Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76 - 12.03.2024 Украина.ру
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Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76 - 12.03.2024 Украина.ру
Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте падения самолёта военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба правительства региона
2024-03-12T16:11
2024-03-12T16:32
новости
россия
ивановская область
мчс
крушение
самолет
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12 марта при взлете для выполнения планового полета самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей, сообщили в Минобороны РФ. На борту самолёта находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
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новости, россия, ивановская область, мчс, крушение, самолет
Новости, Россия, Ивановская область, МЧС, крушение, самолет

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76

16:11 12.03.2024 (обновлено: 16:32 12.03.2024)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте падения самолёта военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба правительства региона
"На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы", – сказано в сообщении в телеграм-канале "Ивановская область".
12 марта при взлете для выполнения планового полета самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей, сообщили в Минобороны РФ. На борту самолёта находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Геннадий Алехин интервью
15:16
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешокОбстановка на Белгородском направлении остается напряженной. Сегодняшняя атака украинских диверсантов – это репетиция к 17 марта. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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