https://ukraina.ru/20240311/1053825366.html
Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР
Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР - 11.03.2024 Украина.ру
Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР
Семь жителей Донецкой Народной Республики получили ранения 11 марта в результате обстрелов украинской армии. В их числе оказались два ребёнка, один из них находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2024-03-11T19:19
2024-03-11T19:19
2024-03-11T19:19
новости
донецкая народная республика
макеевка
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
сво
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В Макеевке также повреждена школа №1. Помимо этого, двое сотрудников Западного РЭС получили ранения из-за сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка. Всего за сутки украинская армия пять раз обстреляла территорию ДНР, выпустив не менее 11 боеприпасов, в том числе использовав беспилотники и снаряды натовского калибра. Ранее сообщалось, что в Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без пострадавших.
https://ukraina.ru/20240311/1053820446.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, макеевка, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СВО
Жертвами обстрелов ВСУ стали 7 жителей ДНР
Семь жителей Донецкой Народной Республики получили ранения 11 марта в результате обстрелов украинской армии. В их числе оказались два ребёнка, один из них находится в реанимации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин