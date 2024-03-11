Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО
Актуальную ситуацию на фронте, а также потребности украинской армии обсудили министр обороны Украины Рустем Умеров с главой Пентагона Ллойдом Остином 11 марта. Спикер Киева традиционно жаловался на нехватку снарядов и систем противовоздушной обороны на Украине
"Совместно с главнокомандующим ВСУ провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте. Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы Украины", – написал Умеров в сети.
Напомним, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должно пройти 19 марта в Германии.