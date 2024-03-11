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Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО

Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО - 11.03.2024 Украина.ру

Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО

Актуальную ситуацию на фронте, а также потребности украинской армии обсудили министр обороны Украины Рустем Умеров с главой Пентагона Ллойдом Остином 11 марта. Спикер Киева традиционно жаловался на нехватку снарядов и систем противовоздушной обороны на Украине

2024-03-11T22:20

2024-03-11T22:20

2024-03-11T22:20

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Напомним, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должно пройти 19 марта в Германии.

https://ukraina.ru/20240201/1053018610.html

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новости, украина, сша, рустем умеров, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, всу, военная техника, сво