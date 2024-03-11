В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Солдаты НАТО не будут отправлены для участия в боевых действиях на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует спрашивать мнение блока по таким важным вопросам. Об этом 11 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
На вопрос журналиста Рейтерс о том, совершил ли французский лидер ошибку, заявив, что отправка солдат на Украину не исключена, Столтенберг сказал, что союзники Киева не являются стороной конфликта.
"НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. (...)Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", – пояснил он.
Генсек добавил, что если отдельные страны НАТО отправят войска для борьбы на стороне ВСУ, это повлияет на весь блок.
Ранее Макрон назвал свои слова о возможной отправке военнослужащий в зону российской спецоперации обдуманными. В начале марта он сказал, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что и у России в таком случае больше не осталось красных линий для Франции. In hostem omina licita (прим. ред. - по отношению к врагу всё дозволено).
Вчера, 15:45Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовитАмериканское издание Politico опять порадовало мировую общественность очередной страшилкой – сообщило, что Франция создает-таки союз стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину.