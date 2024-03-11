https://ukraina.ru/20240311/1053825366.html

Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР

Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР - 11.03.2024 Украина.ру

Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР

Семь жителей Донецкой Народной Республики получили ранения 11 марта в результате обстрелов украинской армии. В их числе оказались два ребёнка, один из них находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

2024-03-11T19:19

2024-03-11T19:19

2024-03-11T19:19

новости

донецкая народная республика

макеевка

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052205001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfaae397fcf701963eb842f8fd0c8c06.jpg

В Макеевке также повреждена школа №1. Помимо этого, двое сотрудников Западного РЭС получили ранения из-за сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка. Всего за сутки украинская армия пять раз обстреляла территорию ДНР, выпустив не менее 11 боеприпасов, в том числе использовав беспилотники и снаряды натовского калибра. Ранее сообщалось, что в Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без пострадавших.

https://ukraina.ru/20240311/1053820446.html

донецкая народная республика

макеевка

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, макеевка, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, сво