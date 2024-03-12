Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ
14:02 12.03.2024 (обновлено: 14:10 12.03.2024)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк1-й этап конкурса "Танковый биатлон" — "Индивидуальная гонка". День первый
Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 рухнул в Ивановской области. Об этом сообщили в Минобороны России
"При взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - говорится в распространенном сообщении.
На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Позже ведомство уточнило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.
В соцсетях опубликовали кадры падения самолета военно-транспортной авиации. На записи видно, что за ним в воздухе оставалась полоса дыма, затем от него что-то отвалилось. На других кадрах из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.
На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ.