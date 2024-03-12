Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех - 12.03.2024 Украина.ру
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Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех - 12.03.2024 Украина.ру
Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех
Жертвами атаки украинского беспилотника на администрацию Белгорода стали четверо человек. Об этом 12 марта сообщил мэр города Валентин Демидов, передаёт Интерфакс
2024-03-12T16:28
2024-03-12T16:28
новости
белгород
белгородская область
иван демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
жертвы
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Прежде глава администрации сообщал в своём телеграм-канале, что в результате атаки ВСУ ранение и контузию получили две сотрудницы администрации. Уточнялось, что БПЛА врезался во входную группу здания. Украинская армия сегодня весь день обстреливает Белгородскую область. Ранее губернатор края Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде ВСУ с помощью БПЛА атаковали торговый объект – беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгород, белгородская область, иван демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы
Новости, Белгород, Белгородская область, Иван Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы

Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех

16:28 12.03.2024
 
Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до четырех
Читать в
Жертвами атаки украинского беспилотника на администрацию Белгорода стали четверо человек. Об этом 12 марта сообщил мэр города Валентин Демидов, передаёт Интерфакс

"Четверо пострадавших (...) Медики своевременно оказали всю необходимую помощь.(...) Сейчас приступаем к расчистке от осколков и восстановлению здания. Вызвали две бригады, которые будут восстанавливать все повреждения", – сказал Демидов.

Прежде глава администрации сообщал в своём телеграм-канале, что в результате атаки ВСУ ранение и контузию получили две сотрудницы администрации. Уточнялось, что БПЛА врезался во входную группу здания.
Украинская армия сегодня весь день обстреливает Белгородскую область. Ранее губернатор края Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде ВСУ с помощью БПЛА атаковали торговый объект – беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет.
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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