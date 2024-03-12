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Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России

Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России - 12.03.2024 Украина.ру

Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России

Украинские террористические формирования попытались вторгнуться на территорию России. Противник отброшен, понеся большие потери, сообщили 12 марта в Минобороны РФ

2024-03-12T13:28

2024-03-12T13:28

2024-03-12T13:28

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12 марта около 3 часов ночи украинские террористические формирования предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в трех районах Белгородской области. Атаке предшествовал интенсивный обстрел гражданских объектов в селах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Украинские диверсанты двинулась вперед при поддержке танков и бронированных машин. Российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары.Террористические формирования киевского режима были отброшены и понесли существенные потери. Нарушений государственной границы не допущено.В Минобороны РФ сообщили, что на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.В Федеральной службе безопасности сообщили, что с 10 марта украинские формирования совершили несколько попыток нарушить границу России."Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт", - сообщили в ФСБ.В ведомстве добавили, что нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается.Также сегодня, 12 марта, с 8:00 до 8:25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщили в МО РФ. Противник отброшен и понёс значительные потери.

https://ukraina.ru/20240312/1053834213.html

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новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, фсб, минобороны рф, курская область, дрг, диверсанты, диверсия