https://ukraina.ru/20240312/1053840294.html
Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России
Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России - 12.03.2024 Украина.ру
Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России
Необычайно живой интерес к постсоветскому пространству проявляет в последнее время Франция – в частности, ее президент Эммануэль Макрон
2024-03-12T16:11
2024-03-12T16:11
2024-03-12T17:00
эксклюзив
армения
россия
франция
никол пашинян
эммануэль макрон
нато
одкб
фсб
йенс столтенберг
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Союзников по НАТО французский лидер до такой степени озадачил предложением отправлять западные войска на Украину, что генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось напомнить всем его членам о принципе "коллективной обороны". Вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всем альянсе, отметил Столnенберг.До этого Франции удалось интенсивно поработать в другом регионе, стратегически важном для России. Речь идет о Закавказье, где Франция ускоренными темпами стала углублять сотрудничество с Арменией, особенно в сфере безопасности. В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Париж и встретился с Макроном. В ходе визита Пашинян дал интервью телеканалу France 24, в котором сообщил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Сразу после этого визита на высшем уровне в Ереван прилетел министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Со своим армянским коллегой Суреном Папикяном он обсудил поставки французских систем ПВО малой, средней и большой дальности. Лекорню также сообщил, что Армения скоро получит ракетные устройства малой дальности "Мистраль" и объявил, что Франция на постоянной основе будет консультировать Армению по военным вопросам.Папикян со своей стороны заявил, что суверенное право Армении – выбирать с кем она будет выстраивать оборонное сотрудничество.После того, как глава французского оборонного ведомства покинул Ереван, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. В этот же день во французских СМИ появилась информация о том, что между службами национальной безопасности Франции и Армении была достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией по Азербайджану, Ирану, России и Турции.Чем объясняется внезапный интерес лидера Франции к углублению франко-армянского сотрудничества в интервью Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.По его словам, Франция дестабилизирует ситуацию в Закавказье. Обещая Армении военно-техническое сотрудничество и поставки оружия, Париж создает взрывоопасную ситуацию в регионе, рассказал Тарасов."Франция создает так называемую Кавказскую Антанту, подключая к сотрудничеству с Арменией еще и Грецию. Таким образом она блокирует реализацию российского транспортного коридора "Север-юг", так как в условиях дестабилизации невозможно вкладывать средства в инфраструктурные проекты и проводить коммуникации", - отметил эксперт.Тарасов добавил, что Москва поддерживает предложения Баку о разблокировке коммуникационных возможностей между Азербайджаном и Арменией, вернее, об открытии так называемого Зангезурского коридора. Для Москвы, которая находится в изоляции из-за западных санкций, выход на Запад заблокирован, поэтому для нее важен выход на юг, рассказал он."Этот выход на юг идет по коридору Россия – Иран – Азербайджан. Второй вариант – это через Зангезурский коридор из России в Азербайджан, Армению, Нахичевань и Турцию к Средиземному морю. Россия заинтересована в этом коридоре, у нее есть свои прагматические интересы. Поэтому Москва склоняет Ереван к выполнению пункта трехстороннего соглашения о разблокировке коммуникаций", - отметил Тарасов.По словам эксперта, о попытках дестабилизации ситуации в регионе свидетельствует уже тот факт, что стороны армяно-азербайджанского конфликта обсуждают вопросы делимитации и демаркации границы, не имея при этом подписанного мирного соглашения."Как можно обсуждать проблему так называемых спорных территорий, если вы находитесь в состоянии войны? Азербайджан считает, что территория, на которую он претендует, принадлежит ему, а Армения считает, что та территория, на которую она претендует, принадлежит ей. Стороны начинают дискуссию, доводя ее до грани вооруженного столкновения, и пытаются вовлекать в нее Россию и ОДКБ. На самом деле они подменяют понятия и запускают тележку впереди лошади", - рассказал Тарасов.Это можно назвать провокацией или методом давления, но, по сути, это дестабилизация обстановки, которая влечет за собой кризисные явления, отметил эксперт."