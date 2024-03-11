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В Госдуму внесён законопроект о недействительности передачи Крыма Украине

В Госдуму внесён законопроект о недействительности передачи Крыма Украине - 11.03.2024 Украина.ру

В Госдуму внесён законопроект о недействительности передачи Крыма Украине

Признать недействительным с момента принятия решения о передаче Крыма из РСФСР в состав УССР призвали в Госдуме РФ. Соответствующий законопроект был внесён сегодня, 11 марта, следует из думской электронной базы документов

2024-03-11T18:41

2024-03-11T18:41

2024-03-11T18:41

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Документ "О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" находится на рассмотрении. Авторами законопроекта значатся депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Уточняется, что документ направлен председателю Госдумы. Напомним, летом прошлого года парламент Крыма начал работу над обращением в Конституционный суд России об отмене указа о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР. По мнению главы парламента Владимира Константинова, признание незаконным решения 1954 года о передаче Крыма - важное событие с исторической и моральной точки зрения.

https://ukraina.ru/20240219/1053369218.html

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