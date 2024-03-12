https://ukraina.ru/20240312/1053840294.html

Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России

Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России - 12.03.2024 Украина.ру

Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России

Необычайно живой интерес к постсоветскому пространству проявляет в последнее время Франция – в частности, ее президент Эммануэль Макрон

2024-03-12T16:11

2024-03-12T16:11

2024-03-12T17:00

эксклюзив

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Союзников по НАТО французский лидер до такой степени озадачил предложением отправлять западные войска на Украину, что генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось напомнить всем его членам о принципе "коллективной обороны". Вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всем альянсе, отметил Столnенберг.До этого Франции удалось интенсивно поработать в другом регионе, стратегически важном для России. Речь идет о Закавказье, где Франция ускоренными темпами стала углублять сотрудничество с Арменией, особенно в сфере безопасности. В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Париж и встретился с Макроном. В ходе визита Пашинян дал интервью телеканалу France 24, в котором сообщил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Сразу после этого визита на высшем уровне в Ереван прилетел министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Со своим армянским коллегой Суреном Папикяном он обсудил поставки французских систем ПВО малой, средней и большой дальности. Лекорню также сообщил, что Армения скоро получит ракетные устройства малой дальности "Мистраль" и объявил, что Франция на постоянной основе будет консультировать Армению по военным вопросам.Папикян со своей стороны заявил, что суверенное право Армении – выбирать с кем она будет выстраивать оборонное сотрудничество.После того, как глава французского оборонного ведомства покинул Ереван, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. В этот же день во французских СМИ появилась информация о том, что между службами национальной безопасности Франции и Армении была достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией по Азербайджану, Ирану, России и Турции.Чем объясняется внезапный интерес лидера Франции к углублению франко-армянского сотрудничества в интервью Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.По его словам, Франция дестабилизирует ситуацию в Закавказье. Обещая Армении военно-техническое сотрудничество и поставки оружия, Париж создает взрывоопасную ситуацию в регионе, рассказал Тарасов."Франция создает так называемую Кавказскую Антанту, подключая к сотрудничеству с Арменией еще и Грецию. Таким образом она блокирует реализацию российского транспортного коридора "Север-юг", так как в условиях дестабилизации невозможно вкладывать средства в инфраструктурные проекты и проводить коммуникации", - отметил эксперт.Тарасов добавил, что Москва поддерживает предложения Баку о разблокировке коммуникационных возможностей между Азербайджаном и Арменией, вернее, об открытии так называемого Зангезурского коридора. Для Москвы, которая находится в изоляции из-за западных санкций, выход на Запад заблокирован, поэтому для нее важен выход на юг, рассказал он."Этот выход на юг идет по коридору Россия – Иран – Азербайджан. Второй вариант – это через Зангезурский коридор из России в Азербайджан, Армению, Нахичевань и Турцию к Средиземному морю. Россия заинтересована в этом коридоре, у нее есть свои прагматические интересы. Поэтому Москва склоняет Ереван к выполнению пункта трехстороннего соглашения о разблокировке коммуникаций", - отметил Тарасов.По словам эксперта, о попытках дестабилизации ситуации в регионе свидетельствует уже тот факт, что стороны армяно-азербайджанского конфликта обсуждают вопросы делимитации и демаркации границы, не имея при этом подписанного мирного соглашения."Как можно обсуждать проблему так называемых спорных территорий, если вы находитесь в состоянии войны? Азербайджан считает, что территория, на которую он претендует, принадлежит ему, а Армения считает, что та территория, на которую она претендует, принадлежит ей. Стороны начинают дискуссию, доводя ее до грани вооруженного столкновения, и пытаются вовлекать в нее Россию и ОДКБ. На самом деле они подменяют понятия и запускают тележку впереди лошади", - рассказал Тарасов.Это можно назвать провокацией или методом давления, но, по сути, это дестабилизация обстановки, которая влечет за собой кризисные явления, отметил эксперт."Вопрос в том, что это обострение сопровождается антироссийской риторикой, прежде всего со стороны Армении. Слышны заявления о заморозке членства Армении в ОДКБ, о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. ОДКБ гарантирует территориальную целостность Армении, а армяне заморозили свое участие в организации. Усиливается антироссийская риторика в момент, когда в России завершается предвыборная кампания. Армяне пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение России, прежде всего, на армянскую диаспору", - рассказал Тарасов.Усиливая активность на Южном Кавказе, французы мстят России за Африку и Украину, полагает эксперт. Таким образом Франция пытается поднять свой флаг на Кавказе, но у нее нет ни ресурсов, ни денег для того, чтобы закрепиться в этом регионе, подчеркнул он."В этом регионе может закрепиться только реальная сила, а не дипломатия. Надо вложить несколько миллиардов евро в различные проекты, сделать из Армении витрину Запада в Закавказье и брать ее на содержание. Грузины пытались сыграть эту роль. Там что-то получилось, что-то не получилось, но в итоге они тоже стали дрейфовать в сторону России", - заявил Тарасов.По его словам, поведение Армении не совсем понятно, потому что она "никогда не успевает запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда". Например, "цветная революция" Пашиняна опоздала на восемь лет, так как действующий премьер Армении пришел к власти тогда, когда либеральное направление в европейской политике исчерпало себя, отметил Тарасов. Поэтому Пашинян не получил соответствующей поддержки на западе, добавил эксперт. Также Пашинян пошел на обострение отношений с Россией в тот момент, когда она успешно проводит операцию на Украине и укрепляет свои позиции на постсоветском пространстве, продолжил Тарасов."Пашинян говорит, что готов к нормализации отношений с Азербайджаном, но при этом организует антитурецкий альянс с Францией. Также присутствия Запада в регионе не желает Иран. С турками не договорились, с Россией отношения испортили. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что будет дальше. Армению могут просто разорвать", - подытожил Станислав Тарасов.

https://ukraina.ru/20240228/1053580848.html

https://ukraina.ru/20240311/1053822712.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, россия, франция, никол пашинян, эммануэль макрон, нато, одкб, фсб, йенс столтенберг