Путин назначил назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС РФ
Путин назначил назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС РФ
Заместителем министра обороны России, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в минобороны России
"Указом Президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что прежде Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. На новой должности он сменил генерал-полковника Алексею Кузьменкову.
Андрею Булыге 56 лет. Он родился в посёлке Сары-Озек в Кахахстане. В 1990 году закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО минобороны России.
18:20Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО В понедельник, 11 марта, президент России Владимир Путин расширил выплаты в случае гибели в зоне проведения спецоперации на семьи гражданского персонала министерства обороны и представителей силовых структур РФ. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов