Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО - 11.03.2024 Украина.ру
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Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО
Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО - 11.03.2024 Украина.ру
Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО
Актуальную ситуацию на фронте, а также потребности украинской армии обсудили министр обороны Украины Рустем Умеров с главой Пентагона Ллойдом Остином 11 марта. Спикер Киева традиционно жаловался на нехватку снарядов и систем противовоздушной обороны на Украине
2024-03-11T22:20
2024-03-11T22:20
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Напомним, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должно пройти 19 марта в Германии.
https://ukraina.ru/20240201/1053018610.html
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новости, украина, сша, рустем умеров, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, всу, военная техника, сво
Новости, Украина, США, Рустем Умеров, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная техника, СВО

Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО

22:20 11.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
Актуальную ситуацию на фронте, а также потребности украинской армии обсудили министр обороны Украины Рустем Умеров с главой Пентагона Ллойдом Остином 11 марта. Спикер Киева традиционно жаловался на нехватку снарядов и систем противовоздушной обороны на Украине

"Совместно с главнокомандующим ВСУ провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте. Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы Украины", – написал Умеров в сети.

Напомним, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должно пройти 19 марта в Германии.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 08:59
Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасахМинистр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил (ВСУ), сообщило агентство Блумберг
 
НовостиУкраинаСШАРустем УмеровЛлойд ОстинПентагонВооруженные силы УкраиныВСУвоенная техникаСВО
 
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