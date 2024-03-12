https://ukraina.ru/20240312/1053843427.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех

Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех - 12.03.2024 Украина.ру

Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех

Жертвами атаки украинского беспилотника на администрацию Белгорода стали четверо человек. Об этом 12 марта сообщил мэр города Валентин Демидов, передаёт Интерфакс

2024-03-12T16:28

2024-03-12T16:28

2024-03-12T16:28

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Прежде глава администрации сообщал в своём телеграм-канале, что в результате атаки ВСУ ранение и контузию получили две сотрудницы администрации. Уточнялось, что БПЛА врезался во входную группу здания. Украинская армия сегодня весь день обстреливает Белгородскую область. Ранее губернатор края Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде ВСУ с помощью БПЛА атаковали торговый объект – беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет.

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новости, белгород, белгородская область, иван демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы