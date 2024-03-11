Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР - 11.03.2024 Украина.ру
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Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР
Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР - 11.03.2024 Украина.ру
Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР
Семь жителей Донецкой Народной Республики получили ранения 11 марта в результате обстрелов украинской армии. В их числе оказались два ребёнка, один из них находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2024-03-11T19:19
2024-03-11T19:19
новости
донецкая народная республика
макеевка
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
сво
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В Макеевке также повреждена школа №1. Помимо этого, двое сотрудников Западного РЭС получили ранения из-за сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка. Всего за сутки украинская армия пять раз обстреляла территорию ДНР, выпустив не менее 11 боеприпасов, в том числе использовав беспилотники и снаряды натовского калибра. Ранее сообщалось, что в Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без пострадавших.
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новости, донецкая народная республика, макеевка, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СВО

Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР

19:19 11.03.2024
 
© Рамиль СитдиковДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Рамиль Ситдиков
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Семь жителей Донецкой Народной Республики получили ранения 11 марта в результате обстрелов украинской армии. В их числе оказались два ребёнка, один из них находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

"При обстреле посёлка Ханжёнково-Северный (...) прямым попаданием снаряда противника был поврежден жилой дом. Под завалами оказались пять человек, в том числе два ребёнка. Одного из детей доставили в реанимацию, трое пострадавших определены в лечебное учреждение, один находится на амбулаторном лечении", – написал глава региона в своём телеграм-канале.

В Макеевке также повреждена школа №1.
Помимо этого, двое сотрудников Западного РЭС получили ранения из-за сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка.
Всего за сутки украинская армия пять раз обстреляла территорию ДНР, выпустив не менее 11 боеприпасов, в том числе использовав беспилотники и снаряды натовского калибра.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без пострадавших.
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
19:15
Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в АтлантикеУкраина готова продлить транзит российского газа, но при условии соответствующего запроса от Евросоюза или посредничества стран—членов объединения.
 
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