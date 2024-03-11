В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями - 11.03.2024 Украина.ру
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В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями
В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями - 11.03.2024 Украина.ру
В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями
Солдаты НАТО не будут отправлены для участия в боевых действиях на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует спрашивать мнение блока по таким важным вопросам. Об этом 11 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
2024-03-11T20:22
2024-03-11T20:22
новости
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На вопрос журналиста Рейтерс о том, совершил ли французский лидер ошибку, заявив, что отправка солдат на Украину не исключена, Столтенберг сказал, что союзники Киева не являются стороной конфликта. Генсек добавил, что если отдельные страны НАТО отправят войска для борьбы на стороне ВСУ, это повлияет на весь блок. Ранее Макрон назвал свои слова о возможной отправке военнослужащий в зону российской спецоперации обдуманными. В начале марта он сказал, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что и у России в таком случае больше не осталось красных линий для Франции. In hostem omina licita (прим. ред. - по отношению к врагу всё дозволено).
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новости, украина, франция, эммануэль макрон, йенс столтенберг, россия, нато, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО

В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями

20:22 11.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
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Солдаты НАТО не будут отправлены для участия в боевых действиях на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует спрашивать мнение блока по таким важным вопросам. Об этом 11 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
На вопрос журналиста Рейтерс о том, совершил ли французский лидер ошибку, заявив, что отправка солдат на Украину не исключена, Столтенберг сказал, что союзники Киева не являются стороной конфликта.
"НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. (...)Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", – пояснил он.
Генсек добавил, что если отдельные страны НАТО отправят войска для борьбы на стороне ВСУ, это повлияет на весь блок.
Ранее Макрон назвал свои слова о возможной отправке военнослужащий в зону российской спецоперации обдуманными. В начале марта он сказал, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что и у России в таком случае больше не осталось красных линий для Франции. In hostem omina licita (прим. ред. - по отношению к врагу всё дозволено).
Макрон
Вчера, 15:45
Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовитАмериканское издание Politico опять порадовало мировую общественность очередной страшилкой – сообщило, что Франция создает-таки союз стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину.
 
НовостиУкраинаФранцияЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныСВО
 
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Заголовок открываемого материала
20:22В НАТО считают, что Макрону следует советоваться с блоком перед громкими заявлениями
20:02СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева
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