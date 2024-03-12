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Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России
Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России - 12.03.2024 Украина.ру
Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России
Украинские террористические формирования попытались вторгнуться на территорию России. Противник отброшен, понеся большие потери, сообщили 12 марта в Минобороны РФ
2024-03-12T13:28
2024-03-12T13:28
2024-03-12T13:28
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12 марта около 3 часов ночи украинские террористические формирования предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в трех районах Белгородской области. Атаке предшествовал интенсивный обстрел гражданских объектов в селах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Украинские диверсанты двинулась вперед при поддержке танков и бронированных машин. Российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары.Террористические формирования киевского режима были отброшены и понесли существенные потери. Нарушений государственной границы не допущено.В Минобороны РФ сообщили, что на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.В Федеральной службе безопасности сообщили, что с 10 марта украинские формирования совершили несколько попыток нарушить границу России."Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт", - сообщили в ФСБ.В ведомстве добавили, что нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается.Также сегодня, 12 марта, с 8:00 до 8:25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщили в МО РФ. Противник отброшен и понёс значительные потери.
https://ukraina.ru/20240312/1053834213.html
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новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, фсб, минобороны рф, курская область, дрг, диверсанты, диверсия
Новости, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Минобороны РФ, Курская область, ДРГ, диверсанты, диверсия
Свыше 100 диверсантов и несколько танков ВСУ уничтожены при попытке нарушить границу России
Украинские террористические формирования попытались вторгнуться на территорию России. Противник отброшен, понеся большие потери, сообщили 12 марта в Минобороны РФ
12 марта около 3 часов ночи украинские террористические формирования предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в трех районах Белгородской области. Атаке предшествовал интенсивный обстрел гражданских объектов в селах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Украинские диверсанты двинулась вперед при поддержке танков и бронированных машин.
Российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары.
Террористические формирования киевского режима были отброшены и понесли существенные потери. Нарушений государственной границы не допущено.
В Минобороны РФ сообщили, что на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.
В Федеральной службе безопасности сообщили, что с 10 марта украинские формирования совершили несколько попыток нарушить границу России.
"Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт", - сообщили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается.
Также сегодня, 12 марта, с 8:00 до 8:25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщили в МО РФ. Противник отброшен и понёс значительные потери.