Вопрос в том, что это обострение сопровождается антироссийской риторикой, прежде всего со стороны Армении. Слышны заявления о заморозке членства Армении в ОДКБ, о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. ОДКБ гарантирует территориальную целостность Армении, а армяне заморозили свое участие в организации. Усиливается антироссийская риторика в момент, когда в России завершается предвыборная кампания. Армяне пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение России, прежде всего, на армянскую диаспору", - рассказал Тарасов.Усиливая активность на Южном Кавказе, французы мстят России за Африку и Украину, полагает эксперт. Таким образом Франция пытается поднять свой флаг на Кавказе, но у нее нет ни ресурсов, ни денег для того, чтобы закрепиться в этом регионе, подчеркнул он."В этом регионе может закрепиться только реальная сила, а не дипломатия. Надо вложить несколько миллиардов евро в различные проекты, сделать из Армении витрину Запада в Закавказье и брать ее на содержание. Грузины пытались сыграть эту роль. Там что-то получилось, что-то не получилось, но в итоге они тоже стали дрейфовать в сторону России", - заявил Тарасов.По его словам, поведение Армении не совсем понятно, потому что она "никогда не успевает запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда". Например, "цветная революция" Пашиняна опоздала на восемь лет, так как действующий премьер Армении пришел к власти тогда, когда либеральное направление в европейской политике исчерпало себя, отметил Тарасов. Поэтому Пашинян не получил соответствующей поддержки на западе, добавил эксперт. Также Пашинян пошел на обострение отношений с Россией в тот момент, когда она успешно проводит операцию на Украине и укрепляет свои позиции на постсоветском пространстве, продолжил Тарасов."Пашинян говорит, что готов к нормализации отношений с Азербайджаном, но при этом организует антитурецкий альянс с Францией. Также присутствия Запада в регионе не желает Иран. С турками не договорились, с Россией отношения испортили. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что будет дальше. Армению могут просто разорвать", - подытожил Станислав Тарасов.
https://ukraina.ru/20240228/1053580848.html
https://ukraina.ru/20240311/1053822712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, армения, россия, франция, никол пашинян, эммануэль макрон, нато, одкб, фсб, йенс столтенберг
Союзников по НАТО французский лидер до такой степени озадачил предложением отправлять западные войска на Украину, что генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось напомнить всем его членам о принципе "коллективной обороны". Вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всем альянсе, отметил Столnенберг.
До этого Франции удалось интенсивно поработать в другом регионе, стратегически важном для России. Речь идет о Закавказье, где Франция ускоренными темпами стала углублять сотрудничество с Арменией, особенно в сфере безопасности. В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Париж и встретился с Макроном. В ходе визита Пашинян дал интервью телеканалу France 24, в котором сообщил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Сразу после этого визита на высшем уровне в Ереван прилетел министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Со своим армянским коллегой Суреном Папикяном он обсудил поставки французских систем ПВО малой, средней и большой дальности. Лекорню также сообщил, что Армения скоро получит ракетные устройства малой дальности "Мистраль" и объявил, что Франция на постоянной основе будет консультировать Армению по военным вопросам.
Папикян со своей стороны заявил, что суверенное право Армении – выбирать с кем она будет выстраивать оборонное сотрудничество.
После того, как глава французского оборонного ведомства покинул Ереван, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. В этот же день во французских СМИ появилась информация о том, что между службами национальной безопасности Франции и Армении была достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией по Азербайджану, Ирану, России и Турции.
Чем объясняется внезапный интерес лидера Франции к углублению франко-армянского сотрудничества в интервью Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.
По его словам, Франция дестабилизирует ситуацию в Закавказье. Обещая Армении военно-техническое сотрудничество и поставки оружия, Париж создает взрывоопасную ситуацию в регионе, рассказал Тарасов.
