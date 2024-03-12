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Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ

Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ - 12.03.2024 Украина.ру

Ил-76 упал в Ивановской области - Минобороны РФ

Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 рухнул в Ивановской области. Об этом сообщили в Минобороны России

2024-03-12T14:02

2024-03-12T14:02

2024-03-12T14:10

ил-76

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ивановская область

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самолет

крушение

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"При взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - говорится в распространенном сообщении.На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Позже ведомство уточнило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.В соцсетях опубликовали кадры падения самолета военно-транспортной авиации. На записи видно, что за ним в воздухе оставалась полоса дыма, затем от него что-то отвалилось. На других кадрах из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ.

https://ukraina.ru/20240218/1053373694.html

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ил-76, новости, ивановская область, россия, самолет, крушение