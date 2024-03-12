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Сколько осталось Украине до переговоров на условиях Москвы посчитали в ЦРУ
Сколько осталось Украине до переговоров на условиях Москвы посчитали в ЦРУ - 12.03.2024 Украина.ру
Сколько осталось Украине до переговоров на условиях Москвы посчитали в ЦРУ
Украина, лишённая военной помощи со стороны США, уже через год начнёт переговоры с Россией, причём на условиях Москвы. Об этом 12 марта заявил директор ЦРУ Роберт Бернс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США
2024-03-12T19:41
2024-03-12T19:41
2024-03-12T19:43
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По его словам, российская сторона и так намерена вести переговоры по прекращению боевых действий на своих условиях, именно таким станет будущее Украины без дополнительного финансирования. Среди прочего, Бернс указал, что украинская армия будет отступать и дальше в 2024 году из-за отсутствие новой военной помощи союзников. Последствия поражения Украины скажутся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, считает глава ЦРУ. В октябре президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявлял, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, страна продержится всего неделю.В ноябре президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ без западной помощи будут отступать под ударами российской армии.
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новости, украина, сша, цру, вооруженные силы украины, европа, сво, военная помощь, военная техника, спецоперация
Новости, Украина, США, ЦРУ, Вооруженные силы Украины, Европа, СВО, военная помощь, военная техника, Спецоперация
Сколько осталось Украине до переговоров на условиях Москвы посчитали в ЦРУ
19:41 12.03.2024 (обновлено: 19:43 12.03.2024)
Украина, лишённая военной помощи со стороны США, уже через год начнёт переговоры с Россией, причём на условиях Москвы. Об этом 12 марта заявил директор ЦРУ Роберт Бернс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США
По его словам, российская сторона и так намерена вести переговоры по прекращению боевых действий на своих условиях, именно таким станет будущее Украины без дополнительного финансирования.
"Он (прим. ред. - президент России Владимир Путин) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента", – цитирует его РИА Новости.
Среди прочего, Бернс указал, что украинская армия будет отступать и дальше в 2024 году из-за отсутствие новой военной помощи союзников. Последствия поражения Украины скажутся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, считает глава ЦРУ.
В октябре президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявлял, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, страна продержится всего неделю.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ без западной помощи будут отступать под ударами российской армии.