-12T20:22

видео

владимир ераносян

польша

россия

крым

кирилл буданов

нато

вооруженные силы украины

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ВСУ о подготовке к операции в Крыму, а также рассказал о том, какие цели стоят за масштабными военными учениями в Польше:00:45 - Как защитить объекты от атак со стороны морских БПЛА?06:54 - Способен ли Киев на серьёзную операцию в Крыму?10:55 - Зачем Франции эскалация конфликта с Россией?16:04 - О масштабных военных учениях в Польше.В интервью упоминаются: *легион "Свобода России" - признан террористической организацией и запрещён в РФ*Кирилл Буданов - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

польша

россия

крым

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир ераносян, польша, россия, крым, кирилл буданов, нато, вооруженные силы украины, видео