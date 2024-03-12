Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок Обстановка на Белгородском направлении остается напряженной. Сегодняшняя атака украинских диверсантов – это репетиция к 17 марта. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин