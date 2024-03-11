https://ukraina.ru/20240311/1053826384.html

В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями

В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями - 11.03.2024 Украина.ру

В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями

Солдаты НАТО не будут отправлены для участия в боевых действиях на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует спрашивать мнение блока по таким важным вопросам. Об этом 11 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

2024-03-11T20:22

2024-03-11T20:22

2024-03-11T20:22

новости

украина

франция

эммануэль макрон

йенс столтенберг

россия

нато

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1afc1f58a8131c25ea0b574683d2f2c7.jpg

На вопрос журналиста Рейтерс о том, совершил ли французский лидер ошибку, заявив, что отправка солдат на Украину не исключена, Столтенберг сказал, что союзники Киева не являются стороной конфликта. Генсек добавил, что если отдельные страны НАТО отправят войска для борьбы на стороне ВСУ, это повлияет на весь блок. Ранее Макрон назвал свои слова о возможной отправке военнослужащий в зону российской спецоперации обдуманными. В начале марта он сказал, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что и у России в таком случае больше не осталось красных линий для Франции. In hostem omina licita (прим. ред. - по отношению к врагу всё дозволено).

https://ukraina.ru/20240310/1053798357.html

украина

франция

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, эммануэль макрон, йенс столтенберг, россия, нато, вооруженные силы украины, сво