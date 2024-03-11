https://ukraina.ru/20240311/1053825674.html

Путин назначил назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС РФ

Путин назначил назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС РФ - 11.03.2024 Украина.ру

Путин назначил назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС РФ

Заместителем министра обороны России, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в минобороны России

2024-03-11T19:33

2024-03-11T19:33

2024-03-11T19:33

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Уточняется, что прежде Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. На новой должности он сменил генерал-полковника Алексею Кузьменкову. Андрею Булыге 56 лет. Он родился в посёлке Сары-Озек в Кахахстане. В 1990 году закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО минобороны России.

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