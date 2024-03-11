Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира

Вряд ли НАТО уцелеет: почему крупный военный блок стал никому не нужным и что ждёт Украину - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему Европа не сможет найти другого гаранта безопасности в случае отказа США защищать ЕС, какая судьба ждёт НАТО и как это скажется на ходе СВО