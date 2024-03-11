В Госдуму внесён законопроект о недействительности передачи Крыма Украине
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Признать недействительным с момента принятия решения о передаче Крыма из РСФСР в состав УССР призвали в Госдуме РФ. Соответствующий законопроект был внесён сегодня, 11 марта, следует из думской электронной базы документов
Документ "О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" находится на рассмотрении. Авторами законопроекта значатся депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Уточняется, что документ направлен председателю Госдумы.
Напомним, летом прошлого года парламент Крыма начал работу над обращением в Конституционный суд России об отмене указа о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР. По мнению главы парламента Владимира Константинова, признание незаконным решения 1954 года о передаче Крыма - важное событие с исторической и моральной точки зрения.
19 февраля, 08:00ИсторияПередача Крыма УССР и переписывание истории Ещё 25 апреля прошлого года председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР. Правда, целесообразность реализации этой инициативы вызывает сомнения