"Франция создает так называемую Кавказскую Антанту, подключая к сотрудничеству с Арменией еще и Грецию. Таким образом она блокирует реализацию российского транспортного коридора "Север-юг", так как в условиях дестабилизации невозможно вкладывать средства в инфраструктурные проекты и проводить коммуникации", - отметил эксперт.
Тарасов добавил, что Москва поддерживает предложения Баку о разблокировке коммуникационных возможностей между Азербайджаном и Арменией, вернее, об открытии так называемого Зангезурского коридора. Для Москвы, которая находится в изоляции из-за западных санкций, выход на Запад заблокирован, поэтому для нее важен выход на юг, рассказал он.
"Этот выход на юг идет по коридору Россия – Иран – Азербайджан. Второй вариант – это через Зангезурский коридор из России в Азербайджан, Армению, Нахичевань и Турцию к Средиземному морю. Россия заинтересована в этом коридоре, у нее есть свои прагматические интересы. Поэтому Москва склоняет Ереван к выполнению пункта трехстороннего соглашения о разблокировке коммуникаций", - отметил Тарасов.
По словам эксперта, о попытках дестабилизации ситуации в регионе свидетельствует уже тот факт, что стороны армяно-азербайджанского конфликта обсуждают вопросы делимитации и демаркации границы, не имея при этом подписанного мирного соглашения.
"Как можно обсуждать проблему так называемых спорных территорий, если вы находитесь в состоянии войны? Азербайджан считает, что территория, на которую он претендует, принадлежит ему, а Армения считает, что та территория, на которую она претендует, принадлежит ей. Стороны начинают дискуссию, доводя ее до грани вооруженного столкновения, и пытаются вовлекать в нее Россию и ОДКБ. На самом деле они подменяют понятия и запускают тележку впереди лошади", - рассказал Тарасов.
Это можно назвать провокацией или методом давления, но, по сути, это дестабилизация обстановки, которая влечет за собой кризисные явления, отметил эксперт.
"Вопрос в том, что это обострение сопровождается антироссийской риторикой, прежде всего со стороны Армении. Слышны заявления о заморозке членства Армении в ОДКБ, о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. ОДКБ гарантирует территориальную целостность Армении, а армяне заморозили свое участие в организации. Усиливается антироссийская риторика в момент, когда в России завершается предвыборная кампания. Армяне пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение России, прежде всего, на армянскую диаспору", - рассказал Тарасов.
Усиливая активность на Южном Кавказе, французы мстят России за Африку и Украину, полагает эксперт. Таким образом Франция пытается поднять свой флаг на Кавказе, но у нее нет ни ресурсов, ни денег для того, чтобы закрепиться в этом регионе, подчеркнул он.
"В этом регионе может закрепиться только реальная сила, а не дипломатия. Надо вложить несколько миллиардов евро в различные проекты, сделать из Армении витрину Запада в Закавказье и брать ее на содержание. Грузины пытались сыграть эту роль. Там что-то получилось, что-то не получилось, но в итоге они тоже стали дрейфовать в сторону России", - заявил Тарасов.
По его словам, поведение Армении не совсем понятно, потому что она "никогда не успевает запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда". Например, "цветная революция" Пашиняна опоздала на восемь лет, так как действующий премьер Армении пришел к власти тогда, когда либеральное направление в европейской политике исчерпало себя, отметил Тарасов. Поэтому Пашинян не получил соответствующей поддержки на западе, добавил эксперт.
Также Пашинян пошел на обострение отношений с Россией в тот момент, когда она успешно проводит операцию на Украине и укрепляет свои позиции на постсоветском пространстве, продолжил Тарасов.
"Пашинян говорит, что готов к нормализации отношений с Азербайджаном, но при этом организует антитурецкий альянс с Францией. Также присутствия Запада в регионе не желает Иран. С турками не договорились, с Россией отношения испортили. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что будет дальше. Армению могут просто разорвать", - подытожил Станислав Тарасов.