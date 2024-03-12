Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
16:11 12.03.2024 (обновлено: 16:32 12.03.2024)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк1-й этап конкурса "Танковый биатлон" — "Индивидуальная гонка". День первый
Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте падения самолёта военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба правительства региона
"На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы", – сказано в сообщении в телеграм-канале "Ивановская область".
12 марта при взлете для выполнения планового полета самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей, сообщили в Минобороны РФ. На борту самолёта находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
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