Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ - 12.03.2024 Украина.ру
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Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ
Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ - 12.03.2024 Украина.ру
Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ
Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 рухнул в Ивановской области. Об этом сообщили в Минобороны России
2024-03-12T14:02
2024-03-12T14:10
ил-76
новости
ивановская область
россия
самолет
крушение
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"При взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - говорится в распространенном сообщении.На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Позже ведомство уточнило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.В соцсетях опубликовали кадры падения самолета военно-транспортной авиации. На записи видно, что за ним в воздухе оставалась полоса дыма, затем от него что-то отвалилось. На других кадрах из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ.
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ил-76, новости, ивановская область, россия, самолет, крушение
Ил-76, Новости, Ивановская область, Россия, самолет, крушение

Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ

14:02 12.03.2024 (обновлено: 14:10 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк1-й этап конкурса "Танковый биатлон" — "Индивидуальная гонка". День первый
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 рухнул в Ивановской области. Об этом сообщили в Минобороны России
"При взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - говорится в распространенном сообщении.
На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Позже ведомство уточнило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.
В соцсетях опубликовали кадры падения самолета военно-транспортной авиации. На записи видно, что за ним в воздухе оставалась полоса дыма, затем от него что-то отвалилось. На других кадрах из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.
На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
18 февраля, 11:17
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИК гибели военнопленных и экипажа самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой, были причастны советники Киева из Великобритании. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник
 
Ил-76НовостиИвановская областьРоссиясамолеткрушение
 
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