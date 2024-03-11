Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира - 11.03.2024 Украина.ру
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Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира
Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира - 11.03.2024 Украина.ру
Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира
Звездный час украинцев, снявших фейковый фильм "20 дней в Мариуполе", завершился быстрее чем предполагалось. Из записи церемонии "Оскара" был вырезан фрагмент награждения украинского фильма заветной статуэткой, передаёт "Общественное"
2024-03-11T22:39
2024-03-11T22:39
новости
украина
оскар
премия
мариуполь
награда
сво
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Уточняется, что в присланных материалах также отсутствуют и некоторые другие фрагменты, но какие именно не уточняется. Администрация украинского портала "Общественное" привычно возмутилась этому факту и пожаловалась организаторам премии The Walt Disney Company Limited. Ответа пока не последовало. Ранее в этот день сообщалось, что Украина получила свой первый "Оскар" за "Лучший полнометражный документальный фильм" – "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова. Украинская картина стала третьим фильмом, номинированным на самую престижную премию Американской киноакадемии за 96 лет её существования и первым, одержавшим победу.
https://ukraina.ru/20240218/1053376767.html
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новости, украина, оскар, премия, мариуполь, награда, сво
Новости, Украина, Оскар, премия, Мариуполь, награда, СВО

Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира

22:39 11.03.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейЧернов, Малолетка и Степаненко с "Оскаром"
Чернов, Малолетка и Степаненко с Оскаром - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Звездный час украинцев, снявших фейковый фильм "20 дней в Мариуполе", завершился быстрее чем предполагалось. Из записи церемонии "Оскара" был вырезан фрагмент награждения украинского фильма заветной статуэткой, передаёт "Общественное"
"В международную телеверсию "Оскар" не включили победу "20 дней в Мариуполе". На телеканале Общественное Культура сегодня в 20:30 был запланирован показ сокращенной версии церемонии "Оскар", однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует", – говорится в телеграм-канале СМИ.
Уточняется, что в присланных материалах также отсутствуют и некоторые другие фрагменты, но какие именно не уточняется. Администрация украинского портала "Общественное" привычно возмутилась этому факту и пожаловалась организаторам премии The Walt Disney Company Limited. Ответа пока не последовало.
Ранее в этот день сообщалось, что Украина получила свой первый "Оскар" за "Лучший полнометражный документальный фильм" – "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова. Украинская картина стала третьим фильмом, номинированным на самую престижную премию Американской киноакадемии за 96 лет её существования и первым, одержавшим победу.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 15:00
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22:39Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира
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